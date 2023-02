Veneers Zähne, diese Vorher-Nachher-Ergebnisse überzeugen

Teilen

Eine neue Ära der Zahnmedizin in Istanbul: Willkommen bei der Doku Dental Clinic © Doku Medical

Ein umwerfendes Veneers vorher nachher Ergebnis für die Zähne: In Rekordzeit wird unser Lächeln hollywoodreif. Doch wie genau funktioniert die moderne Behandlungsmethode und für wen eignet sie sich?

Veneers, die Zukunft der Zahnästhetik

Der Begriff Veneers stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt so viel wie Furnier. Und dieser Begriff könnte treffender nicht sein. Schließlich handelt es sich bei einem Furnier um eine feine Schicht, die auf etwas aufgetragen wird – so wie es auch bei der innovativen Behandlung der Fall ist. Denn in der Zahnmedizin versteht man unter Veneers hauchdünne Verblendplatten, die nur wenige mm dick sind – gerade einmal so dick wie ein Fingernagel. So legen sie sich wie ein Hauch von Nichts um die Zähne und sorgen für ein makelloses Lächeln.

Für wen sind Veneers geeignet?

Längst gelten die Veneers Türkei als die sanfte Alternative zum Zahnersatz. Denn ganz ohne aufwendige zahnmedizinische Behandlung lassen sich die feinen Furniere auf den Zahn auftragen. Gerade im sichtbaren Bereich lohnt sich die Investition in die feinen Verblendschalen, insbesondere bei den Front- und Eckzähnen.

Mühelos kaschieren sie kleine Zahnschäden, wie zum Beispiel:

Zahnspalten und Zahnlücken

schiefe Zähnen

Aufhellung von verfärbten Zähnen

defekte Zahnoberflächen (z.B. Schäden durch intensives Zähneknirschen oder Zahnunfälle)

Von unsicher über das Aussehen ihrer Zähne zu einem Lächeln, das mit Stolz gezeigt wird © Doku Medical

Welche Arten von Veneers unterscheidet der Zahnmediziner?

Veneers sind nicht immer gleich Veneers. Gleich in mehreren Varianten sind die Ästhetikhelfer verfügbar:

Die konventionellen Veneers: Die klassischen Veneers bestehen aus einer 1 Millimeter dicken Schicht aus Vollkeramik. Produziert werden sie im Zahnlabor, wo sie sorgfältig an Farbe und Form des Zahnes angepasst werden. So handelt es sich hier um ein Individualprodukt.

Die klassischen Veneers bestehen aus einer 1 Millimeter dicken Schicht aus Vollkeramik. Produziert werden sie im Zahnlabor, wo sie sorgfältig an Farbe und Form des Zahnes angepasst werden. So handelt es sich hier um ein Individualprodukt. Non-Prep-Veneers: Lediglich 0,3 bis 0,6 Millimeter messen Non Prep Veneers. So sind sie nochmals spürbar feiner und schonender als die klassische Variante. Ein bestechend natürliches Ergebnis ist garantiert.

Lediglich 0,3 bis 0,6 Millimeter messen Non Prep Veneers. So sind sie nochmals spürbar feiner und schonender als die klassische Variante. Ein bestechend natürliches Ergebnis ist garantiert. Veneers-to-Go: Bei Sofort Veneers sind keine langen Wartezeiten erforderlich. Im Gegenteil: Alles, was nötig ist, ist ein Besuch beim Zahnarzt. Hier nimmt der Mediziner nämlich keinen Abdruck, sondern genormte Verschalungen. Und diese kann er direkt auf den Zähnen fixieren. Als Material für die To-go-Variante kommen entweder Kunststoff-Keramik-Mischungen oder Keramik zum Einsatz. Gerade als schnelle und einfache Lösung im Frontbereich hat sich die flexible Option längst bewährt.

Positive Veneers Türkei Erfahrung mit Fly2Smile

Veneers mit Fly2Smile: der schnelle und einfache Weg zu einem neuen, selbstsicheren Lächeln © Doku Medical

Wer auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Veneers aus Keramik ist, fühlt sich mit Fly2Smile gut aufgehoben. Der erfahrene Vermittler von Kliniken im Zentrum von Istanbul zählt längst zu den führenden Ansprechpartnern für ästhetische Zahnmedizin in ganz Europa. Mit Expertise und Empathie verhilft sie ihren Patienten zum Hollywood Smile.

Das erste große Markenzeichen der Kliniken von Fly2Smile: Hier bekommt der Patient alles aus einer Hand. Von der Beratung über die Behandlung bis hin zur Nachsorge – von A bis Z wird er kompetent betreut.

Erleben Sie moderne Zahnmedizin in Stil und Komfort bei den Partnerkliniken von Fly2Smile © Doku Medical

Das zweite große Markenzeichen der Zahnkliniken sind die Vorher-Nachher Ergebnisse. Aus schiefen, verfärbten und demolierten Zähnen macht das Expertenteam innerhalb kürzester Zeit ein makelloses Strahlen. So zeigt der Patient endlich wieder gerne Zähne.

Günstige Kosten für Veneers in der Türkei: Fly2Smile macht es möglich

Auch bei den Kosten für die Veneers geht Fly2Smile als Vermittler mit gutem Vorbild voran. Denn im Vergleich zu anerkannten deutschen Zahnkliniken verlangen die Experten aus Istanbul um bis zu 70 Prozent weniger für ihre Behandlungen – sei es für Zahnersatz, Veneers oder Bleaching. Der Grund: Fly2Smile erstellt für seine Patienten durchdachte All-inclusive-Pakete mit wertvollen Zusatzleistungen. Sie enthalten alles, was er auf dem Weg zum Traumlächeln braucht.

Eine Verwandlung mit Fly2Smile zu einem perfekten Hollywood-Lächeln © Doku Medical

Und trotzdem gibt es am Ende kein böses finanzielles Erwachen. Schließlich ist alles perfekt kalkuliert. Vom ersten bis zum finalen Schritt wird alles genau aufgelistet. So ist der Patient zu jeder Zeit beim Zähne machen lassen in der Türkei bestens über die Endsumme im Bilde.

Wenn Sie sich für Veneers entscheiden, können Sie von attraktiven Paketen profitieren. Denn nicht selten wünschen sich Patienten gleich mehrere Veneers für ein besonders harmonisches Ergebnis. So bezahlen sie am liebsten für ein Gesamtpaket als pro Zahn. Und wer den genauen Preis für Zahn und Veneer kennt, der steht automatisch auf der sicheren Seite.

Kontakt

fly2smile

Silvio-Meier-Straße 2

10247 Berlin

Tel.: +49 (30) 54907698

E-Mail: info@fly2smile.de

Web: www.ly2smile.de