BÄCKEREI KONDITOREI WÖRMANN

Die Bäckerei Wörmann ist ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb – und aktuell auf der Suche nach Verstärkung.

Erfolg hat Folgen. „Wir freuen uns riesig über den Zuspruch der Dachauerinnen und Dachauer zu unseren zwei neuen Filialen“, bekennt Bäckermeister Hans Wörmann, der Chef der Niederrother Traditionsbäckerei Wörmann. Im vergangenen Jahr eröffnete das Familienunternehmen eine neue Filiale im Birgmannforum in der Dachauer Altstadt, ein halbes Jahr zuvor weihten die Wörmanns ihre Niederlassung in der Münchner Straße 33 ein.

„Die Nachfrage ist auch in unseren weiteren fünf Geschäften in Großinzemoos, Dachau, Lauterbach, Niederroth und Vierkirchen so hoch, dass wir unsere Produktion erweitern wollen“, erzählt seine Frau Regina, die sich zusammen mit Tochter Lisa um die Organisation der Filialen kümmert. Tochter Nicole Mahl managt das Büro, Sohn Hans Ludwig ist ebenfalls Bäckermeister und wird den Betrieb einmal übernehmen. „Deswegen benötigen wir zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, fährt Hans Wörmann fort, „sympathische und teamfähige Menschen sowohl für die Produktion als auch für den Verkauf.“ Etwa Auszubildende zum Bäcker, Konditor oder zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, aber auch erfahrene Kräfte und engagierte Quereinsteiger.

Ein Familienbetrieb, der sich um seine Beschäftigten kümmert

Die Bäckerei Wörmann ist ein mehrfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Erst im vergangenen Jahr wurde der bei Wörmann ausgebildete Bäcker Johannes Drexler als bester Geselle des Landkreises ausgezeichnet, er gewann auch den bayerischen Landesleistungswettbewerb und wurde bundesweit Vierter.

Klar, dass die Traditionsbäckerei, die schon im Jahr 1905 gegründet wurde, auch erfahrene Profis sucht, die Freude an der Herstellung und dem Verkauf gesunder, schmackhafter Backwaren und Torten haben. Doch auch engagierte Quereinsteiger sind der Familie Wörmann willkommen. Ebenso Teilzeitkräfte, speziell im Verkauf oder bei der Belegung von Snacks. „Wichtig sind uns Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Freundlichkeit“, betont Regina Wörmann. „Gerade im Verkauf muss man Spaß und die Fähigkeit haben, mit Menschen zu kommunizieren – Verkäuferinnen und Verkäufer sind ja die Botschafter unseres Betriebs.“

Die Bäckerei Konditorei Wörmann fährt seit Jahren einen Wachstumskurs mit Augenmaß. „Wir bieten krisensichere Arbeitsplätze, ein faires Gehalt und flexible, planbare Arbeitszeiten“, erklärt Regina Wörmann. Mitarbeitende jeden Alters und Wiedereinsteigerinnen sind willkommen. Im bisher 75-köpfigen Team gibt es zahlreiche Aufstiegschancen. Selbständigkeit und Kreativität sind wichtig, ebenso die Weiterbildung. „Wir sind ein Familienbetrieb, der sich um seine Mitarbeitenden kümmert“, fassen Hans und Regina Wörmann zusammen. „Wir verbringen einen Großteil unserer Lebenszeit zusammen. Wer mal Sorgen hat, findet bei uns immer ein offenes Ohr.“ (kho)

Die Bäckerei Konditorei Wörmann freut sich auf Ihre Bewerbung

Bäcker (m/w/d)

Konditor (m/w/d)

Fachverkäufer (m/w/d)

Auszubildende, erfahrene Kräfte und motivierte Quereinsteiger sind willkommen.

