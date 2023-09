Angst vor Arbeit: Es sind auch Menschen davon betroffen, die taff sind

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Magenschmerzen und Beklemmungsgefühle und dann winkt der gelbe Schein? Arbeit kann manchmal viele Sorgen auslösen. Aber Verdrängen ist nicht gut.

Am Montagmorgen ein mulmiges Gefühl haben, wenn die Arbeitswoche wieder anfängt, das kennen sicher die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In gewissen Dosen ist das auch normal – wenn die Angst aber überhandnimmt, ist das bedenklich.

Von der ‚Sorgenangst‘ sind taffe Menschen betroffen

Ordner stapeln sich und der Montag wird zum Endgegner? Auch taffe Menschen können Angst vor der Arbeit haben. (Symbolbild) © Andrey Popov/Imago

Vieles, worüber sich Menschen Gedanken machen, ist antrainiert oder gelernt. Im Alltag versuchen Menschen meistens, Probleme abzuwenden. Das äußert sich beispielsweise im Schlafmangel, weil Betroffene häufig lange über die Situation nachgrübeln und versuchen, diese zu optimieren. Die Psychologin Beate Muschalla sagt im Interview mit dem Spiegel: „Das sind oft sehr taffe Menschen, die nach außen robust wirken und in der Regel auch nicht arbeitsunfähig werden.“ Sie würden versuchen, Probleme im Keim zu ersticken und sicherten den ganzen Tag alles ab. Das ist schwierig, weil kaum mehr Erholungsphasen bleiben.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Was tun bei der Angst vor Arbeit?

Erkennen Sie sich wieder, wenn von Angst vor der Arbeit die Rede ist? Dann sollten Sie reflektieren und nach möglichen Lösungen suchen, mit denen Sie die Angst wieder in den Griff kriegen. Wenn das Problem beispielsweise mit einer Person zusammenhängt, sollte Sie sich überlegen, wie Sie das lösen können. Ist Ihre Angst eher dem Wunsch nach Perfektionismus geschuldet, sollten Sie an Ihrer Einstellung arbeiten, schreibt NTV.

Sie leiden unter Stress und Überforderung? Finden Sie heraus, ob es Ihr Job ist, der Sie krank macht.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Angst mit Achtsamkeitsübung überwinden

Ablenkung von der Angst scheint auf den ersten Blick naheliegend zu sein, ist jedoch der falsche Weg, informiert das Portal Praxisvita. Stattdessen sollten Betroffene mit der Achtsamkeitsübung „5, 4, 3, 2, 1“ im Hier und Jetzt bleiben. So geht es:

Achten Sie auf fünf Geräusche, die Sie gerade hören.

Als Nächstes auf fünf Gegenstände, die Sie sehen.

Dann auf fünf Dinge, die Sie spüren.

Das machen Sie dann immer weiter, bis sie bei einer Sache angekommen sind. Finden Sie im Idealfall immer neue Aspekte, auf die Sie sich konzentrieren können. Sollten Sie allerdings merken, dass Ihnen das nicht hilft, suchen Sie ärztliche Unterstützung.

Sie sind depressiv? Bei der Telefon-Seelsorge bekommen Sie rund um die Uhr Hilfe – an jedem Tag im Jahr: Rufen Sie 0800 1110111 oder 0800 1110222 an. Der Anruf ist kostenfrei. Ihre Telefonnummer wird nicht übertragen und Sie müssen Ihren Namen nicht sagen. Das Gespräch dauert so lange wie nötig.