Zahnarztpraxis Feichtner: Dr. med. dent. Philipp Feichtner übernimmt Praxisleitung

Dr. med. dent. Philipp Feichtner (l.) übernimmt die Zahnarztpraxis Feichtner. © Zahnarztpraxis Feichtner

Friedrich Feichtner übergibt die Leitung der Zahnarztpraxis an seinen Sohn Dr. med. dent. Philipp Feichtner. Die Praxis bietet das gesamte Spektrum der zahnmedizinischen Versorgung.

Nach über 35 Jahren übergibt Friedrich Feichtner die Leitung der Zahnarztpraxis Feichtner in die Hände seines Sohnes Dr. med. dent. Philipp Feichtner. „Ich freue mich darauf, auch weiterhin in der Praxis tätig zu sein“, sagt Friedrich Feichtner. „Mit unserem bewährten Team werden wir die Patientinnen und Patienten genauso kompetent und aufmerksam betreuen wie bisher. Von Herzen möchte ich mich für die Treue und das entgegengebrachte Vertrauen meiner Patientinnen und Patienten sowie für die Unterstützung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanken.“

Dr. med. dent. Philipp Feichtner (l.) übernimmt die Praxisleitung von seinem Vater Friedrich Feichtner (r.). © Zahnarztpraxis Feichtner

Philipp Feichtner freue sich sehr, „die Praxis mit der gleichen Sorgfalt und Fürsorge weiterführen zu dürfen“. Nach seinem erfolgreichen Studium an der Danube Private University in Krems, praktiziert er seit sechs Jahren in Österreich und Deutschland. Mit dieser Erfahrung wird er künftig zusammen mit seinem Vater das gesamte Spektrum der Zahnmedizin mit einem Schwerpunkt für Implantologie und Zahnersatz anbieten. „Mein Vater und ich freuen uns auf Ihren baldigen Besuch in unserer Praxis.“

Das Behandlungsspektrum der Zahnarztpraxis Feichtner im Überblick:

Aligner-Therapie

Implantate

Zahnreinigung

Keramische Verblendung

Paradonthose-Behandlung

Ozon-Therapie

Ästhetische Zahnheilkunde

Bleaching

Röntgen & DVT

Narkosebehandlung

Zahnersatz

Die Zahnarztpraxis Feichtner befindet sich in der Brudermühlstaße 18 in München. © Zahnarztpraxis Feichtner

Kontakt

Zahnarztpraxis Feichtner

Brudermühlstr. 18

81371 München

Tel. +49 (0)89 723 27 53

E-Mail: feichtner.implantologie@t-online.de

Webseite: www.feichtner-implantologie.de

Öffnungszeiten:

Termine nach Vereinbarung zwischen 7:30 und 20:00 Uhr.

Zur Terminabsprache erreichen Sie uns Mo. – Do. 9:00 bis 17:00 Uhr und Fr. von 09:00 bis 13:00 Uhr

Seniorenservice: Die Praxis liegt in München ebenerdig und ist rollstuhlgerecht ausgestattet.

Zahnarztpraxis Feichtner © Zahnarztpraxis Feichtner