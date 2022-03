Der 2-Phasen-Schlaf: Nachts aufstehen, um morgens erholter zu sein?

Von: Juliane Gutmann

Schlaflos? Die unterbrochene Nacht war im Mittelalter weit verbreitet, wie ein Historiker informiert. © Imago

Sie wachen nachts auf & sind fit? Im Mittelalter soll der zweiphasige Schlaf sehr verbreitet gewesen sein. Ein Schlafforscher untersuchte, ob er in der Natur des Menschen liegt.

Um 23 Uhr ins Bett und um 7 Uhr aufstehen: So sieht der Schlafrhythmus vieler Menschen aus. Die meisten schlafen am Stück, stehen also nicht nachts auf. Doch das war nicht immer so. Vor der Industrialisierung – also vor der Zeit des elektrischen Lichts und anderen technischen Errungenschaften – war der sogenannte biphasische Schlaf weit verbreitet. Menschen unterteilten ihren Schlaf also in zwei Hälften und waren mitten in der Nacht teils stundenlang wach. Zu diesem Ergebnis kommt der US-amerikanische Sozialhistoriker Robert Ekirch in seiner Veröffentlichung „Sleep We Have Lost: Pre-industrial Slumber in the British Isles“.

Ekirch zufolge gingen die meisten Menschen vor der Industrialisierung gegen 21 Uhr ins Bett und wachte nach einigen Stunden wieder auf. Dann folgte eine längere Wachphase, die etwa für Gebete, Gespräche, Vergnügen oder auch für Verbrechen genutzt wurde. Für gewöhnlich dauerte dieser Abschnitt einige Stunden, wie der Stern Robert Ekirch weiter zitiert. Die zweite Schlafphase dauerte Ekirch zufolge meist bis zum Morgengrauen. Damals gab es noch keine Wecker, es war das Tageslicht, dass die Menschen aufgeweckt hat. Ekirchs Ausführungen basieren unter anderem auf der Auswertung von historischen Aufzeichnungen, wie etwa Homers „Odyssee“ oder dem Roman „Don Quijote“.

Zweiphasig schlafen: Sinnvoll oder nicht mehr zeitgemäß?

Die Gründe für das nächtliche Aufwachen in früheren Zeiten liegen auf der Hand: Flöhe und unbequeme Schlaflager machten achtstündiges Schlummern so gut wie unmöglich, Kälte oder Hitze konnte längst nicht so gut entgegengewirkt werden wie heute und auch das Teilen des Schlaflagers mit vielen Familienangehörigen störte die Nachtruhe. Doch kann es sein, dass das zweiphasige Schlafen vielleicht sogar in unserer Natur liegt?

Der US-amerikanische Wissenschaftler Thomas A. Wehr hat in einem Experiment untersucht, wie sich die Reduktion von Licht auf den Schlaf der Studienteilnehmer ausgewirkt hat. Das ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, weil der Tag in der modernen Welt durch elektrisches Licht ausgedehnt werden kann. Der Mensch wacht und schläft nicht mehr im Einklang mit der Natur, also mit Sonnenaufgang und -untergang. „Wenn normale Individuen von einer konventionellen 16-Stunden-Hellphase auf eine experimentelle 10-Stunden-Hellphase umgestellt wurden, dehnten sich ihre Schlafepisoden aus und teilten sich in der Regel in zwei symmetrische Abschnitte von mehreren Stunden Dauer mit einem 1-3-stündigen Wachintervall dazwischen auf“, informiert Wehr. Er führt dies unter anderem auf die veränderte Melatoninausschüttung im Körper zurück und schlussfolgert aus seinen Studienergebnissen: „Die Ergebnisse des Experiments zeigen, dass der menschliche Schlaf (...) polyphasisch sein kann, wie der Schlaf anderer Tiere“. (jg)

