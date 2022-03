LACON ELECTRONIC GmbH

Yash Maheshwari und Manuel Ehrenthaler sind begeistert von Lacon Electronic. © Lacon Electronic GmbH

Die 560 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Karlsfelder Lacon Electronic GmbH beliefern die großen Firmen dieser Welt mit elektronischen und elektromechanischen Baugruppen.

Von der Idee bei jungen Start-ups zu professionellem Design- und Engineering über hochkomplexes Industrial Engineering bis zur Produktion für Weltkonzerne – ODM macht Electronic Engineering zum Erlebnis. Aber was ist ODM?

Die beiden jungen Ingenieure mit Master-Abschluss kennen sich schon von der TH Rosenheim. Der eine ist in New Dehli aufgewachsen, der andere in München. Seit einem halben Jahr arbeiten Yash Maheshwari (26) und Manuel Ehrenthaler (28), bei der Lacon Electronic GmbH in Karlsfeld, im Norden von München. Und sind begeistert. „Mich hat schon das Bewerbungsverfahren überzeugt“, erinnert sich Manuel Ehrenthaler. „Ich erhielt sofort Feedback auf meine Bewerbung und hatte schnell Kontakt zur Chefetage – bei einem Großkonzern undenkbar.“

Arbeitgeber mit breitem Spektrum und offener Atmosphäre

Während Manuel Ehrenthaler den Bachelor in Elektrotechnik an der TH Ingolstadt erworben hat, absolvierte Yash Maheshwari seinen Maschinenbau-Bachelor an der VIT University im südindischen Chennai, bevor er nach Bayern kam. Yash sagt klar: „Ich wollte unbedingt in Deutschland arbeiten und bin sehr glücklich, mit Lacon einen Arbeitgeber mit breitem Spektrum und toller offener Atmosphäre gefunden zu haben.“ Manuel ergänzt: „Mein Ziel war ein innovativer Betrieb, in dem ich sofort Verantwortung übernehmen kann – hier habe ich ihn gefunden.“

ODM macht aus Elektronik-Ideen Produkte

Original Design Manufacturing (ODM) bei der Lacon Electronic macht aus Ideen mit Elektronik reale Produkte, die große Industriefirmen benötigen. „Da kommen Unternehmer zu uns und fragen nach einem neuen fantastischen Gerät, zum Beispiel mit Cloud Steuerung und multilayer PCB, voll konfektioniert – für den Einsatz unter Wasser“, freut sich Dr. Ralf Hasler, CEO der Lacon. „Und ich sage dann: Perfekt, immer her damit! Unsere Ingenieure bauen euch das weltbeste Produkt – vom Design über das Engineering bis zum Gerätebau.“ Deshalb also ODM mit einer Electronic Manufacturing Service Company.

Hervorragender Ruf in Sachen Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit

„Ich gehe hier gleich voll in Industrieprojekte rein“, berichtet Manuel. „Da muss ich mein ganzes Fachwissen auspacken, lange BOM mit Fertigungsplänen und PDCA pflegen und die Kundenabstimmung planen. Ich kann tatsächlich das Gerät durch alle Produktionsbereiche verfolgen: Kabelkonfektionierung, Leiterplattenbestückung inklusive aller Qualitätsprüfungen, Gerätebau und Logistik. Und zum Schluss weiß ich, mein Gerät fährt dann in einem Hochgeschwindigkeitszug in China rum. ODM to the Galaxy – sagenhaft.“

Lacon verfügt über einen hervorragenden Ruf in Sachen Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit und zählt zu den Top 20 der deutschen EMS-Anbieter. Namhafte Konzerne zählen auf Lacon, etwa die Deutsche Bahn, Knorr-Bremse, ARRI und die Würth-Gruppe. „Wir sind breit aufgestellt, sowohl branchenübergreifend als auch international tätig“, betont Ines Hillmann, Finanzchefin des Unternehmens. „Das macht uns unabhängig von Konjunkturzyklen. Zumal Wachstumsfelder wie E-Mobilität, erneuerbare Energien, Medizintechnik oder auch Telekommunikation zu den Lacon-Schwerpunkten zählen.“

Menschen aus 24 Nationen sorgen für Innovation

Bei Lacon arbeiten Menschen aus 24 Nationen mit den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, erläutert Ines Hillmann. „Aus dieser Weltoffenheit entsteht Innovation.“ Lacon sucht daher gezielt nach kreativen Köpfen aus der ganzen Welt. „Bei uns können Sie etwas bewegen!“, betont die Geschäftsführerin. Auf den Lacon-Gängen sind neben Deutsch und Englisch auch viele andere Sprachen zu hören. Yash Maheshwari hatte schon in Indien Deutschkurse des Goethe-Instituts besucht.

In den vergangenen Jahren stieg der Umsatz zuletzt auf 55 Millionen Euro. Parallel wuchs die Mitarbeiterzahl an den Standorten in Karlsfeld und Galați (Rumänien) von 479 (2020) auf 561 (2021). (kra)

