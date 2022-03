STADT FREISING

Mit Leidenschaft dabei: (v.l.) Rudolf Striegl, Brigitte Schneider und Leiter Robert Naujokat vom Hochbauamt der Stadt Freising im neuen Forum. © Stadt Freising

Die Mitarbeitenden im Hochbauamt der Stadt Freising schaffen Werte für die Bürger*innen.

Sie planen und realisieren Kitas und Schulen, Sport-, Jugend- und Kulturstätten, Feuerwehrhäuser oder geförderten Wohnungsbau: Die Mitarbeitenden im Hochbauamt der Stadt Freising schaffen Werte für die Bürger*innen. „Es macht Spaß, gute, hochwertige Architektur abzuliefern“, sagt Hochbauamtsleiter Robert Naujokat. „Mit unseren Gebäuden dürfen wir oft ein stadtbildprägendes Ausrufezeichen setzen.“ Für ihn ist es wichtig, dass seine Arbeit nicht nur überaus vielseitig ist, sondern auch sinnstiftend. „Gerade als gebürtiger Freisinger ist es für mich eine große Sache, für die Stadt und damit für die Bevölkerung etwas Gutes und Nachhaltiges zu schaffen.“

Mit derzeit 16 Angestellten verantwortet Naujokat Neubauprojekte, Generalsanierungen und den Bauunterhalt. Zu seinem Team zählen sieben Personen, die Großprojekte betreuen. Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieure. Sechs ausgebildete Techniker*innen und Meister*innen kümmern sich um die vorhandenen Liegenschaften, drei Assistent*innen unterstützen das gesamte Team. Jetzt sollen drei Kräfte die Truppe verstärken, berichtet Naujokat: „Die Stadt wächst, die Anforderungen auch.“

„Wir sind ein cooler Haufen“, sagt sein Stellvertreter Rudolf Striegl. Der Bauingenieur (48) spricht ebenfalls mit Begeisterung von seiner Arbeit. Er kam während der Finanzkrise 2009 zur Stadt, die bei ihm auch wegen der Sicherheit des Arbeitsplatzes punkten konnte. Schnell merkte er, was den großen Reiz seiner Tätigkeit ausmacht: „Wir begleiten eine Vielzahl spannender Projekte – von der ersten Idee bis zum Einzug oder sogar darüber hinaus. Und wir sind topmodern ausgestattet.“

„Es ist toll, Projekte zu realisieren, die Bestand haben“

Derzeit dirigiert Striegl den Neubau der Grund- und Mittelschule sowie der Sporthalle im SteinPark. Mit einem Volumen von 72 Millionen Euro ist es das größte Hochbauprojekt in der Geschichte der Stadt. „Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen darf“, betont er. „Aber man muss auch Verantwortung übernehmen wollen.“ Schließlich gilt es, eine Baustelle mit 150 Arbeitenden im Blick zu haben und vor allem etwas Hochwertiges für 1100 Kinder und 150 Lehrkräfte zu gestalten. Die Freude und Zufriedenheit der späteren Nutzer*innen ist für ihn ein starker Antrieb. Als Beispiel nennt Striegl das Feuerwehrhaus in Pulling. „Wir haben damals die Feuerwehr in den Planungs- und Umsetzungsprozess eingebunden.“ Ein Erfolgsfaktor, wie er unterstreicht, denn noch heute sei die Wehr „superzufrieden“ mit dem Gebäude.

Ähnliche Erlebnisse bereichern das Berufsleben von Brigitte Schneider. Die Architektin (53) managt den Neubau der Kindertagesstätte an der Moosstraße – und hat bereits großartige Resonanz erhalten, als der Innenausbau angelaufen ist. So habe die Leiterin einer anderen Freisinger Kita das Gebäude bei einer Besichtigung „als absolutes Highlight für ganz Lerchenfeld“ bezeichnet; als einen Ort, an dem sie selbst auch gerne arbeiten würde. „Es ist toll, Projekte zu realisieren, die den öffentlichen Raum aufwerten und lange Bestand haben“, sagt Brigitte Schneider. Das bedeute freilich, besondere Sorgfalt walten zu lassen. „Schließlich investiert die Stadt eine Menge Geld, damit ein schöner Ort entsteht für Kinder und Eltern und genauso für das Betreuungspersonal.“

Homeoffice: flexibel und familienfreundlich

Dieser Aspekt ist auch für Andrea Brandl von Bedeutung, deren Tochter eine Kita besucht. Dass die Betreuungsstätten in Corona-Zeiten immer wieder mal schließen müssen, gehört zum Alltag der Landschaftsarchitektin dazu. Für die 39-Jährige, die im Amt für Stadtplanung und Umwelt tätig ist, lassen sich Familie und Beruf allerdings bestens miteinander vereinbaren, da sie im Homeoffice arbeiten kann. „Ich finde es sehr, sehr positiv, dass mir die Stadt Freising das ermöglicht – auch in spontanen Fällen.“ So lassen sich Arbeitszeit und Termine flexibel gestalten. Mit ihrem Dienstlaptop greift sie dann von zu Hause aus auf das System zu. „Das Amt für Informationstechnik kümmert sich darum, dass alles reibungslos funktioniert“, berichtet sie. „Das läuft hier besser als bei Bekannten von mir, die bei Privatunternehmen arbeiten.“

Für Kevin Porth (28) war die Möglichkeit zum Homeoffice ein wichtiges Kriterium dafür, dass er sich für die Stadt Freising als Arbeitgeberin entschieden hat. Der Personalentwickler nutzt die Heimarbeit regelmäßig. Sie bedeutet für ihn nicht nur Zeit- und Kostenersparnis, weil das Pendeln wegfällt, sondern erhöht zudem seine Produktivität: „Im Homeoffice gelingt es mir erfahrungsgemäß besser, äußere Einflüsse und Ablenkungen auf ein Minimum zu reduzieren und damit intensiver zu arbeiten.“

Zudem bietet das Homeoffice Kevin Porth zusätzliche Lebensqualität, was sich positiv auf seine Arbeitsleistung auswirkt. Seine Bindung zur Stadt Freising hat das gestärkt. „Ich bin sehr stolz darauf, dass hier kontinuierlich daran gearbeitet wird, den Mitarbeitenden ein innovatives und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld zu bieten.“ (Manuel Eser)

Kontakt

Stadt Freising

Obere Hauptstraße 2

85354 Freising

Tel. 0 81 61/ 540

bewerbung@freising.de

https://karriere.freising.de

www.freising.de/rathaus/karriere

