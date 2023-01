Arbeiten bei IKEA: 13. Monatsgehalt, 30 Tage Urlaub und Rabatte auf Möbel – das können Sie verdienen

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Ein blauer Hintergrund und gelbe Buchstaben, vier an der Zahl. Das ist das Design von dem Möbelgeschäft IKEA. Was Sie als Mitarbeiter dort verdienen können.

Ganze Wohnungen können bei IKEA eingerichtet werden, von dem Schrank bis zu einem Bild als Deko. Einige Menschen nehmen sich vor, nur das Nötigste zu kaufen und können dann doch nicht an einem neuen Paket Kerzen oder Servietten vorbeigehen. Am Schluss noch der obligatorische Hotdog und dann geht es für viele nach Hause. Laut einer Statistik von Yougov aus dem Jahr 2020 haben 64 Prozent der Deutschen etwas von IKEA in ihren Wohnungen, als Unternehmen ist IKEA also durchaus gefragt – aber wie ist der Arbeitgeber IKEA?

Arbeiten bei IKEA: Mehr als 500 Stellen ausgeschrieben, von Verkauf bis Marketing

Arbeitsbereiche gibt es bei IKEA viele – ob im Verkauf, in der Gastronomie, im Kundenservice, der IT, der Logistik oder im Marketing. Das Portal Businessinsider informiert, dass derzeit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland für IKEA arbeiten. Rund 500 Stellen sind derzeit ausgeschrieben, diese sind auf 54 Filialen in Deutschland verteilt. Besonders in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, informiert Businessinsider.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Benefits bei IKEA: 13. Monatsgehalt und 30 Tage Urlaub

Kerzen oder Servietten – zu IKEA gehen viele, aber wie ist IKEA als Arbeitgeber? © Monticello/Imago

13. Monatsgehalt

15 Prozent Personalrabatt

Betriebliche Altersvorsorge

Urlaubsgeld

Vermögenswirksame Leistungen

30 Tage Urlaub (bei Vollzeitbeschäftigung)

Weiterbildungsmöglichkeiten

Quelle: IKEA, Stand: 18.01.2023

Gehalt bei IKEA: Verkaufskraft im Einzelhandel verdient im Durchschnitt 31.300 Euro im Jahr

Der Verdienst bei IKEA setzt sich aus einem Grundgehalt für die jeweilige Stelle und möglichen Bonuszahlungen zusammen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten können. Als Verkaufskraft im Einzelhandel kann man durchschnittlich 31.300 Euro im Jahr verdienen, informiert das Gehaltsvergleichsportal Kununu. Wer im Vertrieb bei IKEA arbeite, erhalte durchschnittlich 39.800 Euro im Jahr. Als Marketing Manager sei ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 46.700 Euro möglich. Die Gehaltsangaben bei Kununu geben einen groben Richtwert, das tatsächliche Gehalt kann von den Angaben abweichen. Berechnet wird die Gehaltsspanne bei Kununu aus anonymen Angaben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren Fotostrecke ansehen

Arbeiten bei IKEA: „Nicht mehr das, was es mal war“

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch ehemalige, können bei Kununu den Arbeitgeber bewerten. Beispielsweise werden dort Bemerkungen zur Arbeitsatmosphäre und dem Gehalt gemacht. Ein ehemaliger Mitarbeiter fasst Image und Bedingungen in einem Satz zusammen: „Nicht mehr das, was es mal war.“

User zum Thema Gehalt: „Für das, was man macht, ein viel zu geringes Gehalt.“

User: „Wenig Unterstützung in der Weiterentwicklung. Jeder kann alles werden, was oft die Qualität der Arbeit beeinträchtigt.“

User zum Thema Karriere: „Karriere macht man, wenn die Nase passt.“

User zu den Arbeitsbedingungen: „Im Winter kalt und zugig, im Sommer stickig und heiß. Alte langsame Technik.“

User zum Thema Gehalt: „Tarifgehalt ist nicht groß verhandelbar. Bonuszahlungen sind super, bringen einem aber nicht so viel, wenn diese nur die Engpässe von den Gehältern ausgleichen.“