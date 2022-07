Bequem surfen: Kennen Sie schon diese Tricks für Firefox?

Mehr Übersicht im Tab-Dschungel

Obwohl fast alle Menschen täglich im Netz surfen, haben die Browser mehr Features, als vielen Usern klar ist. Diese Tricks erleichtern das Surfen mit Firefox.

Jeden Tag benutzen Millionen Menschen Mozillas Browser Firefox, doch die wichtigsten Kniffe kennen viele User nicht. Versehentlich geschlossene Fenster und Tabs, das Teilen von Seiten, ohne Links verschicken zu müssen oder die Synchronisierung des Nutzerprofils: Dieses Knowhow erleichtert Firefox-Nutzer sich das Surfen im Netz. Wenn Sie Windows 11 nutzen, dann lesen Sie hier praktische Kurzbefehle.

Firefox: Ein Profil kürzt vieles ab

Browser-unabhängig gilt: Hat man sich einmal zwischen Chrome, Edge, Firefox oder Opera entschieden, bieten die Browser durch die Synchronisierung nützliche Optionen. Dazu zählt neben geteilten Lesezeichen die Möglichkeit, Tabs zu verschicken. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich umständlich selbst Links schicken musste, stattdessen können geöffnete Tabs direkt an andere Geräte gesendet werden. Dazu im gewünschten Tab per Rechtsklick (PC) oder Zweifinger-Klick (Mac) die Tab-Option öffnen und „Tab an Gerät senden“ wählen. Ein weiterer Klick auf das Zielgerät reicht und der Inhalt öffnet sich dort.

Sich im Tab-Wirrwarr zurechtfinden

Nur schnell mal etwas nachschlagen? Allzu häufig endet dieses Vorhaben in einer langen Abfolge weiterer Klicks und neu geöffneter Tabs. Um in diesem Fall nicht den Überblick zu verlieren, gibt es einen nützlichen Trick: Einen neuen Tab öffnen und in die Adressleiste ein „%“ tippen. Firefox listet dann die aktuell geöffneten Tabs auf. Dann das „%“ um einen Suchbegriff erweitern und die Liste der Vorschläge dürfte so kurz werden, dass User ihr Ziel finden.

Tabs und Fenster wiederherstellen

Wer aus Versehen einen wichtigen Tab geschlossen hat, kann diesen ganz leicht wieder öffnen. Nach dem versehentlichen Schließen einfach „Strg+Shift+T“ (PC) „Command+Shift+T“ (Mac) drücken und der Tab erscheint wieder. Das funktioniert auch mit mehreren Tabs, dazu müssen User den Befehl lediglich mehrere Male nacheinander ausführen. Nach demselben Prinzip verfährt man bei versehentlich geschlossenen Fenstern, das Kommando hierfür lautet „Strg+Shift+N“.

Firefox: Sitzungen wiederherstellen

Die meisten dürften das Problem kennen, dass wegen eines PC-Neustarts nicht nur ein einzelner Tab, sondern die komplette Firefox-Sitzung verschwunden ist. Doch auch für dieses Problem gibt es eine Antwort: Über den Menübutton in die Chronik navigieren, dort bietet Firefox die Option „Vorherige Sitzung wiederherstellen“ an.

Kreative User können Firefox mit der Farbpipette personalisieren

Kreativen Usern spendiert Firefox ein praktisches Tool: Farbtöne von Internetseiten lassen sich dank einer Farbpipette exakt bestimmen. Die Pipette versteckt sich hinter dem Menübutton und dort unter dem Reiter „Weitere Werkzeuge“. Ein Klick auf „Farbpipette“ genügt und es öffnet sich eine Lupe, die jeden einzelnen Pixel sichtbar macht. Nach einem Klick auf den gewünschten Pixel kopiert Firefox den hexadezimalen Farbcode in die Zwischenablage.

