In den Wechseljahren steigt für Frauen das Risiko von Knochenbrüchen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Osteoporose und damit verbunden ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen kann durch die Wechseljahre verursacht werden. © Astrid08/Imago

Wechseljahre können sich durch verschiedene Beschwerden äußern, von Hitzewallungen über Schmierblutungen bis hin zu Schlafstörungen. Der Hormonmangel schadet auch den Knochen.

Manche Frauen durchleben die Wechseljahre (Klimakterium) ohne große Beschwerden, voller Energie und Zuversicht sowie leistungsfähig wie eh und je. Andere wiederum kommen in den Wechsel und entwickeln damit verbunden typische und zum Teil sehr unangenehme Beschwerden wie Schlafstörungen und innere Hitze beziehungsweise Hitzewallungen. Die Symptome der Wechseljahre können auch noch bis über 65 Jahre anhalten und mit gesundheitlichen Folgen verbunden sein. Was viele Frauen nicht wissen: Die Umstellung der Hormone in den Wechseljahren hat Auswirkungen auf die Knochengesundheit, wie 24vita.de berichtet.

Bereits ab dem 35. Lebensjahr reduziert sich bei Frauen die Knochenmasse um 0,3 bis 0,5 Prozent jährlich, so das Portal Frauenaerzte im Netz weiter. In der Postmenopause sind es zu Beginn durchschnittlich drei bis fünf Prozent, später nimmt die Knochendichte jährlich um ca. ein bis zwei Prozent ab.

