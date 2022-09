Durchstarten an der SABEL Berufsfachschule München mit der komplett neuen Fachrichtung E-Business Management

Die SABEL Berufsfachschule München bietet ab September 2022 die Fachrichtung E-Business Management an. Anmeldungen sind noch möglich. © SABEL

Noch im September können Sie sich an der SABEL Berufsfachschule München anmelden. Es gibt mit dem E-Business-Management eine komplett neue Fachrichtung.

Vielleicht hat es sich noch nicht so richtig rumgesprochen, dass es sie gibt. Die neue Fachrichtung E-Business-Management an der Berufsfachschule für Kaufmännische Assistenten. Die zweijährige Ausbildung setzt auf Zukunftskompetenzen und ist Basis für eine Tätigkeit in der modernen Berufswelt wie E-Commerce. Eine Ausbildung, die ab dem Schuljahr 2022/23 neu ist und auf ideale Weise fundierte kaufmännische Kompetenzen mit Medien- und IT-Kompetenzen verknüpft.

Eigentlich war die zweijährige schulische Ausbildung zum/r Kaufmännischen Assistent/in mit der Fachrichtung Informationsverarbeitung schon immer attraktiv für Schüler/innen mit mittlerem Schulabschluss. Arbeitgeber aus den verschiedensten Branchen schätzen ihre soliden betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in Verbindung mit umfangreichem IT-Wissen.

Verjüngter Lehrplan an der SABEL Berufsfachschule

Der Lehrplan wurde jetzt aus gutem Grund einer „Verjüngungskur“ unterzogen, denn berufsrelevante Kompetenzen speziell für die digitale Wirtschaft und die digitale Transformation von Unternehmen werden immer wichtiger. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie ihren digitalen Wandel beschleunigen. Das erfordert nicht zuletzt betriebswirtschaftlich und digital hervorragend ausgebildete Fachkräfte.

Der digitale Wandel erfordert nicht zuletzt betriebswirtschaftlich und digital hervorragend ausgebildete Fachkräfte. © SABEL

SABEL Berufsfachschule: Online shoppen kann jeder – E-Business ist mehr

Die Verjüngungskur hat es in sich. Die Fachrichtung Informationsverarbeitung wird ab September in der Ausbildung zum Kaufmännischen Assistenten mit der Fachrichtung E-Business Management ersetzt.

E-Business ist ein Wirtschaftszweig, der heutzutage nicht mehr wegzudenken ist. Die Bedeutung von Online-Shops für den Handel und Endverbraucher wird immer wichtiger – gerade in Zeiten von Covid-19 hat sich das nochmals bestätigt.

Was muss man alles wissen, damit ein Online-Shop überhaupt funktioniert und wie muss ein Unternehmen – auch intern – digital aufgestellt sein, damit es ein profitables Unternehmen auf dem digitalen Marktplatz werden kann? Der neue Lehrplan mit dem Schwerpunkt E-Business Management gibt darauf Antwort.

Auszubildende lernen geschäftsfördernde Webpräsenzen zu gestalten. © SABEL

Neues Fach E-Business Prozesse an der SABEL Berufsfachschule

Im Fach „E-Business Prozesse“ schauen die Auszubildenden hinter die Kulissen des Online-Handels. Sie lernen alle Facetten der Abwicklung von Geschäftsprozessen über das Internet kennen wie den elektronischen Handel (eCommerce) oder die elektronische Beschaffung von Produkten/Dienstleistungen (eProcurement).

Sie lernen geschäftsfördernde Webpräsenzen zu gestalten und diese für die Abwicklung von Geschäftsprozessen zu nutzen. Sie kennen die Backendprozesse rund um Bestellabwicklung, Zahlung, Versand und Retouren Management. Prozesse, die zwar jeder Endkunde aus der Praxis kennt, jedoch die wenigsten wissen, welche Aktivitäten dahinterstecken. Sie optimieren Online-Angebote und wissen, wie wichtig das Online-Marketing dabei ist. Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Kanäle, Kundentracking und Leadgenerierung gehören dazu.

Der neue Lehrplan wurde in Zusammenarbeit mit dem ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung) München und einer Lehrplankommission bestehend u.a. aus zwei SABEL Lehrkräften - entwickelt. © SABEL

Und das Gute an der SABEL Berufsfachschule? Die Ausbildung ist hochwertig und europaweit anerkannt

Die Ausbildung zum Kaufmännischen Assistenten mit der Fachrichtung E-Business Management ist hochwertig, staatlich und europaweit anerkannt. Das Gute dabei ist, dass der breit aufgestellte Stundenplan mit seinen bewährten kaufmännischen und IT- Fächern – zum Teil modifiziert auf die neue Fachrichtung – erhalten bleibt. Ebenso die allgemeinbildenden Fächer wie Deutsch und Wirtschaftsenglisch.

Und nicht zu vergessen, auch das mehrwöchige Praktikum fällt nicht weg und kann sogar mit Erasmus+ im Ausland stattfinden. Eine gute Chance für die Auszubildenden, ihr Wirtschaftsenglisch auf Top-Niveau zu bringen.

Beste Aussichten also für die zukünftigen E-Business Manager auf dem Arbeitsmarkt Industrie 4.0 branchenübergreifend tätig zu werden.

Ausbildungsstart im September 2022 an der SABEL Berufsfachschule – Jetzt die Chance nutzen

Eine Anmeldung ist auch für Kurzentschlossene noch möglich – first come first serve.

