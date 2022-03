Mehr zum Thema

BRK RETTUNGSDIENST

Der Beruf des/der Notfallsanitäter:in erfordert eine hohe Verantwortung. © BRK Dachau

Der Beruf des/der Notfallsanitäter:in bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten. Auch das BRK Dachau sucht jedes Jahr neue Auszubildende.

Der Rettungsdienst ist eine der drei Säulen im BRK Dachau. In den Rettungswachen in Gröbenried, Markt Indersdorf und Odelzhausen arbeiten über 100 hauptamtliche Mitarbeiter:innen, darunter 20 Auszubildende und Absolvent:innen des Bundesfreiwilligendienstes. Allein in der Rettungswache Gröbenried werden pro Jahr rund 13.000 Einsätze gefahren.



Der Beruf des/der Notfallsanitäter:in bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten. Die Ausbildung ist hochwertig und wird engmaschig begleitet, Eigenverantwortlichkeit ist gefragt.

Hochwertige Ausbildung

Alle Mitarbeiter:innen verfügen über eine solide Ausbildung sowie große soziale und fachliche Kompetenz. Das ist wichtig, denn der Beruf des/der Notfallsanitäter:in erfordert eine hohe Verantwortung. Die theoretische Ausbildung findet an der Münchner Rotkreuzakademie statt, einer Berufsfachschule des BRK-Kreisverbandes München.



Die Zahl der Auszubildenden steigt jedes Jahr. 2021 konnten sieben neue Ausbildungsstellen für Notfallsanitäter besetzt werden. Die Kooperation mit der Rotkreuzakademie erlaubt eine noch höherwertige Ausbildung, und die frisch ausgebildeten Retter:innen bleiben. Der Großteil der Belegschaft des BRK Dachau wird somit in eigenen Reihen ausgebildet – ein Vorteil im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Identifikation mit dem Arbeitgeber.

Praxisanleiter betreuen im Praktikum

Eine überregional hohe Nachfrage herrscht bei den Praktikumsstellen. Mittlerweile sind es 30 externe Praktikant:innen pro Jahr, die in den drei Rettungswachen ihr Praktikum im Rahmen der 520-stündigen Ausbildung zum/zur Rettungssanitäter:in absolvieren. Meistens geschieht dies in Verbindung mit der Wartezeit auf einen Studienplatz in Medizin, oder um den Einstieg in einen medizinnahen Beruf zu schaffen. Der Leiter Rettungsdienst Dennis Behrendt betont: „Hier spricht unser hohes professionelles Niveau die Bewerber an.“ In den drei Rettungswachen Gröbenried, Markt Indersdorf und Odelzhausen betreuen speziell ausgebildete Praxisanleiter die Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter:in und Rettungssanitäter:in. Grundlagen für diese Qualifikation sind eine mindestens zweijährige Berufserfahrung als Notfallsanitäter:in sowie eine 300-stündige Zusatzausbildung.



In Gröbenried sind Ausbildungskoordinator Tobias Weber und Praxisanleiter Johannes Maier für Aus- und Fortbildung zuständig. Der 31-jährige Tobias Weber ist seit 2015 im Team des Rettungsdienstes in der Hauptwache Gröbenried. Er zog die Ausbildung beim BRK Dachau einem Studium vor. Er liebt seinen Beruf. In Zusammenarbeit mit dem BRK Landesverband und dem ärztlichen Leiter überwacht und plant er die Pflicht- und Fortbildungskurse. Auch in der Hochphase der Pandemie konnte er den Ausbildungsbetrieb nahtlos aufrechterhalten. Er berichtet: „Sofern es erlaubt war, haben wir die Fortbildungen in Präsenz veranstaltet. Als Alternative sind wir auf E-Learning umgestiegen.“

In den Rettungswachen in Markt Indersdorf und Odelzhausen übernehmen Fabian Mayer und Robert Schenderlein als zuständige Praxisanleiter diese Aufgabe. „Wir begleiten die Auszubildenden verantwortlich auf unserer Indersdorfer Rettungswache. Ein enger und vertrauensvoller Kontakt ist uns sehr wichtig“, berichtet Fabian Mayer.

Die Pandemie hat den Arbeitsalltag im BRK Dachau verändert: Tobias Werner desinfiziert einen RTW. © BRK Dachau

Fachteams übernehmen Verantwortung

Eine Neuerung sind Fachteams auf den Rettungswachen. Sie sind für spezielle Bereiche wie z. B. Fuhrpark, Materialwirtschaft oder Hygiene zuständig. Auf diese Weise wird die Verantwortung für Entscheidungsprozesse in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden integriert. Gleichzeitig werden die Wachleiter in den operativen Abläufen entlastet und können sich stärker auf die Personalführung konzentrieren.

In der Pandemie sicher geschützt

Auch in der Pandemie sind die Mitarbeiter:innen so sicher wie möglich vor einer Ansteckung geschützt. Von Anfang an wurde größter Wert auf ein engmaschiges angepasstes Hygienekonzept gelegt. Die Wachleiter haben alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um viele gleichzeitige Quarantäne-Ausfälle zu verhindern. Eine hundertprozentige Impfquote in der Belegschaft ist außerdem ein sicheres Zeichen, dass die Mitarbeiter:innen auf die eigene Gesundheit und die der Patienten achten.

Die Pandemie hat den Rettungsdienst verändert. Wachleiter Daniel Ernst in Odelzhausen und der stellvertretende Wachleiter Fabian Mayer in Markt Indersdorf ziehen Bilanz: In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 gab es deutlich mehr Einsatzstunden in der Notfallrettung. Nachts ist der RTW schon mal bis Mammendorf unterwegs oder fährt nach München ins Krankenhaus Dritter Orden.

Die Pandemie bedarf zwar eines höheren Organisationsaufwandes, brachte aber für die 18 Mitarbeitenden und vier Auszubildenden in Markt Indersdorf auch ein starkes Gefühl des Zusammenhaltes. „Wir können uns aufeinander verlassen“, betonen Fabian Mayer und Daniel Ernst. Beide sind begeisterte Retter und finden es eine ehrenvolle Aufgabe, im Notfall zu helfen. Für Daniel Ernst hat der Beruf noch eine weitere schöne Seite: Er hat bei einem Einsatz seine spätere Frau kennengelernt.

„Wir können uns aufeinander verlassen“: Daniel Ernst in der Rettungswache Odelzhausen. © BRK Dachau

Professionelle Retter:innen und modernste Technik helfen im Notfall

Die Arbeit im Rettungsdienst des BRK Dachau ist abwechslungsreich, sinnvoll und teamorientiert. Wer sich für eine medizinische Tätigkeit interessiert, anderen helfen möchte und gerne mit Menschen zu tun hat, findet beim BRK Dachau einen erfüllenden Arbeitsplatz und kann sich weiterentwickeln.

Zum/Zur Rettungssanitäter:in wird man nach einer dreimonatigen Schulung. Die Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter:in dauert drei Jahre und wird in der Berufsfachschule, auf dem Rettungswagen und im Krankenhaus durchgeführt. Während der Ausbildung sind zukünftige Notfallsanitäter:innen als Auszubildende beim BRK angestellt und erhalten eine Ausbildungsvergütung.

