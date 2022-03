AOK

„Unser Beruf ist total abwechslungsreich“: Alina, Sarah und Katrin sind im zweiten Ausbildungsjahr. © AOK

Begeistert vom direkten Kundenkontakt? Lust, etwas für die Gesellschaft zu tun? Interessiert an wirtschaftlichen Fragestellungen? Wer jetzt mit Ja antwortet, ist ideal als „Sozifa“-Kandidat:in.

So vielseitig

Sozialversicherungsfachangestellte (Sozifa) erhalten in der Ausbildung nicht nur Einblick in Sozialversicherungs- und Rechtslehre, sondern helfen Versicherten auch in der persönlichen Beratung weiter. Die AOK Bayern – das sind vor allem die engagierten Mitarbeiter:innen vor Ort, die jederzeit für Versicherte da sind und zu Gesundheitsfragen beraten.

Während der praxisnahen Ausbildung lernt man die verschiedenen Abteilungen kennen – von der Kundenberatung über das Marketing bis hin zum Vertrieb. Zusätzlich werden Inhalte an der Berufsschule und im hochmodernen Ausbildungszentrum Hersbruck vermittelt.

Gute Gründe dafür

Die AOK Bayern macht die Entscheidung leicht: Hilfsbereite Kolleg:innen werden im Team willkommen geheißen, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle schaffen individuelle Freiräume. In den Betriebssportgemeinschaften und bei Teamunternehmungen kommt der Fun-Faktor nicht zu kurz.

Zusätzlich zur sehr guten Ausbildungsvergütung profitieren Azubis von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, einer betrieblichen Altersvorsorge und von Gesundheitsangeboten. Die Ausbildung kann mit (Fach-)Abitur in zwei Jahren ohne Berufsschule absolviert werden.

Ein weiterer Pluspunkt sind die Fortbildungen und Entwicklungsperspektiven nach der Ausbildung. Es stehen viele Wege offen – ob als Kundenberater:in im Außen oder Innendienst oder als Ansprechpartner:in für Betriebe oder Gesundheitspartner. (mes)

Kontakt

AOK Bayern – Die Gesundheitskasse

Direktion Freising-Erding

Wippenhauser Straße 6

85354 Freising

Tel. 08161/182-121

freising@by.aok.de

aok.de/bayern/karriere

