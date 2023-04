Fünf Jobs für Extrovertierte: ideale Berufe für aufgeschlossene Menschen

Extrovertierte sind für bestimmte Jobs besonders gut geeignet. In diesen fünf Berufen gehen kontaktfreudige Menschen besonders auf.

Stuttgart - Nicht jedem liegt eine Karriere, in der man viel oder ständig Kontakt zu anderen hat. Viele ziehen auch einsame Jobs vor, in denen man mehr für sich ist. Für extrovertierte Menschen käme so etwas nicht infrage. Viele kontaktfreudige Personen suchen nach Berufen, die es ihnen ermöglichen, ihre kommunikativen Fähigkeiten voll auszuschöpfen und sich unter Menschen wohl zu fühlen. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl an Berufen und Branchen, die genau das bieten.

Für extrovertierte Menschen ist der Kontakt zu anderen entscheidend, um im Job glücklich zu sein. © Josep Suria/Imago

Jobs für Extrovertierte: Typische Merkmale von aufgeschlossenen Menschen

Ein extrovertierter Mensch zeichnet sich durch eine ausgeprägte Neigung aus, sich in sozialen Situationen zu engagieren und auf andere Menschen zuzugehen. Im Gegensatz zu introvertierten Menschen, die sich in der Regel mehr Zeit für sich selbst nehmen und sich von größeren Menschenmengen zurückziehen, gewinnen extrovertierte Menschen ihre Energie aus sozialen Interaktionen und sind oft sehr gesellig.

Einige typische Merkmale von extrovertierten Menschen sind:

Sie sind gesellig und genießen es, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen.

Extrovertierte Menschen sind oft sehr kommunikativ und können sich leicht in Gruppen einbringen.

Sie sind offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen und suchen oft nach Stimulation.

Extrovertierte sind oft selbstbewusst und übernehmen gerne die Führung in sozialen Situationen.

Sie sind oft sehr optimistisch und haben eine positive Einstellung zum Leben.

Natürlich hat jeder Mensch unterschiedliche Ausprägungen von Extrovertiertheit. In der Regel passen jedoch Berufe zu Extrovertierten, in denen man viel Kontakt zu anderen hat. Diese Jobs sind ideal für alle, für die Menschenkontakt in einem Job essenziell ist.

1. Manager

Ein Job nur im Homeoffice? Während das für manchen Arbeitnehmer ein wahrer Traumjob wäre, ist es für Extrovertierte eher die reinste Hölle. Sie ziehen Energie und Zufriedenheit aus der Interaktion mit anderen. Was wäre da besser geeignet, als eine Management-Position? Als Führungskraft muss man sich um seine Mitarbeiter kümmern und steht im stetigen Kontakt zu ihnen.

2. Moderation

Extrovertierte scheuen sich in der Regel nicht, vor Menschen zu sprechen. Ein Job im Bereich Moderation ist daher ideal. Egal ob im Journalismus, etwa als TV- oder Radiomoderator, oder im Eventbereich als Messemoderator – hier kommen extrovertierte Arbeitnehmer ganz auf ihre Kosten. In der Moderation sind auffällig viele Frauen tätig. Auch in diesen Jobs verdienen Frauen trotz Gender Pay Gap sehr gut. Die Bereiche sind vielfältig. In diesen Bereichen kann man als Moderator tätig sein:

Medien: Moderatoren können in Radio-, Fernseh- oder Online-Medien arbeiten und Sendungen oder Diskussionen moderieren.

Events: Bei verschiedenen Events wie Konferenzen, Messen, Festivals oder Gala-Abenden sind Moderatoren gefragt und führen dabei durch das Programm.

Sport: Moderatoren können bei Sportveranstaltungen tätig sein und als Kommentatoren oder Moderatoren die Spiele begleiten und kommentieren.

Politik: Auch das Moderieren von politischen Talkshows fällt unter die Aufgaben eines Moderators, ebenso wie Debatten leiten oder Veranstaltungen von politischen Parteien moderieren.

