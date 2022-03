LANDESBERGER

Mit Zusammenhalt und Spaß an der Arbeit: Spannende Aufgaben sorgen beim Werkstatt-Team der Firma Landesberger für gute Laune. © Landesberger

Die Firma Landesberger ist seit 44 Jahren ein zuverlässiger und begehrter Partner in der Baubranche – mit Vermietungen, Service und Verkauf von Baumaschinen und Baugeräten.

Auf dieses Unternehmen können Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen: Die Firma Landesberger ist seit 44 Jahren ein zuverlässiger und begehrter Partner in der Baubranche – mit Vermietungen, Service und Verkauf von Baumaschinen und Baugeräten. „Bei uns stehen von jeher der Service-Gedanke und die Wertschätzung für unsere Mitarbeiter an oberster Stelle“, sagt Stefanie Landesberger, Assistenz der Geschäftsführung, die ihre Eltern Heidi Landesberger und Konrad Kerer seit einem knappen Jahr unterstützt. „Wir haben nicht nur treue Kunden, sondern auch Beschäftigte, die seit vielen Jahren bei uns sind – Spezialisten auf ihrem jeweiligen Gebiet, die unseren Kunden bei jeder Anforderung weiterhelfen.“ Mitarbeiter:innen, die sich mit dem Unternehmen so stark identifizieren, als wäre es ihr eigenes, und dafür gibt es viele Gründe.

Die Firma Landesberger ist mit ihrem Mietpark sowie ihren Fach- und Servicekräften ein kompetenter Begleiter für Privatpersonen oder gewerbliche Bauunternehmen. Sie unterstützen ihre Kunden – Klein-, Mittel- und Großbetriebe – bei der Baustelleneinrichtung mit ihrer vielseitigen Produktpalette. Das Sortiment bietet alles, was in der Baubranche benötigt wird - von Kompressoren, Stromaggregaten und Verdichtungsgeräten über Bagger und Radlader bis zu Bauzäunen und Containern.

„Kunden können die Leihgeräte selbst abholen oder sich liefern lassen“, berichtet Stefanie Landesberger. „Mit einer eigenen Lkw-Flotte transportieren unsere Mitarbeiter die Leihgeräte zum gewünschten Ort und holen sie dort auch wieder ab. Zudem bieten wir rund um die Uhr einen 24-Stunden-Notdienst für angemietete Maschinen.“

Mitarbeiter:innen dürfen auch Sonderbauten anfertigen

Ein stetig wachsender Stamm an Kunden weiß das sehr zu schätzen. „Deshalb sind wir auf der Suche nach neuen Kollegen zur Verstärkung in unserem Baumaschinenbereich“, berichtet Stefanie Landesberger. Für den Schwerpunkt Stromerzeuger und Elektrogeräte stellt die Landesberger Maschinenvertrieb GmbH Elektromeister, Elektriker und Elektroniker ein. Und auch Kfz-, Land- oder Baumaschinenmechatroniker sind willkommen.

„Die Aufgaben sind abwechslungsreich, und die Einsatzorte liegen auch außerhalb unserer Werkstatt“, erklärt Stefanie Landesberger. Was den Arbeitsalltag bei der Firma Landesberger ebenfalls spannend macht, sind neben Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten vor allem die Sonderbauten, die auf Kundenwunsch realisiert werden, zum Beispiel spezielle Steckvorrichtungen für Stromaggregate oder Personenschutzvorrichtungen, Transportrahmen für Elektro-Kompressoren oder Nachrüstungen für individuelle Aufbauten an Transportanhängern.

Mitarbeiter begeistert: „Super Konditionen, tolles Team“

Die Beschäftigten dürfen sich neben den abwechslungsreichen Aufgaben über die Arbeit mit modernsten Maschinen und gut ausgestattetem Equipment freuen. Auf sie wartet ein entspanntes Arbeitsklima in einem Familienbetrieb, in dem nun bereits die dritte Generation am Start ist. Das Unternehmen bietet auch freiwillige Zusatzzahlungen, Arbeitskleidung und betriebliche Altersvorsorge. Und weil die Firma Landesberger Mitglied auf der Plattform „Corporate Benefits“ ist, können die Beschäftigten bei anderen Unternehmen zu Top-Konditionen einkaufen.

Die Identifikation der Mitarbeiter:innen mit dem Unternehmen ist einfach großartig. Christian Strenz spricht längst von „unserem Betrieb“: „Ich habe hier vor 25 Jahren angefangen und bin in die Materie fest reingewachsen.“ Michal Novak sagt: „Ich darf hier in einem netten Familienbetrieb und einem tollen Team arbeiten.“ Michael Promesberger schätzt vor allem die „super Konditionen und das tolle Werkstatt-Team“, und sein Kollege Markus Kreitmair betont: „Hier ist man nicht nur eine Nummer.“ Matthias Appels Bilanz: „Bei der Firma Landesberger werden mir abwechslungsreiche Tätigkeiten und verschiedenste Techniken geboten. Es wird einfach nie langweilig.“ (Manuel Eser)

Die Firma Landesberger freut sich auf Ihre Bewerbung:

Zahlreiche Jobs vom Elektrospezialisten bis zum Mechatroniker warten auf landesberger.de/jobboerse

Kontakt

Landesberger Maschinenvertrieb GmbH

Zeppelinstraße 31

85748 Garching

Tel. 089/329551-0

info@landesberger.de

www.landesberger.de





