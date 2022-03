Workout am Morgen: 5 Tipps für frühen Sport - So bleiben Sie dran

Von: Judith Braun

Eine Frau veränderte ihre Routine und wurde zur Morgensportlerin (Symbolbild). © Cavan Images/IMAGO

Workout am Morgen kann Sie fitter, konzentrierter und ausgelassener machen. Eine Journalistin verrät ihre Tipps, um die Trainingsroutine durchzuhalten.

Des Moines - Sie wollen morgens regelmäßig Sport treiben, aber finden keine Routine? Eine sportbegeisterte Journalistin ging regelmäßig nach der Arbeit ins Fitnessstudio oder zum Laufen. Doch als sie ihr Workout auf die frühen Morgenstunden verlegte, veränderte sie dadurch ihr Erleben. Sie sei nicht nur fitter, sondern auch konzentrierter und ausgelassener, schilderte sie in einem Bericht des US-Fitness- und Lifestyle-Magazins „Shape Online“. Dabei halfen ihr vor allem fünf Schritte, die sie beim Workout konstant befolgte, wie 24vita.de verriet.

Seitdem möchte Natasha Marsh ihr altes Leben nicht mehr zurück. Zuvor startete sie ihren Tag gerne gemütlich und ruhig. Sie holte sich einen Kaffee in einem Café in ihrer Umgebung, meditierte oder widmete sich ihrer Hautpflege-Routine. Doch als sie für einen Marathon trainieren wollte, musste sie bereits vor 9 Uhr ihr komplettes Training des Tages absolviert haben. Nur so konnte sie ihr Ziel erreichen. Dabei machte sie die Erfahrung, dass unter anderem das „Warum“ eine entscheidende Rolle spielt, ob man an einem morgendlichen Sportprogramm dranbleibt oder eben nicht. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

