Becher-Rätsel fesselt das Internet - können Sie es lösen?

Manche Rätsel gehen ganz schnell, für andere braucht man etwas länger. Zu Letzterem gehört auch diese Knobelei, die auf YouTube schon tausende Menschen rätseln ließ.

Brauchen Sie gerade eine Pause vom Job? Dieses Rätsel bringt Sie sicherlich wieder auf die Spur, denn um auf die Lösung zu kommen, müssen Sie Ihre Gehirnzellen mächtig anstrengen.

Das sogenannte "Becher-Rätsel" macht seit Jahren im Internet die Runde. Auf dem YouTube-Channel "Denksport" hat es bereits 20.000 Menschen ins Grübeln gebracht - schließlich braucht man für die richtige Lösung eine Weile. Oder schaffen Sie es schneller?

Das Rätsel

Vor Ihnen stehen zehn Becher. Neun davon sind mit jeweils zehn Metallkugeln gefüllt - jede davon wiegt zehn Gramm. Ein Becher enthält ebenfalls zehn Metallkugeln - allerdings sind diese jeweils nur neun Gramm schwer. Wie finden Sie heraus, in welchem Becher die neun-Gramm-Kugeln liegen, wenn Sie sämtliche Kugeln nur ein einziges Mal wiegen dürfen? Ihnen steht eine Digitalwaage mit großer Waagschale zur Verfügung.

Dieses Video zeigt die Fragestellung noch einmal ausführlich:

Die Lösung

Das Becher-Rätsel ist ganz schön verzwickt, aber durchaus lösbar: Um herauszufinden, in welchem Becher die leichteren Kugeln liegen, beschriften Sie die Becher zur besseren Übersicht mit den Zahlen eins bis zehn. Dann nehmen Sie aus Becher eins eine Kugel, aus Becher zwei zwei Kugeln, aus Becher drei drei Kugeln und so weiter. Am Ende liegen 55 Kugeln in der Waagschale.

Würden nun alle 55 Kugeln zehn Gramm wiegen, würde die Waage 550 Gramm anzeigen. Da ein Becher jedoch ausschließlich Neun-Gramm-Kugeln enthält, fällt das Ergebnis niedriger aus. In welchem Becher die leichteren Kugeln liegen, finden Sie heraus, in dem Sie das angezeigte Wiege-Ergebnis von 550 Gramm abziehen, also zum Beispiel 550 g - 546 g = 4 g.

Da jede Neun-Gramm-Kugel zu einem Gewichtsverlust von einem Gramm führt (10 g - 9 g = 1 g), ergibt die Differenz gleichzeitig auch die Anzahl der Neun-Gramm-Kugeln - und somit die Nummer des Bechers (in diesem Beispiel stammen die Kugeln aus Becher vier).

Von Andrea Stettner

