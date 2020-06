Überraschend: Was unser Körpergewicht wirklich bestimmt - es ist nicht Sport und Ernährung

Danke für den Artikel. Mir fehlt jedoch vor allem die "Insulin- und Leptinresistenz", was eine Stoffwechselstörung darstellt und quasi schleichend damit einhergeht, dass wir immer häufiger (>3mal/Tag) über den ganzen Tag essen. Und es spielt keine so große Rolle was es ist und wieviel davon wir nehmen, solange zu häufig über einen langen Zeitraum gegessen wird, baut sich eine Resistenz gegen Insulin und Leptin auf. Und das ist vermutlich der häufigste Grund dafür, dass Menschen zunehmen.

Die Energiebilanz vereinfacht die komplexe Verstoffwechselung von Lebewesen auf einen simplen Verbrennungsprozess und unterscheidet nicht zwischen (zur Speicherung von Fett führenden und hungrig machenden) Kalorien aus Zucker und (sättigenden) Kalorien aus Fett. Dafür sind vor allem unsere Stoffwechsel-Hormone verantwortlich. Dass eben diese in der Energiebilanz keine Rolle spielen, sollte ausreichend Anlass dafür sein, kritischer damit umzugehen.

Des weiteren wird bei der Energiebilanz nicht zwischen "halb so viel" und "halb so oft" unterschieden, weil es mathematisch natürlich dasselbe ist. Aber es deuten (mittlerweile ziemlich viele) Studien darauf hin, dass die Kalorienmenge nicht so viel Einfluss zu haben scheint wie die Beschränkung der Zeitspanne in der gegessen werden darf. Halb so oft (und dafür ausreichend viel) scheint uns besser zu bekommen als ein halb so viel und dafür oft.

Wer hier seine Zweifel hat, darf sich gerne mal die Mäuse aus einer Studie* anschauen, die mit derselben Kalorienmenge gefüttert wurden (in Gruppen mit und ohne zeitlicher Beschränkung). Mäuse sind keine Menschen, das ist mir bewusst. Nichtsdestotrotz, sollte die pauschal gültige "negative Energiebilanz" nicht auch für Mäuse gelten?

Also eine negative Energiebilanz auf dem Blatt Papier ist ja ganz nett, aber bitte mit Vorsicht genießen und nicht darauf verlassen wenn die Zeitspanne einen deutlich größeren Einfluss auf den Stoffwechsel (und die Verstoffwechselung und somit auch auf die Fettzellen-Bilanz) zu haben scheint.

*: Cell Metabolism, Volume 15, Issue 6, 6 June 2012, Pages 848-860, "Time-Restricted Feeding without Reducing Caloric Intake Prevents Metabolic Diseases in Mice Fed a High-Fat Diet"