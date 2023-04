Nackenverspannungen – Welches Kopfkissen empfehlen Experten?

Von wegen gut geschlafen. Fast die Hälfte der Deutschen leider unter Nackenschmerzen. © AndrewLozovyi/PantherMedia

Wachen Sie morgens oft wie gerädert mit Nackenbeschwerden auf? Wie Sie endlich wieder erholsam aufwachen und Nackenschmerzen ganz einfach im Schlaf vorbeugen, verraten wir hier.

In diesem Artikel erfahren Sie:

1. Warum entstehen Nackenverspannungen? Experten warnen vor falschem Kissen

2. Welche ist die richtige Schlafposition für mich?

3. Was, wenn meine Schlafposition nicht optimal ist?

4. Welches ist das richtige Kopfkissen bei Nackenverspannungen für mich?

5. Wie vermeide ich Nackenverspannungen?

6. Kopfkissen auswählen: Größe, Form, Material, Härtegrad

7. Kopfkissen bei Nackenschmerzen von Third of Life: ACAMAR

Warum entstehen Nackenverspannungen? Experten warnen vor falschen Kissen

Studien zeigen: Wer in einer ungünstigen Position schläft oder das falsche Kissen benutzt, wacht mit Nackenschmerzen auf. Das passiert besonders bei Seitenschläfern, die ein sehr flaches Kissen, beispielsweise aus Federn oder Daunen, benutzen. Denn das kann den Kopf in Seitenlage nicht genug stützen. Das wiederum nimmt die Halsmuskulatur übel und reagiert mit – teils chronischen – Nackenverspannungen oder -schmerzen. Im schlimmsten Fall kann das sogar zu einem Bandscheibenvorfall führen, warnen Experten. Welches Kopfkissen Sie bei Nackenverspannungen wählen sollten, hängt von Körperform, Schlafposition sowie individuellen Vorlieben ab. Gerade Seitenschläfer profitieren unbedingt von einem speziellen Seitenschläferkissen, raten Fachleute und Orthopäden.

Welche ist die richtige Schlafposition für mich?

Auch wenn wir uns nachts mehrmals hin und her drehen: Menschen bevorzugen bestimmte Liegepositionen. Laut Studien nehmen 95 Prozent der Menschen, die einmal ihre Schlafposition gewählt haben, diese immer wieder ein. Die Hauptunterteilung kann wie folgt vorgenommen werden:

Schlafposition Vorteile Nachteile Rückenlage ✔️ entlastet den Rücken und beugt Schlaffalten vor ❌ fördert Schnarchen Seitenlage ✔️ positiv für Rücken und Verdauung: Rücken und Bandscheiben werden entlastet ❌ Schlafen auf der Seite kann zu Falten im Gesicht führen. Tipp: Wählen Sie ein Kissen, das sich elastisch der Kopfform anpassen kann. ✔️ Schlafen auf der linken Seite kann Magenverstimmungen, Reflux und Sodbrennen verhindern Bauchlage ✔️ gute Position gegen Schnarchen ❌ von Schlafexperten nicht empfohlen: Gefahr einer Hohlkreuzbildung, Verspannungen im Nacken und Rückenschmerzen

Wichtig ist, dass Sie Ihre Schlafposition kennen und dementsprechend auch Ihr Kissen anpassen, um Nackenschmerzen zu vermeiden. Es gibt zum Beispiel spezielle Nackenstützkissen mit ergonomischer Nackenwelle für Rückenschläfer oder spezielle Seitenschläferkissen in Schmetterlingsform. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für Bauchschläfer: Diese Schlafposition sorgt für eine ungünstige Haltung der Wirbelsäule und sollte vermieden werden. Wenn Sie es dennoch nicht lassen können, ist ein sehr flaches oder gar kein Kissen zu empfehlen.

Was, wenn meine Schlafposition nicht optimal ist? Die eine perfekte Schlafposition gibt es nicht. Allerdings sollten Sie je nach Problemen und Bedürfnissen in Erwägung ziehen, Ihre Liegeposition umzustellen. Das dauert einige Zeit: Haben Sie Geduld, auch wenn Sie wieder in der alten Lage aufwachen. Wenn Sie sich schon einmal das richtige ergonomische Kissen für die gewünschte Schlafposition zulegen, gelingt die Umstellung sicherlich einfacher.

Welches ist das richtige Kopfkissen bei Nackenverspannungen für mich?

Wer zum richtigen Kissen greift, kann seine Schlafqualität fördern und Kopf- und Nackenschmerzen sowie Verspannungen vorbeugen. Das richtige Kissen gegen Nackenschmerzen ist ein ergonomisches Kissen, das den Kopf optimal stützt.

Welches Kopfkissen bei Nackenschmerzen? Größe, Form, Material, Härtegrad

Ein gutes Kopfkissen gegen Nackenschmerzen sollte den Hohlraum zwischen Schulter und Wirbelsäule ausfüllen und so den Nacken stürzen.

