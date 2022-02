Sie sind dauernd müde? Darum geht es gerade vielen so

Von: Jasmin Pospiech

Wer zu spät ins Bett geht, riskiert nicht nur Tagesmüdigkeit. Auch das Herz leidet einer neuen Studie zufolge. © PantherMedia

Viele Tiere verabschieden sich in den kalten Monaten in den Winterschlaf. Der Mensch hat diese Möglichkeit nicht. Doch die Müdigkeit lässt sich überwinden.

München – Es ist dunkel, kalt und nass: Die Wintermonate drücken vielen Menschen hierzulande auf die Stimmung. Und da es auch noch so früh Abend wird, sinkt bei vielen die Motivation in den Keller.

Immer wieder klagen Freunde und Verwandte im Winter, dass sie sich so müde und schlapp fühlen, weiß 24vita.de.*

Stattdessen muss er sich weiterhin durch die kalten und dunklen Monate in die Arbeit und durch den Alltag schleppen. Viele fühlen sich ständig müde und müssen literweise Kaffee trinken, um zu „funktionieren“. Das führt allerdings wiederum dazu, dass viele nachts trotzdem schwer ein- und nicht gut durchschlafen können. Dies geht aus einem DAK-Gesundheitsreport von 2017 heraus. Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen gerade im Winter schlecht schlafen.

Oftmals liegt dem zugrunde, dass wir tagsüber nicht genug Licht abbekommen. Doch das Licht ist ein Zeitgeber und beeinflusst körpereigene Hormone, die den Schlaf-Wach-Rhythmus steuern. Um dem entgegenzuwirken, ist daher regelmäßige Bewegung an der frischen Luft wichtig – auch, wenn der Himmel bedeckt ist. Denn das Tageslicht draußen ist viel stärker als in künstlich beleuchteten Innenräumen. Und es reicht bereits aus, um mehr unseres „Glückshormons“ Serotonin zu produzieren. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.