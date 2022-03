TEXAS INSTRUMENTS

Texas Instruments ist einer der größten Halbleiterhersteller weltweit.

Als einer der größten Halbleiterhersteller weltweit schafft Texas Instruments Chips für Geräte, die Menschen jeden Tag nutzen.

Attraktives Gehalt, Jobsicherheit und flexible Arbeitsbedingungen sind wichtige Punkte bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber. Doch Einsteiger und jüngere Arbeitssuchende erwarten mehr: eine sinnvolle Beschäftigung, die Raum für Selbstverwirklichung bietet. Texas Instruments ist weltweit besonders attraktiv für Menschen, die davon überzeugt sind, dass Technologie die Welt verändern und das Leben von Menschen verbessern kann.

Als einer der größten Halbleiterhersteller weltweit schafft TI Chips für Geräte, die Menschen jeden Tag nutzen. „Unsere Produkte kommen in jedem nur erdenklichen elektronischen System zum Einsatz“, erklärt Geschäftsführer Andreas Schwaiger. Vom vernetzten Auto bis zum Smart Home, von selbst-überwachender Medizintechnik bis zu vollautomatisierten Fabriken. „Wir waren schon immer Pioniere - angefangen von Elektronenröhren über den Transistor bis hin zur Einführung von Halbleitern. Mit jeder Entwicklungsgeneration wird unsere Technologie immer effizienter, zuverlässiger und erschwinglicher.“

Ein paar Beispiele: Die Objekterkennungsfähigkeiten eines ursprünglich für das Militär entwickelten Radarsystems, das in den 1980er Jahren noch 20 Millionen US-Dollar gekostet hat, kann heutzutage mit einem 20-Dollar-Radarchip in Fahrzeugen weltweit eingesetzt werden, um die Fahrzeugsicherheit zu erhöhen und Unfälle zu verhindern. Heimautomatisierungssysteme, die vor 20 Jahren noch Zehntausende von Dollar kosteten, sind inzwischen für Hausbesitzer erschwinglich geworden und sorgen für mehr Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz. Mithilfe dieser Technik können Roboter inzwischen Hausarbeiten wie das Staubsaugen abnehmen.

Solche Entwicklungen motivieren Stefanie Joham, Field Application Manager, besonders. „Bei TI hat man die Möglichkeit, die Zukunft zu beeinflussen. Ob Luftfahrt, Automobil oder Industrie – wir arbeiten aktiv an Bauteilen, die dazu beitragen, dass Produkte fortschrittlicher und effizienter werden. Das macht wahnsinnig Spaß.“ Was Stefanie Joham auch an ihrem Arbeitgeber schätzt: dass sie vom ersten Tag an Verantwortung erhalten hat und auch mit Kunden arbeiten durfte. „Dadurch habe ich extrem viel in kürzester Zeit gelernt“

Geschäftsführer Andreas Schwaiger setzt in seinem Team auf eine Vielfalt von Kompetenzen. © Texas Instruments

In verschiedensten Gruppen entstehen neue Impulse für Projekte

Für Geschäftsführer Schwaiger steht fest: Innovation gelingt am besten, wenn eine Vielfalt an Sichtweisen und Kompetenzen im Team zusammenkommen. „Deshalb spielt Diversität und Inklusion in unserer Unternehmenskultur eine herausragende Rolle.“ Am Standort Freising arbeiten Menschen aus mehr als 60 Nationen zusammen, die Einstellungsquote an Ingenieurinnen liegt über dem Branchenschnitt. „TI ist dabei ein echtes Spiegelbild unserer Mitarbeitenden“, sagt Schwaiger. Der Standpunkt jedes Einzelnen wird geschätzt und respektiert – unabhängig von der Erfahrung oder Länge der Betriebszugehörigkeit.“

Diese Vielfalt unterstützt das Unternehmen mit internen Initiativen: Die LGBTQ-Community trifft sich regelmäßig in der Initiative TI Pride und tauscht sich auch international mit Mitarbeitenden weltweit aus. Die Womens‘ Initiative ist ein Netzwerk für Mitarbeiterinnen, die sich gegenseitig unterstützen und aktiv für mehr Sichtbarkeit von Frauen in MINT-Berufen engagieren. Und der Innovation Club gibt Raum für kreativen Austausch. „Innovation entsteht, wenn unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven zusammenkommen“, findet Marcus Zimnik, EMEA Director of Innovation and Technology Partnerships. „Deshalb bietet mir der Innovation Club so viel Raum für Inspiration. Durch den Austausch mit unterschiedlichsten Kollegen nehme ich für meine Projekte immer neue Impulse mit.“

Aufregende Optionen bietet TI auch dem Nachwuchs: Die Möglichkeiten für Berufseinsteiger reichen vom Praktikum über Bachelor- und Masterarbeiten bis hin zu Rotationsprogrammen. Letztere gibt es für die verschiedensten Jobprofile, sodass Hochschulabsolventen verschiedene Abteilungen und internationale Standorte kennenlernen können. „Bei TI ist jeder Karriereweg so individuell wie der oder die jeweilige Mitarbeitende“, betont Schwaiger. Man kann sich spezialisieren, Abteilungen wechseln oder sich zur Führungskraft entwickeln. „Dabei spielt vor allem unsere starke Feedbackkultur eine wichtige Rolle.“ (Manuel Eser)

