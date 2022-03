So schädlich sind Zigaretten wirklich, zeigt Studie

Von: Natalie Hull-Deichsel

Rauchen schadet nicht nur den Atemwegen, auch die Haut wird in Mitleidenschaft gezogen (Symbolbild). © INSADCO/imago-images

Dass Rauchen ungesund ist, ist allseits bekannt. Niederländische Forscher fanden heraus, dass noch mehr Schadstoffe enthalten sind, als vermutet.

Bilthoven (Niederlande) – Rauchen ist neben zu wenig Bewegung und ungesunder Ernährung ein wesentlicher Risikofaktor für schwere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder Krebs. Mit diversen Kampagnen und Rauchverboten in der Gastronomie und Veranstaltungsstätten versucht die Bundesregierung seit Jahren, Zigaretten hierzulande unattraktiver zu machen.

Wie das Bundesgesundheitsministerium berichtet, soll bei den Jugendlichen ein deutlicher Rückgang in der Raucherquote zu beobachten sein. Was früher als cool galt, ist heute als ungesund und schädlich verpönt. Eine neue Studie befeuert das weiter.

Denn laut Forschern aus den Niederlanden sind Zigaretten sogar noch ungesünder, als bisher vermutet. Die Wissenschaftler des National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) haben herausgefunden, dass sich manche Hersteller eines Schlupflochs in den EU-Vorschriften bedienen. *24vitade ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.