Viele innerbetriebliche Angebote lockern den Arbeitsalltag bei der Sparkasse Dachau auf und sorgen für Spaß und Abwechslung. © Sparkasse Dachau

Ob Sprungbrett ins Berufsleben oder neuer Impuls: Die Sparkasse Dachau bietet vielen motivierten Kräften beste berufliche Perspektiven.

Neben Auszubildenden werden derzeit auch qualifizierte Kundenberater:innen gesucht. Die Bank lockt mit vielen Annehmlichkeiten.

Als einer der größten Arbeitgeber in der Metropolregion Dachau bietet die Sparkasse Dachau nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz mit unbefristeten Verträgen. Was die Universalbank besonders auszeichnet, ist das familiäre Umfeld, das sich jetzt in Pandemiezeiten besonders bewährt hat. Ohne Kurzarbeit und ohne Entlassungen ist das Dachauer Traditionsunternehmen hervorragend durch die Krise gekommen.

Zusätzlich bietet die Sparkasse Dachau ihren Angestellten im Rahmen des innerbetrieblichen Gesundheitsmanagements zahlreiche Sportangebote wie Pilates an oder auch die „Bewegte Pause“ an den Dienstagen. Diese sportliche Pause in Arbeitskleidung dauert etwa eine halbe Stunde, danach bleibt genügend Zeit, um in Ruhe zu essen oder einen kleinen Spaziergang im angrenzenden Park zu machen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.

13,77 Monatsgehälter, 32 Urlaubstage, Betriebsausflüge, Mitarbeiterfeste, vergünstigte Nutzung betriebseigener Ferienwohnungen, die steuerfreie „Dachau handelt“-Karte im Wert von 35 Euro im Monat – das sind nur einige der „add-ons“, die die Sparkasse Dachau ihren Angestellten gewährt. Eine eigene Mitarbeiterzeitschrift informiert über Geburtstage, Jubiläen, Eheschließungen, Geburten, Events und vieles mehr.

Mitbringen sollte man als Bewerber nicht nur eine fundierte Ausbildung als Bankkaufmann/Bankkauffrau, sondern vor allem uneingeschränkte Freude am Umgang mit Menschen. Als Universalbank bietet die Sparkasse Dachau ihren Kunden lebensorientiertes Finanzmanagement und maßgeschneiderte Beratung in allen Lebenslagen. Deshalb sollten sich zukünftige Mitarbeiter auf den Gebieten Wertpapiere, Bausparen und Versicherungen bestens auskennen und fundierte Kenntnisse vorweisen können.

Die Sparkasse Dachau sucht wieder zahlreiche Azubis. © Sparkasse Dachau

Azubis dürfen virtuelle Firma führen

Auch Auszubildende werden für das kommende Ausbildungsjahr wieder gesucht. Etwa 15 junge Männer und Frauen bildet die Sparkasse Dachau jedes Jahr aus. Bei guter Leistung werden diese im Rahmen eines unbefristeten Arbeitsvertrages stets übernommen. Die Sparkasse Dachau, die auch ein Duales Studium anbietet, bildet in folgenden Berufen aus: Bankkaufmann/Bankkauffrau, Kaufmann/Kauffrau im Bereich e-commerce, Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungsmanagement, Tourismuskaufmann/Tourismuskauffrau und Immobilienkaufmann/Immobilienkauffrau.

Auszubildende benötigen mindestens die Mittlere Reife und bekommen während ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildungszeit einen Ausbildungspaten zur Seite gestellt. Neben dem Besuch der Berufsschule werden die Azubis innerbetrieblich geschult und ein halbes Jahr lang intensiv auf die Abschlussprüfung vorbereitet. Vom ersten Tag an sind alle Auszubildenden bestens integriert und vollwertige Teammitglieder der Sparkasse Dachau. Deshalb sind sie auch ein fester Bestandteil bei allen Aktivitäten. Seit vielen Jahren führen die Auszubildenden gemeinsam eine virtuelle Firma, die CDG Creative Dynamic Group, die als Unternehmensberatung der Sparkasse Dachau gilt. Auch auf Instagram sind die Auszubildenden der Sparkasse Dachau vertreten: unter sparkasse_dachau und sparkassedachauazubis kommt man direkt zu den Accounts.

Kontakt

Sparkasse Dachau

Sparkassenplatz 1

85221 Dachau

Ansprechpartnerin: Alexandra Ulbrich

Abteilung Marketing und Personal

Tel. 08131/73-1346

personalabteilung@sparkasse-dachau.de

