Die Freisinger Bank hat nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeitern vieles zu bieten. © Freisinger Bank

Bei der Freisinger Bank gibt es nicht nur eine große Bandbreite an unterschiedlichen Jobs, sondern jeder bereichert den Arbeitsalltag mit vielen verschiedenen Facetten.

Spannend, herausfordernd, erfrischend: Bei der Freisinger Bank gibt es nicht nur eine große Bandbreite an unterschiedlichen Jobs, sondern jeder einzelne bereichert den Arbeitsalltag mit vielen verschiedenen Facetten. Die gelebte Kundennähe und der wertschätzende, direkte Umfang sind der Antrieb der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die vielen Benefits, die die Freisinger Bank ihren fast 200 Arbeitskräften bietet, reichen von betrieblicher Altersvorsorge und Krankheitszusatzversicherung über Gesundheitsangebote bis zu Bezuschussungen bei Heirat und Geburten. Auch ein JobRad steht zur Verfügung. Vier Kolleginnen und Kollegen berichten, warum sie gerne bei der Genossenschaftsbank arbeiten.

„Wenn man als Berater seinen Kunden mit ihren Anliegen weiterhelfen kann, wenn man ihre Wünsche und Träume verwirklichen kann, erfüllt das den Arbeitsalltag“, sagt Martin Glonner, der für die Mittelstands- und Gewerbekundenbetreuung zuständig ist. „Es ist spannend und herausfordernd, Unternehmen aus der Region in finanziellen Angelegenheiten begleiten zu können.“ Verschiedene Themenfelder wie zum Beispiel Existenzgründung, Existenzsicherung und Firmenübergaben machen Glonners Tätigkeitsbereich abwechslungsreich. „Die eigenverantwortliche Kreditentscheidung im Rahmen meiner Kompetenz gibt mir gewisse Freiräume, was in der Tätigkeit erfrischend ist.“ Spaß am Umgang mit den Kunden, unternehmerisches Denken und ein sicheres Auftreten sind für den Job wichtig. „Und authentisch gegenüber dem Kunden muss man sein.“

„Authentisch muss man sein“: Mittelstands- und Gewerbekundenbetreuer Martin Glonner. © Christian Schranner

Für Sabine Gutermuth ist Freude am Umgang mit Menschen absolute Voraussetzung für ihren Job – und Flexibilität. „Der tägliche Kundenkontakt ist nie gleich. Alle sind unterschiedlich, und das Mich-darauf-Einstellen macht mir unheimlich viel Spaß.“ Was die Vermögensbetreuerin an der Freisinger Bank sehr schätzt: Um die Wünsche der Kunden zu erfüllen, kann sie aus einer Vielzahl an Produkten schöpfen. „Die Interessen der Kunden stehen wirklich im Mittelpunkt.“ Was ihren Arbeitgeber noch auszeichnet, ist das wertschätzende Verhältnis durch die ganze Belegschaft. „Die Kontaktwege sind kurz, sodass auch das Einbringen eigener Ideen möglich ist.“

„Das Einbringen eigener Ideen ist möglich“: Vermögensbetreuerin Sabine Gutermuth. © Christian Schranner

„Es ist spannend zu sehen, wie Projekte wachsen“

Das „angenehme Betriebsklima in einem modernen Arbeitsumfeld“ weiß auch Alfred Mayer sehr zu schätzen: „Die Freisinger Bank ist regional und bodenständig, der Umgang mit Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten ist ehrlich und vertrauensvoll. Das kommt mir sehr entgegen.“ Es ist auch die Basis für Mayers Tätigkeit im gewerblichen Kreditgeschäft. Im Speziellen betreut er Bauträger und Immobilienprojektanten – ein Bereich mit enormem Wachstum und steigenden Kreditvolumen. „Es ist spannend, Projekte zu begleiten und zu sehen, wie sie wachsen – von der grünen Wiese bis zur fertigen Immobilie.“ Neben Sachverstand braucht es dafür „eine gewisse Belastbarkeit und lösungsorientiertes Denken“.

„Es braucht lösungsorientiertes Denken“: Bauträger- und Projektspezialist Alfred Mayer. © Christian Schranner

Mit dem genossenschaftlichen Motto „Was einer allein nicht schafft, schaffen viele“ identifiziert sich Stefanie Niedermaier voll und ganz. Teamfähigkeit ist nicht nur wichtig in ihrem Job als Privatkundenberaterin. „Das Arbeiten macht auch gleich mehr Spaß in einem tollen Team“, sagt sie, und deshalb geht sie morgens gerne in die Freisinger Bank. Freude bereitet es ihr zudem, sich auf die vielen verschiedenen Charaktere der Kunden einzustellen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Stefanie Niedermaier setzt sich mit vielen verschiedenen Themen auseinander – vom Anlagegespräch über Versicherungen bis zur Finanzierung. Ihr Fazit: „Da wird es nie langweilig.“ (Manuel Eser)

„Das Arbeiten in einem tollen Team macht Spaß“: Privatkundenberaterin Stefanie Niedermaier. © Christian Schranner

