Nach der Arbeit kommt die Leere? „Empty-Desk-Syndrom“ ist laut Experten längst kein Einzelfall

Von: Anne Hund

Jahrelang übernimmt man im Job Verantwortung – was kommt danach? Nicht jedem fällt der Abschied aus dem Berufsleben leicht.

Im Beruf seine Erfüllung finden – das gehört für viele Menschen neben einem erfüllten Privatleben dazu. So weiß man im Job, was die täglichen Aufgaben sind, erfährt Anerkennung durch die Kollegen und hat eine feste Struktur und Pläne, an denen man sich orientieren kann.

„Empty-Desk-Syndrom“: Gefühl der Leere nach dem Berufsleben?

Die starke Fokussierung auf den Job kann bei manchen Menschen jedoch dazu führen, dass sich nach dem Berufsleben eine gefühlte Leere oder auch das Gefühl der Einsamkeit einstellt, wie Experten berichten. Die Tatsache, dass sie keine berufliche Aufgabe mehr hätten, führe bei manchen zu einem Ungleichgewicht, heißt es etwa auf der Website des Malteser Hilfsdienstes. „Es gibt sogar einen Begriff dafür: Empty-Desk-Syndrom.“

Vor allem Mitarbeiter, die eine Führungsposition innehatten, könnten darunter leiden, wie auch das Portal Karrierebibel.de schildert. „Gerade Fach- und Führungskräfte, die viele Stunden im Job verbringen, dort hohes Ansehen genießen und über ein hervorragendes professionelles Netzwerk verfügen, kann das Empty-Desk-Syndrom treffen“, heißt es in dem Beitrag. Der Schreibtisch bleibt künftig quasi leer. Und nicht jeder kommt demnach unbedingt gleich gut damit zurecht.

Strategien gegen das „Empty-Desk-Syndrom“

Arbeitnehmer könnten mit Blick auf den Ruhestand jedoch einiges tun, um später „nicht in eine Sinnkrise zu fallen“, erklärt Karrierebibel.de zugleich. Schon zu wissen, was auf einen zukomme, könne ein wichtiger Faktor sein. Zudem, so ein weiterer Tipp laut des Beitrags, sollte man versuchen, den Übergang „möglichst langsam“ zu gestalten. Dazu könne eine „Reduktion der Arbeitsstunden in den letzten Monaten“ ebenso gehören wie die bewusste Aufnahme von Freizeitaktivitäten. Auch, den Kontakt zum Arbeitgeber zu halten, könnte gegebenenfalls eine Möglichkeit sein, damit das Ausscheiden aus dem Berufsleben im Zweifel etwas leichter fällt. „Klären Sie, ob Sie bei Ihrem bisherigen Arbeitgeber weiterhin als Berater aktiv sein können“, so nur ein Beispiel.

Nach dem Beruf: „Etwas Neues lernen oder Hobbys pflegen“

Der beginnende Ruhestand sei „der perfekte Moment, um etwas ganz Neues zu lernen oder Hobbys zu pflegen, für die man lange keine Zeit hatte“, heißt es auf der Website des Malteser Hilfsdienstes, der nicht nur auf das „Empty Desk Syndrom“ verweist. Sondern auch auf das Problem der Einsamkeit vieler Menschen im Alter. Laut einer Forsa-Umfrage von 2021 fühle sich jede fünfte Mensch über 75 Jahren häufig oder zumindest hin und wieder einsam, hatten auch Sozialverbände gewarnt.

Einsamkeit im Alter für viele Menschen ein Problem

Die Forsa-Umfrage zum Thema „Einsamkeit im Alter“ habe gezeigt, dass 85 Prozent der Seniorinnen und Senioren ab 75 Jahren einem Hobby nachgehen, schreibt der Malteser Hilfsdienst. „Manche Ruheständler und Ruheständlerinnen schaffen sich einen Hund an, andere schreiben sich an der Universität ein oder legen sich einen Kleingarten zu.“ Auch Reisen stünden bei Älteren hoch im Kurs: 31 Prozent der Befragten über 75 Jahren hätten angegeben, wieder mehr reisen zu wollen.

Ein Ehrenamt ausüben

„Eine weitere tolle Möglichkeit, sich im Alter zu beschäftigen und seinem Tag eine Struktur zu geben, ist ein Ehrenamt“, betont der Verein in dem Beitrag auf seiner Website zudem. Auch während des Berufslebens üben viele Menschen ein Ehrenamt aus. Die Freude, anderen helfen zu können, steht dabei im Vordergrund. Den persönlichen Einsatz in Form eines Ehrenamtes honoriert der Fiskus mit Steuererleichterungen.