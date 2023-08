Motivationstief nach dem Urlaub? Drei Tipps, wie die Rückkehr in den Job leichter fällt

Von: Anne Hund

Teilen

Die ersten Arbeitstage nach den Ferien empfinden viele Beschäftigte als besonders zäh und anstrengend. Unterstützung findet man möglichst auch im Team.

Kaum sind sie vom Urlaub zurück, fallen viele Beschäftigte in ein Motivations- und Leistungstief. Experten sprechen hier gern vom sogenannten Post-Holiday-Syndrom. Gerade die ersten Tage nach den Ferien empfinden viele als besonders zäh und anstrengend. Mit der passenden Herangehensweise lässt sich der Übergang raus aus dem Urlaubsende und wieder rein ins Jobleben oft ein wenig einfacher gestalten. Dabei sollten einem in einem Team im Idealfall auch die Kollegen unterstützen.

Raus aus dem Urlaub – rein ins Jobleben. Der Übergang fällt nicht immer leicht. © Oleksandr Latkun/imagebroker/Imago

Wie die Arbeit nach dem Urlaub oft etwas leichter fällt

1. Aufgaben priorisieren und sich die Energie einteilen: Statt sofort wieder mit voller Kraft einzusteigen, kann es hilfreich sein, den Wiedereinstieg in den Job ein wenig sanfter zu gestalten. Zum Beispiel, in dem man, falls möglich, zuerst mit den etwas leichteren Aufgaben in die Woche startet und sich nicht gleich am ersten Tag den kniffligsten Fragen widmet. Ist man danach wieder gut eingearbeitet, fallen auch kompliziertere Aufgaben in der Regel wieder leichter und man kann sich die Energie über die Woche verteilt besser einteilen. Hat man die Wahl, sollte man sich auch nicht gleich zu viele Termine auf einmal in die erste Arbeitswoche legen.

2. Kommunikation mit Kollegen und Vorgesetzten pflegen: Auch der Teamgeist ist natürlich gefragt, wenn es darum geht, es den Urlaubsrückkehrern zu Beginn ein wenig einfacher zu machen. Halten Sie Ihre Kollegen und Vorgesetzten über Ihren Rückkehrplan auf dem Laufenden und teilen Sie Ihnen nicht nur mit, wann Sie zurück sein werden, sondern möglichst auch, wie Sie den Wiedereinstieg angehen möchten. Dadurch können sich die Kollegen besser darauf einstellen und Sie gegebenenfalls unterstützen.

3. Für etwas Entspannung zwischendurch sorgen: Auch, wenn der Arbeitsstress nun gefühlt wieder geballt auf Sie zukommt: Nehmen Sie sich nach dem Urlaub vor, in der Arbeit öfter mal eine kurze Pause einzulegen. Das bedeutet nicht, dass man faul ist – sondern mehrere kurze Pausen zwischendurch können schlussendlich sogar für mehr Produktivität und nicht zuletzt für mehr Erholung sorgen. Sei es ein kurzer Spaziergang um den Block mit den Kollegen oder auch die gemeinsame Mittagsessenspause – etwas Abwechslung im Arbeitsalltag kann dafür sorgen, dass sie schnell wieder auf positive Gedanken kommen.

Nach den Ferien besser nicht am Montag im Job starten

Nach einem längeren Urlaub sollte man, damit der Erholungseffekt möglichst länger anhält, übrigens besser nicht an einem Montag starten, wie Job-Experten raten. Sondern – sofern man es in der Arbeit einrichten kann und noch genügend Urlaubstage zur Verfügung hat – besser nach den Ferien in eine verkürzte Arbeitswoche starten.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Im Urlaub selbst ist es gewiss manchmal schwierig, abzuschalten – doch gerade das ist wichtig, um sich vom Arbeitsstress zu erholen und ein wenig zu entschleunigen. Muss man für die Chefin oder den Chef im Urlaub erreichbar sein? Die rechtliche Lage.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anne Hund sorgfältig überprüft.