Raffinierter Zucker: Darum lohnt sich ein Verzicht auf Süßes

Teilen

Menschen sollten raffinierten Zucker nur in Maßen essen. (Symbolbild) © badboyDT7/Imago

Raffinierter Zucker ist in vielen Speisen und Getränken enthalten. Er ist nicht schädlich, nur wenn wir zu viel Zucker essen, wird es gefährlich.

Bonn – Zum Frühstück eine Scheibe Toastbrot mit ordentlich Schokocreme bestreichen, zum Kaffee ein paar Kekse und nach dem Mittagessen noch ein Pudding oder ein Stück Kuchen – im Alltag haben wir viele Gelegenheiten, unseren Körper mit Zucker zu versorgen. Die direkten Auswirkungen von raffiniertem Zucker fallen einem nicht sofort auf, Symptome wie Übergewicht, Entzündungen und Diabetes entwickeln sich schleichend über Jahre hinweg. Wer eine Zeit lang auf raffinierten Zucker verzichtet, stellt schnell starke Veränderungen fest.

Was als Erstes bei einem Zucker-Verzicht passiert, weiß 24vita.de.*

Raffinierter Zucker ist Weißzucker und zwar die reinste und qualitativ hochwertigste Form unter den Zuckern. Das klingt auf den ersten Blick sehr gut, lässt aber unter den Tisch fallen, dass Zucker in großen Mengen Krankheiten auslösen kann. Hersteller gewinnen raffinierten Zucker aus Zuckerrüben und Zuckerrohr, letztlich handelt es sich um Saccharose, also einem Zweifachzucker. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt bei einer Energiezufuhr von 2.000 kcal pro Tag maximal 50 Gramm Zucker. Allerdings schließt diese Empfehlung nicht nur Saccharose-Zucker mit ein, sondern auch Monosaccharide und Polysaccharide sowie natürlich vorkommende Fructose. Zucker ist also per se nicht schädlich, er ist sogar in den meisten Fällen vegan. Allerdings ist die Menge wie so oft auch hier entscheidend, wenn es um seine Wirkung geht. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.