NUTZ GmbH

Teilen

Elektrotechnik, Sicherheitssysteme und Gebäudeanimation: Für viele spannende Großaufträge in München sucht die Nutz GmbH Fachkräfte, die das Team verstärken. © Nutz GmbH

Die Nutz GmbH hat einiges für seine Mitarbeitenden zu bieten. Werte wie Familie, Wertschätzung, Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit werden hier richtig gelebt.

Firmenwagen, Jobrad, hochwertige Ausrüstung, betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr. Die Nutz GmbH hat einiges für seine Mitarbeitenden zu bieten. Werte wie Familie, Wertschätzung, Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit werden hier richtig gelebt. Das merkt man sofort, wenn man mit den Mitarbeiter:innen ins Gespräch kommt.

„Es ist uns wichtig, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu bereiten. Besonders in diesen Zeiten haben wir gemerkt, wie bedeutsam es ist, flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und wie in einer Familie rücksichts- und verantwortungsvoll miteinander umzugehen und füreinander da zu sein.“, so Thomas Wimmer, CFO.

Über 40 Jahre Technik aus einer Hand

Was in der Garage des Gründers 1978 in Aschau am Inn begann, ist heute ein erfolgreicher mittelständischer Betrieb mit 350 Mitarbeitern im Bereich der Gebäudeautomation sowie Elektro-, Sicherheits-, Daten- und Medientechnik. Von der Planung und Beratung über die Herstellung und Installation bis hin zur Wartung und Instandhaltung – die Nutz GmbH bietet Technik aus einer Hand und steht seinen nationalen und internationalen Kunden Deutschland- und EMEA-weit vollumfänglich zur Seite.

Die Firma Nutz wächst kontinuierlich, die Zahl der Mitarbeiter steigt stetig, und das Firmengebäude wird erweitert, um diesem Wachstum gerecht zu werden. Das Unternehmen feierte 2021 zum zweiten Mal in Folge einen neuen Umsatzrekord. Und auch der Blick in die Zukunft ist ein positiver.

Darf es ein Dienstwagen sein? Die Firma Nutz sorgt dafür, dass ihre Angestellten bequem zum Dienst kommen – auch mit Jobrad oder ÖPNV. © Nutz GmbH

Krisensicher und erfolgreich

Diesen Erfolg führt die Geschäftsleitung auf mehrere Faktoren zurück. Die Baubranche gilt als krisensicher. Das hat sie bereits in der Finanzkrise 2009 unter Beweis gestellt, und dieses Bild zeichnet sich auch in der aktuellen Krise ab.

Die politischen Vorgaben sowie das neu geschaffene Bewusstsein für Umweltthemen führen zu neuen Anforderungen an Gebäude. Die Gebäudetechnik von morgen ist das Steckenpferd und die Kernkompetenz der Nutz GmbH. Durch individuell gestaltete Automatisierungs-Prozesse gelingt es, energiefressende Bauwerke in hochmoderne Gebäude zu verwandeln.

Zudem ist die Firma durch den Umzug nach Ampfing im Jahr 2019 und dank der A94 ganz nah an München herangewachsen. Da die Landeshauptstadt mit vielen Großprojekten aufwartet – auch mit Beteiligung der Nutz GmbH – sucht das Unternehmen nach Elektrikern (m/w/d) und Servicetechnikern (m/w/d) für die Bereiche Sicherheitstechnik und Elektrotechnik, um das #teamnutz speziell im Großraum München zu verstärken.

Mit dem Fahrrad zur Baustelle

„Der große Münchner Vorteil ist der, dass die Kollegen vor Ort mit dem Rad oder den Öffentlichen zur Baustelle fahren können. Die Anwesenheit in Ampfing ist da gar nicht zwingend nötig“, so Andreas Bauer, Bereichsleiter Instandhaltung und Service. Den Weg zur Arbeitsstelle vereinfacht das Ampfinger Unternehmen für seine Angestellten dank Dienstwagen, Zuschüssen für den ÖPNV und Jobrad. Zudem warten viele weitere Benefits auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (mes)

Die Nutz GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung:

Projektleiter (m/w/d)

Montageleiter (m/w/d)

Elektroniker (m/w/d)

Alle offenen Stellen auf www.nutz-karriere.de

Kontakt

Nutz GmbH

Adlerstraße 1

84539 Ampfing

Tel. 08636/695810

bewerbung@nutz.com

www.nutz.com

Zurück zur Übersichtsseite