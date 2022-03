BRK MANAGEMENT

Der BRK-Kreisverband Dachau ist mit rund 420 Mitarbeiter:innen einer der großen Arbeitgeber im Landkreis Dachau.

Beim BRK Dachau sind Menschen willkommen, die sich gerne für andere einsetzen und sich weiterentwickeln möchten.

Modern und menschlich

Der Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka und sein Stellvertreter Dennis Behrendt leiten im Auftrag des Vorstandes den BRK-Kreisverband Dachau. Die Mitarbeiter:innen fühlen sich in der familiären Stimmung wohl. Dazu tragen ein engagiertes Verhalten der Führungskräfte, Vertrauen in eigenverantwortliches Handeln, die Förderung von Aus- und Weiterbildung, moderne Arbeitsmittel sowie flexible Arbeitszeiten bei.

Vorreiterrolle mit Perspektive

Im BRK Dachau herrscht eine innovationsfreudige Unternehmenskultur, angestoßen und gefördert vom Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka. Die Einführung eines individuellen Customer-Relationship-Managements (CRM) ist der Schritt in eine digitale Zukunft. Bisher konnte das komplexe Beziehungsgeflecht eines Wohlfahrtsverbandes nicht dargestellt werden. Damit ist das BRK Dachau Vorreiter unter den bayerischen Kreisverbänden.

Das CRM dient einer besseren und modernen Kundenbeziehung. Paul Polyfka erläutert: „Es ist gut zu wissen, ob es in der Familie weitere Anknüpfungspunkte zum Roten Kreuz gibt. Beispielsweise, wenn die Eltern eines unserer Kita-Kinder bei uns einen Erste-Hilfe-Kurs machen, oder wenn sie für die pflegebedürftigen Eltern auf unserer Homepage den Menü-Service buchen.“ Standards – ob in der Kinderbetreuung oder in den Service-Leistungen – können auf diese Weise optimiert werden. Auch online mehr Unterstützer:innen für die Rotkreuz-Arbeit zu gewinnen und durch eine moderne Organisation einen lokalen Mehrwert zu stiften, ist das Ziel.

Innovationen in die Zukunft

Die CRM-Managerin Elisabeth Pfaff ist für diesen digitalen Transformationsprozess zuständig. Eine weitere Neuerung am Rotkreuzplatz ist die Abteilung „Soziales und Service“ unter der Leitung von Bettina Kugler. Für Kundinnen und Kunden, Fördermitglieder und alle Hilfesuchenden ist sie die erste Anlaufstelle. Auch daraus ergibt sich für das BRK Dachau als Wohlfahrtsverband und für seine Kundinnen und Kunden ein nachhaltiger Gewinn.

Was das BRK Dachau bietet

Es ist eine große und stabile Organisation mit Prinzipien und Werten. Als sozialer Arbeitgeber erfolgt die Bezahlung nach großzügigem BRK-Tarif mit einer Altersvorsorge, die dem öffentlichen Dienst entspricht. Coaching, Supervision und Fortbildung garantieren gute Aufstiegsmöglichkeiten. Zur Aus- und Fortbildung sowie zur Weiterqualifikation stehen ausreichende Budgets zur Verfügung. Nicht zu vergessen ist das menschliche Miteinander in einer kollegialen und modernen Arbeitsumgebung, das auf der gemeinsamen Basis der individuellen Motivation aufbaut.

Was das BRK von Bewerberinnen und Bewerbern erwartet:

Das Management des BRK Dachau

Der Gestalter

Paul Polyfka (44) leitet seit 2015 als Kreisgeschäftsführer das BRK Dachau. Mit ungewöhnlichen Lösungen und visionärem Blick hat er es in eine zukunftsfähige Organisation verwandelt. Als Design-Thinking-Experte und Scrum Master setzt er kreative Innovationsprozesse und neue, außergewöhnliche Denkansätze in Gang. Er fördert Teams, die zu selbstorganisierten Arbeitslösungen fähig sind. Mit dieser Führungsmethode ist es ihm gelungen, neue Entwicklungsstrukturen zu implementieren.

