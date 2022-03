JORDAN GmbH

Wenn der Funke überspringt: Beschäftigte der Firma Jordan sind begeistert von spannenden Aufträgen und einem abwechslungsreichen Arbeitsalltag. © Jordan GmbH

Seit 1994 ist die Firma Jordan erste Adresse für konstruktiven Schwerstahlbau. Aktuell ist Verstärkung gesucht.

Ob oben auf dem höchsten Berg Deutschlands oder in einem der ältesten Kraftwerke des Landes, in Schlössern oder Kirchen: Die Arbeit führt die Monteure von Jordan Stahlbau an spektakuläre Orte. „Unser Arbeitsalltag ist extrem abwechslungsreich“, betont Geschäftsführer Tom Griebler. Es ist ein sehr guter Grund, bei dem Unternehmen in Eching anzuheuern, aber längst nicht der einzige.

Seit 1994 ist das mittelständische Unternehmen erste Adresse für konstruktiven Schwerstahlbau. Jordan errichtet Skelettbauten, Hallen in Komplettbauweisen und Sonderkonstruktionen aller Art, plant und baut Bühnen, Treppen, Podeste und vieles mehr. „Wir planen, fertigen und montieren als Komplettleistung aus einer Hand“, erläutert Griebler. Zudem kümmert sich Jordan Stahlbau in Zusammenarbeit mit langjährigen Partnerunternehmen auch um weitere Aufgaben wie Fenster- oder Toreinbauten. „Wir können Projekte von Anfang bis Ende begleiten.“

Von Würzburg im Norden bis Oberaudorf im Süden hat die Firma Jordan Aufträge in ganz Bayern. Renommierte Unternehmen wie die Augustiner Brauerei oder die Stadtwerke München gehören zum Kundenstamm. „Ein weiteres unserer Markenzeichen ist unser Know-how für denkmalgeschützte Gebäude“, sagt Griebler. Für die rund 35 Mitarbeiter – egal ob Schlosser oder Schweißer, Konstruktionsmechaniker, Konstrukteur oder Kaufmann/-frau – bedeutet das einen aufregenden Arbeitsalltag.

Alles andere als 08/15-Jobs

„Bei uns muss man selten zweimal das Gleiche machen“, berichtet Griebler. „Und unsere Beschäftigten kommen viel herum.“ Zum Beispiel auf 1800 Meter Höhe: Auf der Zugspitze hat die Firma Jordan den neuen Bahnhof und Tunnelabschottungen für die Bergbahn errichtet. Auch eines der ältesten Wasserkraftwerke der Bundesrepublik, das Kammerl, hat das Echinger Unternehmen ertüchtigt. Im Kloster Wettenhausen waren Jordan-Schützlinge ebenso aktiv wie am Fliegerhorst Ingolstadt/Manching. „Wir dürfen in Bereichen arbeiten, die Normalsterbliche gar nicht zu sehen bekommen“, schwärmt Griebler. „Das sind alles andere als 08/15-Jobs. Dementsprechend stolz sind unsere Mitarbeiter, dabei zu sein.“

Skelett aus Stahl: Die Firma Jordan aus Eching fertigt Konstruktionen für komplette Hallen, so auch das Silo- und Technikgebäude der Augustiner Brauerei in Freiham. © Jordan GmbH

Wer sich für die Firma Jordan entscheidet, darf sich darüber hinaus über einen sehr sicheren, langfristigen Job freuen. „Die meisten unserer Beschäftigten gehen erst, wenn sie sich aus dem Berufsleben verabschieden“, sagt Griebler. Die Arbeitszeiten sind geregelt, Arbeitskleidung wird bereitgestellt, und die Ausstattung mit Sicherheitsausrüstung erfolgt nach individuellen Wünschen und Vorlieben. Wer zum Beispiel als Hörschutz Kopfhörer will, bekommt Kopfhörer. Wem Ohrenstöpsel lieber sind, erhält Ohrenstöpsel. „Und wir haben die hochwertigsten und modernsten Maschinen, die es gibt.“

Die Arbeit bei Jordan Stahlbau schweißt zusammen. „Wir haben eingeschworene Teams, die auch nach der Arbeit mal etwas zusammen unternehmen“, berichtet Griebler. Gleichzeitig herrscht jedoch eine große Offenheit für neue Leute. „Es muss nicht jeder schon alles können, wenn er zu uns kommt.“

Jeder kann Zertifikate oder Scheine erwerben

Jordan bildet auch kontinuierlich aus. „Wir nehmen uns die Zeit, die Stärken der jungen Menschen herauszufinden und setzen sie dementsprechend ein – in der Werkstatt oder auf Montage, als Schlosser oder Schweißer“, sagt Griebler. Niemand müsse sich von vornherein grundsätzlich auf eine Tätigkeit festlegen. „Wir sind da sehr flexibel. Auch ältere Mitarbeiter können Abteilungen wechseln.“

Wichtig ist es Griebler auch, Fortbildungen anzubieten. So können Mitarbeiter Schweißer-Zertifikate aller Art erwerben, aber auch Fahrzeugscheine vom Anhänger, über Hebebühne bis zu Lkw oder Kran. „Bei uns darf jeder wachsen.“ (Manuel Eser)

Die Firma Jordan freut sich auf Ihre Bewerbung

Lkw-Fahrer (m/w/d)

Monteure (m/w/d)

Bauleiter (m/w/d)

Kontakt

Jordan Komplettbau - Stahlbau

Breslauer Straße 12

85386 Eching

Tel. 089/3271380

info@jordan-stahlbau.de

www.jordan-stahlbau.de

