Tatkräftige Familie: Neben den Firmengründern Ludwig und Andrea Attenberger (Mitte) stehen die Kinder Ludwig jun., Kristina Perzl, Maximilian und Johannes (v.l.) an der Firmenspitze. © Firma Attenberger

Mit dem Vorhaben, die Verwaltung des Unternehmens in Hohenlinden (Kreis Ebersberg) auszubauen, expandiert die Attenberger Fleisch GmbH & Co. KG in der Heimat.

Denn sowohl die Familie Attenberger als auch ein Teil der Mitarbeitenden des mittelständischen Unternehmens stammen aus der Region. In Hohenlinden entstehen nun neue Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen.

„Wir suchen zur Verstärkung unter anderem Fachkräfte für die Buchhaltung, die Disposition und die Personalverwaltung. Außerdem Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter für Ein- und Verkauf“ erklärt Geschäftsführerin Kristina Perzl. Ihr Blick richtet sich dabei nicht nur auf die nähere Umgebung im Bereich Hohenlinden, sondern auch auf den ganzen Landkreis Ebersberg und die angrenzenden Kreise Erding, Mühldorf und Rosenheim.

Die Attenberger Fleisch GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen. Den Grundstein legten Ludwig und Andrea Attenberger, als sie 1989 mit der Verarbeitung von Rindfleisch begannen. Von Anbeginn an richteten sie ihr Hauptaugenmerk auf Qualität und Frische. Die Landwirte wurden sorgfältig ausgewählt, die Verarbeitung des Fleisches blieb komplett im eigenen Betrieb. Die Firmengründer brachten ihre ganze Schaffenskraft in den Betrieb ein, um ihn auf sichere Beine zu stellen. Da dazu nicht nur ein guter Wille, sondern auch fundiertes Fachwissen gehört, stützte sich das junge Paar vor allem auf die handwerkliche Tradition und das Können als Metzgermeister.

Firma Attenberger hat hauseigenes Tierwohlprogramm

Der Betrieb wächst stetig, sowohl bei den Gebäude- und Produktionserweiterungen als auch bei den Mitarbeitern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in moderne Schlacht- und Verarbeitungstechnik und baut die Logistik aus. Die Geschäftsführung liegt dabei bis heute fest in Familienhand. Getreu dem Motto, dass Attenberger natürliche Kraft durch Fleisch bietet, treibt bereits die nächste Generation der Familie Attenberger den Betrieb kraftvoll voran. Neben Ludwig und Andrea Attenberger gehören heute Tochter Kristina Perzl und die drei Söhne Maximilian, Ludwig jun. und Johannes zur Unternehmensspitze.

Die Einhaltung der gültigen Vorschriften und Verordnungen haben im Betriebsablauf oberste Priorität. Mit „Naturplus“ hat die Attenberger Fleisch GmbH & Co. KG ihr hauseigenes Tierwohlprogramm. Die Landwirte als Lieferanten haben als strikte Vorgabe, einen tierfreundlichen und gut kontrollierten, sauberen Umgang mit ihren Rindern einzuhalten. Sie müssen sicherstellen, dass genügend Raum, Freilauf, frische Luft oder Weide und gentechnikfreies Futter zur Verfügung steht.

Eine eigene Flotte von LKW und Kühltransportern gewährleistet Frische und Qualität der Produkte bei der Auslieferung. © Firma Attenberger

Mittlerweile kann die Firma Attenberger auf ein stolzes Team von über 200 Kollegen blicken. Etwa 160 von ihnen sind am Standort München beschäftigt, weitere 60 Mitarbeiter unterstützen den Schlachtbetrieb in der AlmRind GmbH. Das ist ein weiteres Standbein des Unternehmens in Traunstein, mit dem die Kapazitäten in der Schlachtung weiter ausgebaut wurden. Der Schwerpunkt liegt bei AlmRind auf der Tierherkunft aus der Umgebung, die Kühe stammen von den Weiden und Almen aus dem Bereich Traunstein und Chiemgau.

In beiden Betrieben werden die Rinder unter möglichst stressfreien Bedingungen zur Schlachtung vorbereitet und von ausgebildeten Fachkräften geschlachtet. Durch kurze Transportwege und die strenge Qualitätskontrolle kommt nur einwandfreies Fleisch in die Produktion. Die Einhaltung der Hygienevorschriften sowie die Anwendung effektiver Schlachttechniken sind für das Unternehmen selbstverständlich.

Mit einer eigenen Flotte von Lkws und Kühltransportern kann eine fristgerechte und ordnungsgemäße Auslieferung zu den Kunden und Vermarktern gewährleistet werden. Durch optimale Kühlsysteme in den Fahrzeugen ist die Frische und Qualität der Produkte sichergestellt. Die Spezialitäten werden verarbeitet und an Abnehmer aus ganz Europa verkauft. (Henry Dinger)

