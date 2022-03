ORTHOPÄDIE DR. FRANK SOMMERFELD

„Wir helfen immer, und immer mit einem Lächeln“: Dr. Frank Sommerfeld (hinten links) und ein Teil seines gut gelaunten Teams. © Praxisverbund Dr. Sommerfeld

Er hört genau zu, er nimmt sich für jede Patientin und jeden Patienten Zeit. Dr. Frank Sommerfeld fragt sensibel nach und strahlt dabei immer Ruhe und Empathie aus.

Der Dachauer Orthopäde ist der richtige Mensch am richtigen Ort für eine eminent wichtige Aufgabe: Menschen bei Problemen des Stütz- und Bewegungsapparats zu helfen. Anders ausgedrückt: Der Facharzt und sein Team kümmern sich ganzheitlich und fürsorglich um Menschen, die bei Bewegung Schmerz verspüren.

Dr. Sommerfeld ist in der gesamten Region gefragt - wie auch sein Kollege Dr. Harald Golla, ebenfalls Orthopäde, und der orthopädische Chirurg Alexander Eiselt. Mit Dr. Golla betreibt Dr. Sommerfeld die Orthopädische Praxis in der Augustenfelderstraße 1, mit Alexander Eiselt die Praxis für Chirurgie in der Frühlingsstraße 33. Der Rat und die Hilfe des Teams sind in der gesamten Region gefragt, gerade bei Arthrose und Rückenschmerzen, aber auch im Sinne von Gesundheitschecks, Vorsorgeuntersuchungen und Beratungen in Sachen Ernährung und Sport.

Die „Fünf-Minuten-Medizin“ ist ihm ein Greuel

Dr. Frank Sommerfeld ist außerdem ein gefragter Sportmediziner, der schon die Fußballprofis des TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching betreut hat, darüber hinaus aber auch die Volleyballer des ASV Dachau, die Basketballer des TSV Dachau 1865 und Fußballer im Landkreis. Wintersportlerinnen und Wintersportler zählen ebenfalls zu seinen Patienten.

Einer von Dr. Sommerfelds Leitsätzen lautet: „Wir lassen keinen Patienten allein mit seinen Problemen. Auch nicht nach einer Operation.“ Die sogenannte „Fünf-Minuten-Medizin“, in der im Kurzzeittakt Menschen mit oft komplexen Beschwerden interviewt werden, ist ihm ein Gräuel. Der 55-Jährige, der schon in den USA, der Schweiz, Portugal und weiteren Weltregionen tätig war, vertritt einen ganzheitlichen Ansatz. Aus voller Überzeugung und leidenschaftlich.

„Wir betrachten nie einzelnes Symptom, sondern sehen immer den ganzen Menschen und die Faktoren, denen er oder sie ausgesetzt sind“, erklärt der Mediziner, der in diesem Sinne auch seine Teams sensibilisiert. Die zwei hellen und freundlichen Praxen sind medizintechnisch bestens ausgestattet. Zum Beispiel ein digitaler Volumentomograf für die Extremitätendiagnostik, ein Stoßwellentherapiegerät (ESWL) oder verschiedene Messsysteme für den Bewegungsapparat.

„Wertschätzung ist wichtig, die Team-Atmosphäre ebenfalls“

Derzeit werden die drei Ärzte von 16 Mitarbeitenden unterstützt. Nun sucht das junge und innovative Team nach Verstärkung. „Wir benötigen Fachkräfte, Wiedereinsteigende oder auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die ein Gespür für Menschen haben, die selbständig arbeiten können, aber dennoch teamfähig sind“, zählt Dr. Sommerfeld auf. Er betont: „Wir nehmen die individuellen Ansprüche, Sorgen und Bedürfnisse aller unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst. Wertschätzung ist wichtig, die Team-Atmosphäre ebenfalls.“

Seit vielen Jahren bilden er und seine Kollegen Medizinische Fachangestellte (MFA) aus. Auch für das kommende Ausbildungsjahr ist noch eine Stelle frei. „Viele, die hier in der Praxis arbeiten, wurden von uns ausgebildet“, betont der Facharzt. Ebenso wichtig: ständige Weiterbildung. „Wer neugierig ist und dazulernen will, ist bei uns genau richtig“, sagt Dr. Sommerfeld.

Individuelle Arbeitszeitvereinbarungen sind für jeden Fall und Lebensumstand möglich, so Dr. Sommerfeld, selber ein Familienvater mit drei Kindern. Er kommt noch einmal auf den oben genannten Leitsatz zu sprechen und variiert ihn leicht: „Wir helfen immer. Und immer mit einem Lächeln.“ Klar, dass Dr. Sommerfeld beim Abschied lächelt. (kra)

Die orthopädische Gemeinschaftspraxis freut sich auf Ihre Bewerbung:

Kontakt

Orthopädische Gemeinschaftspraxis

Dr. med. Frank Sommerfeld

Augustenfelderstr. 1

85221 Dachau

Tel. 08131/7365 996

sommerfeld@ortho-dachau.de

www.ortho-dachau.de

