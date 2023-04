Berufliche Neuorientierung mit 50 plus: Wie es funktionieren kann

Von: Anna Heyers

Mit 50 Jahren noch einmal das Leben neu starten, einen neuen Weg gehen, sich neu orientieren – warum nicht? Schließlich bleibt das Leben nicht stehen und es warten noch viele Herausforderungen auf Sie.

„Hätte ich mal früher …“, „Jetzt kann ich doch nicht mehr …“ – kommen Ihnen diese Gedanken bekannt vor? Gerade Menschen ab 50 Jahren stecken fest im Lebenstrott und trauen sich nicht, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Dabei hat man noch mehr als zehn Jahre Berufsleben vor sich. Dazu kommt, dass die Menschen immer älter werden und zahlreich von ihnen bedeutend aktiver sind, als noch ein oder zwei Generationen vor ihnen. Was sollte also einem fitten und gutgelauntem Menschen mit 50 plus im Wege stehen, einen neuen Weg zu gehen? Genau, nur er selbst.

Denn gerade jetzt, wo die geburtenstärkste Generation (Baby-Boomer) sich ihrem Renteneintritt nähert, ist das Thema Fachkräftemangel aktueller denn je. Wer also sein Wissen an Jüngere weitergeben möchte, hat allerbeste Chancen bei neuen Stellen und Unternehmen.

Berufliche Neuorientierung mit 50 plus: Es funktioniert

Die Kinder sind erwachsen und schon aus dem Haus oder werden es bald sein – und dann? Genau das ist für viele Erwachsene der Moment, wo in ihrem Leben scheinbar etwas fehlt und sie sich fragen: „Was nun?“ Eine Veränderung wird gewünscht, vielleicht eine persönliche oder berufliche Weiterentwicklung. Man möchte sich wieder neuen Herausforderungen stellen, neue Dinge lernen. Und warum auch nicht. Schließlich sind es bis zum offiziellen Eintritt in die Rente noch mehrere Jahre.

Als Erstes sollten Sie sich bewusst werden, was Sie überhaupt machen möchten? Vielleicht können Sie eine Leidenschaft zum Beruf machen? So hat es zum Beispiel Klaudi, bürgerlicher Name Klaudia Gräfin von Rank, gemacht. Jahrelang führte sie ein Familienunternehmen und schrieb zudem Bücher für Kinder und Jugendliche. Und vor einiger Zeit machte sie sich auf den Weg, das Internet als Influencerin zu erobern. Auf ihren Profilen bei TikTok und Instagram gibt sie Styling-Tipps und ist außerdem Modell bei der S Models Academy. Egal, auf welchem ihrer Profile: Klaudi zeigt, dass man sich als Frau mit 50 plus längst nicht verstecken oder auf Mode oder Spaß am Leben verzichten muss.

Berufliche Neuorientierung mit 50 plus: Wie es funktionieren kann

Sie haben den Entschluss gefasst und möchten einen Neustart wagen? Dann helfen Ihnen die folgenden drei Tipps bestimmt weiter:

Ob man sich selbstständig macht, in Unternehmen bewirbt oder anders einen Neuanfang wagt – am wichtigsten sind die eigenen Ziele und die Motivation, diese zu erreichen. (Symbolbild) © auremar/Imago

Lebensfreude und Motivation sind der Schlüssel: Wer neu durchstarten möchte, sollte sich nicht von Gedanken wie „dafür bin ich zu alt“ oder „das schaffe ich doch bestimmt nie“ herunterziehen lassen. Jetzt geht es darum, die bekannte Komfortzone zu verlassen. Und Sie werden sehen, das funktioniert ganz wunderbar – und mit einem Lächeln noch viel besser. Machen Sie sich bewusst, was Sie schon geschafft haben: Natürlich, vom sprichwörtlichen Grün hinter den Ohren ist bei Ihnen wahrscheinlich nichts mehr übrig. Aber genau das ist der Punkt. Sie haben in Ihrem Leben schon so viel geleistet, so viele Erfahrungen gesammelt. Schauen Sie einmal zurück und schreiben Sie sich die wichtigsten Momente auf. Augenmerk auf das Wesentliche legen: Sie können genau einschätzen, was Ihnen zu viel wird und was Ihnen guttut. Hören Sie also auf diese Stimmen, eine Neuorientierung ist kein Wettrennen. Entledigen Sie sich der Zeitfresser und konzentrieren Sie sich auf ihren Weg und das Ziel – das garantiert eine hohe Arbeitseffizienz.

Welche Möglichkeiten für eine Neuorientierung gibt es?

Für neue Wege ab einem Alter von 50 Jahren gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Besonders sind hier aber Weiterbildung, Quereinstiege oder Selbstständigkeit zu nennen. Ein Überblick:

Weiterbildung oder Umschulung: Viele Bildungseinrichtungen und Online-Kurse sind speziell für Menschen ab 50 konzipiert.

Selbstständigkeit: Häufig nutzen Menschen ab 50 ihre Erfahrungen auch, um sich selbstständig zu machen. Den Zeitplan kann man so selbst bestimmen und die eigenen Kontakte und Beziehungen nutzen.

Quereinstieg: Ebenfalls für viele Menschen attraktiv ist der Wechsel in einen Bereich, wo man eben noch keine Erfahrung hat. So lernen Sie Neues und können zudem weitere Karrieretüren öffnen.

Ehrenamt: Auch in ehrenamtlichen Tätigkeiten lernt man vieles neu, tut Gutes und sammelt gleichzeitig Erfahrungen.

Auslandsaufenthalte: Besonders aufregend kann es sein, wenn man sich für einige Zeit aus Deutschland verabschiedet. Viele Arbeitnehmer haben einige internationale Jobs im Angebot oder man wird einfach „Leih-Oma“ bei Auswanderern o.ä.

Ganz wichtig: Es gibt keine richtige Möglichkeit für einen Neustart. Aber eben auch keine falsche. Wie Sie Ihre eigenen Fähigkeiten einsetzen und auf welche Bedürfnisse Sie Rücksicht nehmen möchten, wissen nur Sie. Wichtig sind allein die Entscheidung zur Neuorientierung und der erste Schritt.