Größe: Das 80 x 80 Zentimeter Standardkissen, das sich in vielen Haushalten findet, ist aus ergonomischer Sicht nicht zu empfehlen. Greifen Sie besser zu schmaleren Kissen von 40 x 60 Zentimeter oder 60 x 80 Zentimeter.

Das 80 x 80 Zentimeter Standardkissen, das sich in vielen Haushalten findet, ist aus ergonomischer Sicht nicht zu empfehlen. Greifen Sie besser zu schmaleren Kissen von 40 x 60 Zentimeter oder 60 x 80 Zentimeter. Form: Das Kissen sollte die natürliche Form der Wirbelsäule nicht verändern. Der Kopf muss in jeder Liegeposition so gestützt werden, dass die Wirbelsäule eine gerade Linie ergibt. Spezielle Seitenschläferkissen entlasten vor allem die empfindliche Nackenmuskulatur, die ohnehin zu Verspannungen neigt.

Das Kissen sollte die natürliche Form der Wirbelsäule nicht verändern. Der Kopf muss in jeder Liegeposition so gestützt werden, dass die Wirbelsäule eine gerade Linie ergibt. Spezielle Seitenschläferkissen entlasten vor allem die empfindliche Nackenmuskulatur, die ohnehin zu Verspannungen neigt. Material: Die beste Stützkraft bieten Kalt- oder Latexschaum. Viscoseschaum reagiert auf Körperwärme und passt sich sogar der Körperkontur an, ohne die Form zu verlieren. Auch Stiftung Warentest kürte im letzten Kopfkissen-Check Produkte aus Latex- und Viscoseschaum zu den Siegern. Umweltbewusste Verbraucher können auch zu Naturmaterialien wie Dinkel oder Hirse greifen, die chemiekalienfrei sind und empfindliche Nacken gut stützen.

Die beste Stützkraft bieten Kalt- oder Latexschaum. Viscoseschaum reagiert auf Körperwärme und passt sich sogar der Körperkontur an, ohne die Form zu verlieren. Auch Stiftung Warentest kürte im letzten Kopfkissen-Check Produkte aus Latex- und Viscoseschaum zu den Siegern. Umweltbewusste Verbraucher können auch zu Naturmaterialien wie Dinkel oder Hirse greifen, die chemiekalienfrei sind und empfindliche Nacken gut stützen. Härtegrad: Das richtige Kopfkissen bei Nackenverspannungen sollte den nötigen Halt bieten, aber nicht zu hart sein. Naturlatex bietet viele Vorteile: Es stützt gut, dennoch kann der Kopf durch Punktelastizität gut einsinken. Auch Kissen, die in der Mitte weicher und am Rand fester sind, stützen den Nacken optimal.

Wie vermeide ich Nackenverspannungen?

Es gibt verschiedene Ursachen für Nackenschmerzen. Nackenprobleme können unangenehm sein und das Alltagsleben beeinträchtigen. Im folgenden Video können Sie sehen, wie Sie innerhalb weniger Minuten Nackenverspannungen lösen können. Nicht in jedem Fall gibt es eine Linderung, doch das Problem kann gelöst werden. Lesen Sie außerdem in unserem Ratgeber-Artikel, wie Sie Nackenverspannungen in den Griff bekommen.

Kopfkissen bei Nackenschmerzen von Third of Life: ACAMAR

Testsieger: das ACAMAR Seitenschläferkissen von Third of Life. © Third of Life

Das Seitenschläferkissen ACAMAR ist das perfekte ergonomische Kissen gegen Nacken- und Schulterschmerzen. Es ist ideal für alle Seiten- und Seitenkippschläfer dank seiner Schmetterlingsform und kann beidseitig benutzt werden. Das ACAMAR Kissen von Third of Life löst Verspannungen und Schmerzen im Bereich des Nackens, der Schultern und der Wirbelsäule und beugt diesen vor. Die Schulteraussparungen der ergonomischen Schmetterlingsform ermöglichen eine angenehme Liegeposition. Der thermoregulierende Bezug mit Öko-Tex Standard 100 reduziert außerdem das Schwitzen am Kopf.

Vorteile: ergonomisches Seitenschläferkissen ACAMAR ✔️IGR-preisgekröntes ergonomisches Kissen aus Visco-Schaum in den Maßen 55 x 47 x 12 Zentimeter ✔️entlastet Wirbelsäule, Nacken und Schultern ✔️Testsieger: Note 1,4 (sehr gut) bei Testsieger.de ✔️leicht zu transportieren dank Aufrollfunktion ✔️thermoregulierender Kissenbezug für eine angenehme Schlaftemperatur: in 2 Farben erhältlich (weiß und anthrazit) ✔️Kissen-Bezug ist schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100