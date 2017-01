Wo arbeiten die zufriedensten Mitarbeiter Deutschlands?

von Simona Asam schließen

Das Gehalt ist einer der zentralen Faktoren für die Zufriedenheit der Mitarbeiter. In welchen deutschen Städten sind die Mitarbeiter am zufriedensten mit ihrem Gehalt?

Geld allein macht nicht glücklich - trägt aber im Wesentlichen zur Zufriedenheit von Mitarbeitern bei. Ein Gehaltszufriedenheits-Index gibt die Antwort, in welchen deutschen Städten die Mitarbeiter am zufriedensten sind.

Der Index* basiert auf mehr als 120.000 Bewertungen der letzten zwei Jahre zum Thema Gehalt auf der Jobplattform kununu. Dort bewerten Mitarbeiter anonym, wie zufrieden sie mit ihrem Gehalt sind.

Gewinner und Verlierer des Rankings

Mit einem Score von 3,63 führt Stuttgart den Gehaltszufriedenheits-Index an. Einige der größten Arbeitgeber Deutschlands sind dort beheimatet. So zum Beispiel drei Weltmarken, die beim Thema Gehaltszufriedenheit deutlich über dem Schnitt liegen: Porsche, Daimler und Bosch sind maßgeblich am Sieg Stuttgarts in puncto Mitarbeiter-Zufriedenheit beteiligt.

Auf dem zweiten Platz folgt Bonn mit 3,61 Punkten. Auch die frühere Hauptstadt ist Sitz vieler namhafter Unternehmen. Den dritten Platz belegt Karlsruhe, es folgen Münster, München und Frankfurt. Auffallend ist, dass jene Städte mit einer hohen Gehaltszufriedenheit auch in der Kategorie Work-Life-Balance gut bewertet wurden.

Den letzten Platz nimmt Leipzig ein. Hier sei laut Ranking die Mitarbeiter-Zufriedenheit am geringsten.

Gehaltszufriedenheit höher als im Vorjahr - trotzdem schwach

Generell waren deutsche Arbeitnehmer 2016 zufriedener mit ihrem Gehalt als 2015. Vergleicht man den Durchschnittswert von 3,42 mit dem des Vorjahres (3,33), hat er sich leicht verbessert.

Der Vergleich des Jahre zeigt aber auch, dass Mitarbeiter deutlich zufriedener mit ihren Kollegen sind als mit ihren Gehältern. Scheinbar ist Geld eben doch nicht alles.

Das Gesamt-Ranking

Platz Stadt Score 1 Stuttgart 3,63 2 Bonn 3,61 3 Karlsruhe 3,56 4 Münster 3,53 5 München 3,52 6 Frankfurt 3,51 7 Wuppertal 3,50 8 Köln 3,49 9 Wiesbaden 3,48 10 Chemnitz 3,46 11 Dortmund 3,45 12 Düsseldorf 3,45 13 Hamburg 3,44 14 Hannover 3,44 15 Bielefeld 3,43 16 Braunschweig 3,42 17 Kiel 3,42 18 Bremen 3,41 19 Mannheim 3,41 20 Nürnberg 3,39 21 Aachen 3,36 22 Augsburg 3,35 23 Essen 3,35 24 Bochum 3,34 25 Berlin 3,32 26 Dresden 3,32 27 Duisburg 3,28 28 Gelsenkirchen 3,24 29 Mönchengladbach 3,22 30 Leipzig 3,17

Quelle: kununu.com, 121.260 Bewertungen, Zeitraum 1.1.2015 – 31.12.2016

Von Simona Asam

*Die Skala reicht von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut). Berücksichtigt wurden Daten für die nach Einwohnerzahl 30 größten Städte Deutschlands.