Dabei stellt Paul Polyfka als Person und Sozialbetriebswirt stets den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt, nimmt jede:n einzelne:n Mitarbeiter:in und dessen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in den Fokus. Seit seinem elften Lebensjahr engagiert er sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz; erst im Jugendrotkreuz, anschließend auch in den Vorstandsgremien auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Als Kreisgeschäftsführer ist er auch das Bindeglied zwischen den hauptberuflich und ehrenamtlich Tätigen. Der gute Kontakt zum Vorstand des BRK ist die beste Voraussetzung für Innovationen.

Die Team-Macherin

Diana Tielman (45) ist seit 20 Jahren Mitarbeiterin im BRK-Kreisverband Dachau. Seit 1. Juli 2021 leitet sie die Personalabteilung und die Abteilung Zentrale Dienste. Die Rotkreuz-Arbeit begleitet sie ihr ganzes Leben. Seit fast 30 Jahren engagiert sie sich auch ehrenamtlich im BRK. Als eine wichtige Beraterin der Geschäftsführung ist sie von Anfang an in Management-Entscheidungen und Neustrukturierungen eingebunden. Im Bereich Zentrale Dienste ist sie für die Gremienarbeit, die Verwaltung der Liegenschaften und die Hilfsdienste zuständig. Als Personalleiterin trägt sie Verantwortung für vier Mitarbeitende.

Mit der Pandemie wuchsen auch ihre Aufgaben. Die Eröffnung des Impfzentrums im Januar 2021 bedeutete einen schlagartigen Personalzuwachs. Schon Monate später – mit der angeordneten Schließung des Impfzentrums – wurde Personal wieder abgebaut, und die Verträge mussten abgewickelt werden. Die Wiedereröffnung im Januar 2022 erforderte erneut Neueinstellungen. Diana Tielmans positive Einstellung konnte dieses Hin und Her nicht beeinflussen.

Der Vorreiter

Dennis Behrendt (28) ist stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Leiter Rettungsdienst.

Der Wirtschaftsjurist und Notfallsanitäter ist seit 2012 im BRK-Kreisverband Dachau tätig. Innerhalb der Geschäftsführung ist er für die kaufmännischen Themen zuständig und leitet die Verwaltung. Als Leiter Rettungsdienst unterstehen ihm die drei Rettungswachen Gröbenried, Markt Indersdorf und Odelzhausen. Den Rettungsdienst in Stadt und Landkreis Dachau auch in der Pandemie sicherzustellen, ist gut gelungen. Auf den angestoßenen Strukturveränderungen möchte er noch weiter aufbauen. Für die in die Jahre gekommene Rettungswache Markt Indersdorf wünscht er sich eine zukunftsfähige Lösung.

Neben seinem Hauptberuf absolvierte Dennis Behrendt ein Studium mit dem Abschluss als Master of Laws. Darüber hinaus engagiert er sich in der Dachauer Kommunalpolitik als Stadtrat und Kreisrat und setzt sich auch hier besonders für soziale Themen ein. Seit seiner frühen Jugend ist er auch ehrenamtlich im BRK in verschiedenen Gemeinschaften tätig.

Die Innovatorin

Elisabeth Pfaff (34) arbeitet an der Schnittstelle zwischen der BRK-Geschäftsführung, den Service-Leistungen und den Kunden-Bedürfnissen. Sie analysiert die Arbeitsprozesse des Roten Kreuzes und überführt sie ins digitale Zeitalter. Dabei orientiert sie sich an großen Visionen, wie die ausschließlich digitale Abwicklung eines Hausnotruf-Vertrags. „Die Daten werden eingepflegt, der Vertrag vor Ort digital unterschrieben und dann per E-Mail an den Kunden verschickt.“

Voraussetzung ist eine Basisqualifikation. Für die Weiterbildung und Weiterqualifikation wird gesorgt. Er oder sie sollte sich ganz bewusst für das BRK und dessen Grundsätze entscheiden, sich gerne für andere engagieren und eine Motivation mitbringen, Großartiges für die Mitmenschen in Stadt und Landkreis Dachau erreichen zu wollen.

