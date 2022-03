HEADWAY

Da lacht das Herz: Das stetige Sammeln von Erfahrungen sorgt bei headwaypersonal für eine große Jobzufriedenheit. © headwaypersonal

Er bietet tatkräftige Unterstützung für Unternehmen und ein berufliches Sprungbrett für die eigenen Beschäftigten: der Personaldienstleister headwaypersonal.

„Wir sind stolz darauf, dass wir sowohl langjährige Kundenbeziehungen bei renommierten Firmen haben als auch langjährige Mitarbeiter“, betont Johanna Schmitt, Business Development Manager für die HEADWAY-Standorte Erding und Ergolding.

Beständigkeit, Respekt und Qualität sind Werte, die dem Unternehmen besonders wichtig sind. „In unserer schnelllebigen Zeit ändert sich die Nachfrage an Mitarbeitern kontinuierlich“, berichtet Geschäftsführer Martin Delwel. „Umso wichtiger ist eine hochwertige Personalbeschaffung, die auf individuelle Wünsche ausgelegt ist.“

HEADWAY bietet an seinen deutschlandweit neun Standorten seit mehr als 20 Jahren passgenaue und flexible Lösungen, um die geschäftliche Entwicklung der Kunden zu unterstützen. Spezialisiert ist der Personaldienstleister auf die Segmente IT & Engineering, Life Science, Office Plus sowie Industrie & Technik. Vielen renommierten Unternehmen aus der Region bietet HEADWAY Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung und OnSite- Management.

„Wir bieten den Kunden eine ganzheitliche Unterstützung und Kundenbetreuung im Personalbereich“, erklärt Delwel. „Wir sehen uns als externe HR-Abteilung für Unternehmen und haben teilweise Kundenbeziehungen, die seit 20 Jahren bestehen.“ Dafür sind motivierte und qualifizierte Mitarbeiter notwendig. - Umso wichtiger ist es HEADWAY, ihnen die Wertschätzung entgegenzubringen, die sie verdienen.

Eine Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Kunden

„Die Zeiten haben sich zum Glück geändert, in denen Leiharbeitnehmer wochenweise neue Einsätze bei wechselnden Kundenunternehmen hatten“, sagt Johanna Schmitt. „Bei uns haben die Mitarbeiter oberste Priorität. Wir begleiten sie während des gesamten Bewerbungsprozesses bis zur Platzierung bei unseren Kunden und darüber hinaus.“ Häufig werden die vermittelten Arbeitskräfte von den Unternehmen übernommen. Eine Win-Win-Situation.

Wovon die HEADWAY-Beschäftigten profitieren: Durch die weitreichenden Netzwerke und hervorragenden Kontakte verfügt das Unternehmen über ein einzigartiges Wissen. „Oft erreichen uns als erste jene Positionen, die noch nicht ausgeschrieben sind“, sagt Johanna Schmitt. Um die internen HEADWAY-Mitarbeiter zu fördern, erhalten sie regelmäßige Fortbildungen, die von Arbeitssicherheit und Arbeitsrecht über AÜG bis zu Führungskräfteschulungen reichen. Zudem genießen die Beschäftigten bei der Zeitarbeit alle Vorzüge des geltenden Tarifvertrags. Darin sind Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, übertarifliche und branchenspezifische Zuschläge sowie eine eigene Arbeitszeitkontoregelung und Altersvorsorge enthalten.

„Der besondere Reiz an unseren flexiblen Jobs ist das stetige Sammeln von Erfahrungen – so bunt wie das Leben“, sagt Mitarbeiter Petar Mijatovic. Koray Karakurt freut sich, dass er nach einem erfolgreichen Einsatz vom Kunden übernommen wurde. „Dafür bin ich sehr dankbar.“ - Die große Jobzufriedenheit bei HEADWAY sorgt auch dafür, dass die Mitarbeiter auch etwas von ihrem Glück an andere weitergeben wollen. So haben sie etwa an Spendenaktionen zugunsten des Christophorus-Hospizvereins in Erding und der Initiative „Licht in die Herzen“ für bedürftige Kinder teilgenommen.

Da lacht auch das Herz von Johanna Schmitt. „Ich arbeite seit fünfeinhalb Jahren bei HEADWAY, und ich liebe meinen Job jeden Tag, weil ich sehe, wie die eigene Arbeit Menschen glücklich machen kann.“ (Manuel Eser)

Kontakt

headwaypersonal GmbH

Winterlestraße 10c

85435 Erding

Tel. 08122/880978-0

erding@headway-personal.com

www.headway-personal.de

