Auf der Einstieg München den Traumjob finden

Mehr über Ausbildungs-, Studien- und Gap-Year-Angebote erfahren oder Berufe praktisch ausprobieren. © Einstieg GmbH

Hat Ihr Kind schon einen Plan für die Zeit nach der Schule? Wenn nicht, dann gibt es keinen Grund zur Panik. Auf der Einstieg München am 25. & 26. November kann es sich bei rund 115 Ausstellern beraten lassen.

Lieber eine kaufmännische Ausbildung machen oder ein BWL-Studium angehen? Ist jetzt die richtige Zeit, um ein Auslandsjahr zu planen oder macht ein Freiwilligendienst mehr Sinn? Wie läuft das mit der Bewerbung für ein Studium? Und welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten gibt es? Antworten auf all diese und viele weitere Fragen liefert die Berufswahlmesse Einstieg München am 25. & 26. November. Schülerinnen und Schüler finden hier alle Informationen, die sie brauchen, um sich für einen der vielen Wege nach dem Schulabschluss zu entscheiden.

Einfach zuhören, selber mitmachen oder Fragen stellen

An den interaktiven Mitmach-Stationen vieler Aussteller hat der oder die eine oder andere schon Fähigkeiten entdeckt. © Einstieg GmbH

Rund 115 Aussteller beraten in persönlichen Gesprächen zu den Möglichkeiten rund um Studium, Ausbildung und Gap Year und beantworten alle Fragen, die den Besucherinnen und Besuchern auf dem Herzen liegen. Wer will, kann auch praktisch auf der Einstieg München tätig werden: An den interaktiven Mitmach-Stationen vieler Aussteller hat der oder die eine oder andere schon Fähigkeiten entdeckt, die er oder sie bisher noch nicht kannte. In der Speakers Lounge gibt es zudem ein spannendes Vortragsprogramm und im Handelsforum geht es speziell um Ausbildungen und Studiengänge der zukunftsträchtigen Branche.

Einstieg München meets STUDYWORLD

In einem exklusiven Messebereich stellen Aussteller aus dem Ausland ihre Angebote vor. © Einstieg GmbH

Im Rahmen der Einstieg München findet erstmalig die STUDYWORLD als internationaler Schwerpunkt statt. In einem exklusiven Messebereich stellen Aussteller aus dem Ausland ihre Angebote vor: Egal, ob Studiengänge, Austauschprogramme, Work & Travel, Au-pair oder Auslandspraktika – hier finden reisefreudige Jugendliche ein buntes Rahmenprogramm mit Vorträgen & Talkrunden rund ums Thema Auslandaufenthalt. Zudem beraten Expertinnen und Experten sowie Studierende in persönlichen Gesprächen und geben Tipps für die Planung und Umsetzung.

Tipp: den Messebesuch vorbereiten Damit der Besuch der Einstieg München ein voller Erfolg wird, sollten sich Jugendliche vorab eine halbe Stunde Zeit nehmen und sich vorbereiten – zum Beispiel mit dem kostenlosen Interessencheck: Er verrät innerhalb von 15 Minuten, welche berufliche Interessen besonders ausgeprägt sind und welche Aussteller gut dazu passen. Sinnvoll ist außerdem, sich vorab die Ausstellerliste und den Hallenplan anzuschauen. Vielleicht wird Ihr Kind ja auf ein Ausbildungsunternehmen oder eine Hochschule aufmerksam, an die es noch gar nicht gedacht hatte.

Einstieg München – Messe für Ausbildung, Studium & Gap Year

25. & 26. November

Freitag von 9 bis 15 Uhr

Samstag von 10 bis 16 Uhr

MOC München, Hallen 2 + 3

Der Eintritt ist nach vorheriger Registrierung frei.

www.einstieg.com/muenchen