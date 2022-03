ASMO KÜCHEN

Teilen

Moderner Arbeitgeber: ASMO Küchen ist an vielen Standorten in Bayern mit perfekt geplanten Küchen zu vernünftigen Preisen seit 1974 erfolgreich. © ASMO Küchen

Die Kunden erhalten Top-Leistungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Premium-Behandlung: Das ist die Philosophie von ASMO Küchen, die tagtäglich gelebt wird.

Die Maxime: Nur rundum zufriedene Service-Kräfte können Kunden glücklich machen.

Gerade erst hat der Küchenspezialist in ganz Bayern eine wertvolle Auszeichnung erhalten: Das Unternehmen wurde als „Ehrlicher Händler“ ausgezeichnet. Wer das Gütesiegel der Zeitung „Die Welt“ erhalten will, muss nicht nur als ehrlich wahrgenommen werden, sondern auch eine hohe Kundenzustimmung bei Verhaltensregeln aufweisen, die erlebbar sind: Transparenz bei Preisen und Kosten, verlässliche Aussagen, vollständige Informationen, Einhaltung versprochener Leistungen und offener Umfang mit Fehlern und Irrtümern. ASMO genießt 93 Prozent Kundenzustimmung – ein extrem hoher Wert.

Aber auch die Belegschaft weiß ihren Arbeitgeber zu schätzen: Gerade erst wurden mehrere Mitarbeiter:innen geehrt, die seit mehr als 35 Jahren für ASMO tätig sind. Sie sind stolz darauf, für ein Unternehmen zu arbeiten, das für aktuelle Küchentrends, planerisches Know-how und fachgerechten Service individuell geplanter Einbauküchen steht.

„Jede Küche wird nicht nur kompetent geplant, sondern auch dreifach auf die technische Realisation geprüft“, betont Robert Huber, Geschäftsführer der ASMO-Gruppe. „Die kreativen Planungsideen unserer Facharbeiter, der technische Sachverstand unserer Auftragsprüfer und eine unabhängige externe Prüfung der Küchenplanung sind der Garant für das gleichbleibend hohe Qualitätsniveau.“ Der Erfolg des Unternehmens motiviert die Mitarbeiter:innen und bietet ihnen Jobsicherheit.

ASMO Küchen zahlt Mitarbeiter:innen überdurchschnittlichem Gehalt, leistungsabhängige Prämien und eine betriebliche Altersvorsorge. Mit internen Schulungen und externe Weiterbildungsmaßnahmen bietet das Unternehmen konsequent individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu zählen laufende Produkt- und Planungsschulungen vor Ort und bei namhaften Markenherstellern wie zum Beispiel LEICHT Küchen, aber auch Angebote zur professionellen Personal- und Persönlichkeitsentwicklung.

ASMO Küchen wurde als „Ehrlicher Händler“ ausgezeichnet. © ASMO Küchen

Freundliche Teams machen Einstieg leicht

Zudem haben die Angestellten des Unternehmens die Möglichkeit, an zehn Standorten zwischen Ingolstadt und Rosenheim zu arbeiten, und das mit flexiblen Arbeitszeiten und modernen Arbeitszeitmodellen. Eine offene und konstruktive Feedback- und Dialogkultur führt dazu, dass sich die Mitarbeiter gefordert und gefördert fühlen. Verschiedene Karrierewege führen zum Abteilungs- oder Filialleiter. Aber nicht nur einzelne Karrieren werden unterstützt, sondern der Teamzusammenhalt wird ebenfalls gestärkt. So sorgen etwa Kochevents und Planungswettbewerbe für gemeinsamen Spaß.

Und das Team kann noch Verstärkungen brauchen. „Für die nächsten Jahre streben wir einen Zuwachs von mehreren Filialen im oberbayerischen Gebiet sowie in der Münchner Innenstadt an und suchen dafür engagierte Mitarbeiter“, sagt Robert Huber. Mitarbeiter, die sich mit dem Ziel identifizieren, perfekt geplante Küchen zu vernünftigen Preisen anzubieten.

Konkret sucht ASMO Küchen in ganz Bayern aktuell Verkaufsleiter:innen (Vertrieb, Verwaltung, Marketing), Planungsspezialist:innen und Innenarchitekt:innen, branchenfremd oder auch als Quereinsteiger. Ebenfalls willkommen sind Küchenschreiner:innen im Kundendienst sowie Montageteams, auch als selbstständige Subunternehmer. Bewerbungen gehen per E-Mail an job@asmo.de. Selbstverständlich können Interessenten sich aber auch klassisch über den Postweg bewerben (siehe Anschrift im Infokasten).

Neue Mitarbeiter werden durch ein bewährtes Einarbeitungsprogramm in die Betriebsabläufe integriert. Engagierte, professionelle und freundliche Teams machen den Einstieg in familiärer Atmosphäre leicht, wie Robert Huber betont: „Das Wissen und der Erfahrungsschatz unserer langjährigen Mitarbeiter steht nachfolgenden Generationen während unserer intensiven Einarbeitungen, Weiterbildungen oder Umschulungsmaßnahmen uneingeschränkt zur Verfügung.“ (Manuel Eser)

Kontakt

ASMO Küchen GmbH

Lilienthalstraße 14

85375 Neufahrn

Tel. 08165 / 634-206

job@asmo.de

www.asmo.de

Zurück zur Übersichtsseite