Online-Plattformen: Moderatoren können auch in Online-Communities oder auf Social-Media-Plattformen tätig sein und Diskussionen moderieren oder als Influencer agieren.

Schulungen und Workshops: Bei Schulungen und Workshops leiten Moderatoren zum Beispiel Diskussionen.

Coaching und Mentoring: Moderatoren können auch im Bereich Coaching und Mentoring tätig sein und Menschen dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und Ziele zu erreichen.

3. Gast- und Hotelgewerbe

Introvertierte haben es im Gast- und Hotelgewerbe schwer. Hingegen genießen Extrovertierte meist den Kontakt zu Kunden und Gästen. Ein Vorteil der Branche: Die Tätigkeitsfelder sind umfassend und sehr abwechslungsreich. Egal, ob man als Koch, Kellner, Barkeeper, Rezeptionist oder Fachkraft im Hotel arbeitet, es ist von großer Bedeutung, dass man stets freundlich und charmant auftritt. Besonders wichtig ist das in diesem Bereich, da man es mit Gästen zu tun hat, die einen angenehmen Aufenthalt haben möchten. Für extrovertierte Menschen ist das Arbeiten im Gast- und Hotelgewerbe eine tolle Möglichkeit, ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihr Charisma zum Ausdruck zu bringen.

Kreativ und perfekt für Extrovertierte: Der Beruf des Kochs. © Jose Carlos Ichiro/Imago

Der Beruf des Rezeptionisten hat allerdings düstere Zukunftsaussichten.

4. Dienstleistungssektor

Als extrovertierter Mensch bietet der Dienstleistungssektor eine Fülle von Berufsmöglichkeiten, bei denen man täglich mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Egal ob im Verkauf, im Marketing oder in einem anderen Bereich, hier haben Angestellte die Chance, sich voll zu entfalten und ihre charmante Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Für extrovertierte Menschen ist das Arbeiten im Dienstleistungssektor ein wahrer Traum, der ihnen viele Möglichkeiten bietet, sich zu entfalten.

Beispiele für Berufe im Dienstleistungssektor sind:

Verkäufer, Einzelhandelskaufmann/-frau, Shop Assistant

Kellner, Barkeeper, Restaurant- oder Café-Manager

Reiseberater, Flugbegleiter, Hotelangestellter

Pflegekräfte, Physiotherapeut, Arzthelfer

Marketingspezialist, Werbeagentur-Manager, PR-Berater

Friseur, Kosmetiker, Masseur

Lehrer, Tutor, Dozent

Bankangestellter, Versicherungsmakler, Finanzberater

Personalsachbearbeiter, Personalleiter, Recruiter

Taxi- oder Busfahrer, Fluglotse, Kurierfahrer

5. Pädagogik

Menschen mit einer ausgeprägten sozialen Ader, die Freude daran haben, anderen etwas beizubringen, finden möglicherweise ihre Berufung im Bereich der Pädagogik. Insbesondere für extrovertierte Personen bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten, als Pädagoge, Erzieher oder Lehrer zu arbeiten, da viele der benötigten Eigenschaften, wie kommunikatives Geschick und Offenheit, bereits mitgebracht werden. Jedoch kann ein Job in der Pädagogik auch stressig werden.

Pädagogische Berufe, wie etwa Kindergärtnerin, sind perfekt für extrovertierte Menschen. © Michael Gstettenbauer/Imago

Fazit: Die Jobauswahl für Extrovertierte ist beinahe endlos

Es existieren somit viele Berufe und Branchen, in denen sich Menschen mit extrovertierten Eigenschaften besonders wohlfühlen. Allerdings sind diese natürlich bei weitem nicht die einzigen Optionen.

Der Vorteil von extrovertierten Personen ist, dass sie sehr aufgeschlossen sind und es genießen, neue Menschen kennenzulernen. Aus diesem Grund dürfte es für sie vermutlich nicht schwer sein, sich auch in anderen Berufen zurechtzufinden und dort Zufriedenheit zu erlangen.