„Warum sollten wir Sie einstellen?“ Wie Sie auf die Frage im Vorstellungsgespräch reagieren können

Von: Carina Blumenroth

Wer einen neuen Job braucht, bewirbt sich und führt Vorstellungsgespräche. Die können einen ganz schön ins Schwitzen bringen. Wie Sie antworten können.

Mit zitternden Beinen und einem Kopf voller Fragezeichen sitzen Sie im Vorstellungsgespräch. Die Führungskraft und eine Personalerin oder ein Personaler vor Ihnen. Sie wissen: jetzt müssen Sie abliefern. Die Fragen im Vorstellungsgespräch können einen allerdings ins Schwitzen bringen. Wie Sie einen kühlen Kopf bewahren und angemessen auf folgende Frage reagieren: „Warum sollten wir Sie einstellen?“

Frage im Vorstellungsgespräch: Formal sind Anforderungspunkte erfüllt

Im Vorstellungsgespräch präsentieren Sie sich als Person – die Anforderungen passen, jetzt geht es um die Besonderheiten. © xLuckyBusinessx/Pond5/Imago

Sind Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen, bedeutet dies, dass durch Ihre Bewerbungsunterlagen erst einmal die Anforderungspunkte des Unternehmens erfüllt sind. Sie könnten also ein passender Kandidat oder eine passende Kandidatin für den Job sein. In Gesprächen trennt sich die Spreu vom Weizen – da geht es um Alleinstellungsmerkmale und das Quäntchen Besonderheit, was Sie mitbringen.

„Warum sollten wir Sie einstellen?“ – Chefs wollen Informationen gewinnen

Eine passende Antwort auf „Warum sollten wir Sie einstellen?“ sollten Sie überdenken. Sagen Sie nicht den ersten Gedanken, den Sie dazu haben. Das Portal Karrierebibel empfiehlt erst einmal zu brainstormen. Das können Sie auch schon in Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch tun. Dann werden Sie vor Ort nicht von kuriosen Fragen überrascht.

Bei der Antwort sollten Sie nicht lange um den heißen Brei reden. Kommen Sie zügig auf den Punkt. Ihre Antwort kann beispielsweise eine Mischung aus Ihren Stärken, Erfolgen und Alleinstellungsmerkmalen sein. Liefern Sie mehrere Argumente und Beweise mit. Was Sie anbringen könnten:

Netzwerk

Branchenerfahrung

Problemlösungskompetenz

Hard Skills

Weiterbildungen

Auszeichnungen

Spulen Sie allerdings nicht noch einmal eins zu eins Ihren Lebenslauf ab. Der liegt dem Unternehmen vor – spannender für die Personalverantwortlichen ist es, wie genau Sie mit den Fragen umgehen. Je nachdem, was und wie Sie antworten, kann man einen Schluss auf Ihre Arbeitsweise und Motivation ziehen.

Reflexion: Was Ihnen bei der Antwort helfen kann

Was sind meine Stärken?

Welche beruflichen Erfolge konnte ich feiern und welche Erfahrungen habe ich daraus mitgenommen?

Welche Alleinstellungsmerkmale habe ich?

Welchen Mehrwert kann ich dem Unternehmen bringen?

Sorgen Sie bei Ihrer Antwort dafür, dass Sie nicht nur die Ich-Perspektive betonen. Drehen Sie Ihre Antworten so, dass die Perspektive für den unternehmerischen Nutzen passt. Auf glorifizierende Adjektive, die Sie für Ihre Selbstbeschreibung nutzen, sollten Sie verzichten.