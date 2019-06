Zitteranfall durch Wassermangel - So erkennen Sie, ob Dehydrierung droht

Wer zu wenig trinkt, riskiert nicht nur Kreislaufprobleme. Welche Symptome für Wassermangel sprechen und worauf Sie vor allem bei Hitze achten sollten.

Update vom 28.06.2019: Erneuter Zitteranfall von Kanzlerin Angela Merkel sorgt für Bestürzung - Nur neun Tage nach einem heftigen Zitteranfall während des Besuchs des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj am 18. Juni 2019 litt die deutsche Bundeskanzlerin erneut unter einer Zitterattacke. Es geschah während der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Ihre Begründung für den ersten Anfall - ein Wassermangel hätte ihn hervorgerufen - ließ zunächst aufatmen. Doch dass die Kanzlerin nun das zweite Mal heftig am ganzen Körper zitterte, könnte doch für eine ernstere Erkrankung sprechen, meint der Allgemeinmediziner und Bezirksvorsitzende des bayerischen Hausärzteverbands, Jakob Berger. "Da die Symptome jetzt wiederholt aufgetaucht sind, muss das dringend medizinisch abgeklärt werden", sagt Berger: "Und zwar schnellstmöglich", so Berger gegenüber Focus Online. So könne zwar ein Wassermangel dahinter stecken, doch andere internistische und neurologische Ursachen müssten ausgeschlossen werden.

Angela Merkel zitterte am ganzen Leib während Staatsbesuch - war sie dehydriert?

Ein heftiger Zitteranfall von Angela Merkel sorgte für Spekulationen: Was war los mit der deutschen Bundeskanzlerin, als sie bei einem Staatsbesuch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj während der Hymne am ganzen Körper unkontrolliert zu zittern begann? Ein Wassermangel soll der Grund für den Zitteranfall gewesen sein, stellte Merkel in einer Pressekonferenz klar: "Ich habe inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken. Das hat anscheinend gefehlt. Insofern geht es mir sehr gut", erklärte die Kanzlerin.

Im Video: Angela Merkel erleidet eine Zitter-Attacke

Jakob Berger, Allgemeinmediziner und Bezirksvorsitzender des bayerischen Hausärzteverbands, sagte dem Newsportal Focus, dass der kurze Zitteranfall der Kanzlerin kein Grund zur Beunruhigung sei. Er vermutet keine ernsthafte Krankheit, dafür sei der Anfall zu kurz gewesen: "Sie konnte ja schon direkt nach der Nationalhymne ganz normal mit dem ukrainischen Präsidenten weiterlaufen", sagte der Arzt, der eine Dehydrierung als wahrscheinlichste Ursache für den Zitteranfall ansieht.

Kopfschmerzen bis Delirium: Symptome eines Wassermangels

Tatsächlich kann eine Unterversorgung mit Flüssigkeit fatale Folgen für den Körper haben. Wer zu wenig trinkt, führt dem Körper zu wenig Wasser und Elektrolyte zu. Diese braucht unser Organismus, um nahezu alle lebenswichtigen Stoffwechselfunktionen aufrecht zu erhalten. Bei einer Unterversorgung - einer so genannten Dehydration - kann es unter anderem zu folgende Beschwerden kommen, wie das Portal Pharmawiki aufzählt:

Kopfschmerzen

Schwäche, Müdigkeit und Schwindel

Konzentrationsstörungen

Verstopfung, Übelkeit, Krankheitsgefühl

Harnwegs- und Atemwegsinfektionen

Desorientierung und Verwirrtheit

Trockene Schleimhäute und Mundtrockenheit

Niedriger Blutdruck

Nierenfunktionsstörungen

Elektrolytstörungen

Delirium, Krämpfe

Wird ein Flüssigkeitsmangel nicht behoben, kommt es im schlimmsten Fall zum Koma und in dessen Folge zum Tod.

Dehydrierung: So viel müssen Sie täglich trinken

Der naheliegendste Grund für einen Flüssigkeitsmangel ist, dass man zu wenig trinkt. Pro Tag sollten Erwachsene dem Wissenschaftsportal Quarks zufolge mindestens 1,5 Liter trinken, um den täglichen Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

Doch es gibt auch andere Ursachen, die für die Symptome einer Dehydrierung verantwortlich sein können. Durch Durchfall und Erbrechen etwa verliert der Körper viel Flüssigkeit. Auch Sport und Diabetes mellitus können einen Flüssigkeitsverlust fördern.

Wer Symptome eines Wassermangels an sich bemerkt, sollte so schnell wie möglich trinken. Bei leichten Kreislaufbeschwerden hilft Wasser oder Tee, wer starke Beschwerden hat, sollte zu Elektrolytersatzlösungen greifen.

Diese Artikel ersetzt nicht den Gang zum Arzt. Wer Symptome eines Wassermangels bei sich feststellt, aber viel getrunken hat, sollte in jedem Fall einen Arzt aufsuchen.

