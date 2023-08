Bayern: Aktuelles Ranking zeigt die besten Arbeitgeber im Freistaat

Von: Anna Heyers

Bayern ist ein wirtschaftlich starkes Bundesland. Arbeitnehmer erhalten hier im Durchschnitt ein Gehalt von fast 50.400 Euro. Aber wo arbeitet es sich denn am besten?

Der Freistaat Bayern zeigt sich im bundesdeutschen Vergleich als eines der wirtschaftlich stärksten Bundesländer. Das zeigt sich auch an vielen Stellen an den gezahlten Gehältern für die Arbeitnehmer (kennen Sie die besten Arbeitgeber in München?). Ob man damit dann noch zur Mittelschicht gehört oder schon als reich gilt?

Beim Gehaltscheck der Job-Bewertungsplattform Kununu belegt Bayern Platz vier, hinter Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg. Dort ist zudem zu erkennen, in welchen Branchen und bei welchen Arbeitgebern man das beste Gehalt in Bayern verdient. Aber allein das Gehalt sagt ja noch nichts darüber aus, wie gut ein Unternehmen wirklich ist. Deswegen werfen wir in diesem Artikel einen Blick auf das Kununu-Ranking und stellen die besten Arbeitgeber des Freistaates vor.

Bayerns beste Arbeitgeber – aufgeteilt in Klein- und Mittelunternehmen und Großunternehmen

In Bayern gibt es zahlreiche Arbeitgeber, die von ihren Angestellten gut bis sehr gut bewertet werden. (Symbolbild) © imagebroker/Imago

Das Ranking der Plattform basiert auf den Bewertungen der Arbeitnehmer zu mehr als einer Million Unternehmen. Hier wurde anschließend darauf geachtet, dass der Hauptsitz des Unternehmens sich in Bayern befindet und mindestens 25 Bewertungen seit 2018 eingegangen sind. Ausgeschlossen wurden unter anderem die Bewertungen von Auszubildenden oder Jobinteressenten.

Die besten Klein- und Mittelunternehmen in Bayern:

Platz Unternehmensname Branche 1 eMundo GmbH IT 2 Mawave Marketing GmbH Dienstleistung 3 T&O Unternehmensberatung GmbH Beratung/Consulting 4 ageneo Life Science Experts GmbH Beratung/Consulting 5 Guldberg GmbH Dienstleistung 6 finway Finanz 7 Kemény Boehme & Company GmbH (KBC) Beratung/Consulting 8 TWAICE Technologies GmbH Industrie 9 ZOLLHOF - Tech Incubator Internet 10 Humanus Personalservice GmbH Dienstleistung

Die besten Großunternehmen in Bayern:

Platz Unternehmensname Branche 1 JobTeaser Internet 2 iteratec GmbH IT 3 Netlight Consulting Beratung/Consulting 4 Kirkland & Ellis International LLP Recht 5 VMware IT 6 OMMAX - Digital Solutions Beratung/Consulting 7 FINN Automobil 8 Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V. Deutschland Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung 9 TNG Technology Consulting GmbH IT 10 MaibornWolff GmbH IT

Was macht einen guten Arbeitgeber aus?

Während viele Arbeitssuchende durchaus das Gehalt an erste Stelle stellen, heißt das noch lange nicht, dass das Geld allein einen guten Arbeitgeber ausmacht. Dazu gehören auch noch andere Punkte. Zwar müssen Bewerber und Angestellte ganz für sich entscheiden, welche ihm besonders wichtig sind. Als Inspiration könnten allerdings die folgenden Stichpunkte dienen, die beispielsweise stellenanzeigen.de nennt:

Arbeitsplatzsicherheit

Aufstiegschancen

Betriebsklima

Feedback-/Bewertungskultur

Kommunikation innerhalb des Unternehmens

Standort

Unternehmenskultur

Urlaub und Sonderzahlungen

Weiterbildungsangebote

Work-Life-Balance/Überstunden(-ausgleich)