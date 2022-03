BAUER ELEKTROANLAGEN

Teilen

BAUER bietet nicht nur ein spannendes Arbeitsumfeld, sondern unter anderem auch Maßnahmen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern. © BAUER Elektroanlagen

Wie erfolgreich das Handwerk sein kann, zeigt eindrucksvoll das Beispiel von BAUER Elektroanlagen – einem der größten inhabergeführten Familienunternehmen im elektrotechnischen Bereich.

Die Geschwister Franz Bauer und Alexandra Unterholzer führen das Unternehmen sehr erfolgreich bereits in dritter Generation.

BAUER Elektroanlagen zählt heute 1600 Mitarbeiter an 17 gut vernetzten Standorten in Deutschland. Neben den Standorten Buchbach, Landshut, Traunreut, Nürnberg und München eröffnete BAUER im Februar dieses Jahres in Günding, westlich von München, eine weitere Betriebsstätte in Bayern. Sie unterstreicht als räumliche Erweiterung der bestehenden Niederlassung in München/Riem den nachhaltigen Wachstumstrend der vergangenen Jahre.

Das Leistungsspektrum bei BAUER ist vielfältig: Elektroinstallationen, Energieversorgungen, Sicherheitstechnik, wie etwa Brand- und Einbruchmeldeanlagen, Gebäudeautomation und Medientechnik, wie zum Beispiel digitale Audio- und Videoübertragungssysteme. Aufgaben, in denen sich ständig technisch etwas weiterentwickelt. „Rechtliche Neuerungen und technische Innovationen erfordern eine kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter, denn nur so können wir auch weiterhin die Qualität bieten, die wir von uns selbst fordern und die unsere Kunden gewohnt sind“, erklärt Franz Bauer, geschäftsführender Gesellschafter.

Perspektiven in einem spannenden Arbeitsumfeld

BAUER legt aber auch großen Wert darauf, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine persönliche Karriereentwicklung zu ermöglichen. „Dabei unterstützen wir sie mithilfe von verschiedenen Schulungen und Weiterbildungsangeboten, zum Beispiel wenn sie eine Projektlaufbahn oder eine Expertenlaufbahn einschlagen möchten“, berichtet Bauer. Dabei werden die Kosten für Weiterbildungsmaßnahmen bisweilen vollständig übernommen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern unterschiedliche Maßnahmen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, betriebliche Altersvorsorge, besondere finanzielle Leistungen, Dienstwagen und Firmenhandy sowie unbefristete Arbeitsverträge.

Auch die Ausbildung hat bei BAUER einen hohen Stellenwert. Die Ausbildungsquote im Unternehmen liegt seit Jahrzehnten bei über 20 Prozent. Mit gut ausgestatteten Ausbildungswerkstätten und einem Team von Ausbildern, Meistern und Fachkräften sorgt der Betrieb an allen Standorten für eine umfassende Ausbildung, bei der gute Leistungen mit bis zu 20 Prozent mehr Vergütung belohnt werden, wobei BAUER grundsätzlich schon übertariflich bezahlt.

Eines der modernsten Gebäude in Deutschland: Beim Bürokomplex VIP 96 in Gilching kommt das nachhaltige Energiekonzept der BAUER-Elektrospezialisten zum Tragen. © BAUER Elektroanlagen

Kompetenz Elektromobilität - Ganzheitliche Lösungen

„Wer an zukunftsorientierten Technologien interessiert ist und einen sicheren Arbeitsplatz schätzt, ist bei uns genau richtig, denn BAUER realisiert heute schon Mobilitätslösungen der Zukunft“, betont Franz Bauer. Mobilitätswende und Energiewende hängen zusammen. Denn besonders nachhaltig sind E-Fahrzeuge, wenn sie mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen werden.

Bei der Umsetzung von Ladelösungen gibt es aber einiges zu bedenken: Wer soll die Ladesäulen nutzen können? Ist die notwendige elektrische Leistung vorhanden? Wie können die zusätzlichen Verbraucher sinnvoll in bestehende Gebäude integriert werden? „Bei all diesen Fragen beraten wir unsere Kunden in jedem Projektschritt umfassend, kompetent und in enger Zusammenarbeit“, sagt Bauer.

Das Unternehmen bietet hierfür ganzheitliche Elektrotechnik-Lösungen aus einer Hand. Die BAUER-Technikexperten kennen sich nicht nur mit Gebäuden und deren elektrischer Infrastruktur aus, auch in den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicher und Backend-Prozesse, die zum Beispiel über Authentifizierungsmaßnahmen den Zugang zu den Ladesäulen und die Verrechnung der Kosten regeln, stehen die BAUER-Experten ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. So kann die notwendige Ladeinfrastruktur sinnvoll und bedarfsgerecht geplant und errichtet werden. (mes)

BAUER Elektroanlagen freut sich auf Ihre Bewerbung:

Elektroniker (m/w/d)

Servicetechniker (m/w/d)

Monteure (m/w/d)

Obermonteure (m/w/d)

Bauleiter (m/w/d)

Auszubildende (m/w/d)

Jobs und Ausbildungsberufe: www.bauer-netz.de/karriere

Kontakt

BAUER Elektroanlagen Süd GmbH & Co. KG

Kaspar-Graf-Straße 2

84428 Buchbach

Tel. 08086/93000

bewerbung@bauer-netz.de

www.bauer-netz.de/karriere

Zurück zur Übersichtsseite