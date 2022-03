FRANZISKUSWERK SCHÖNBRUNN

Mit zwölf Einrichtungen - von der Frühförderstelle über Kindertagesstätten, Schulen und Wohnangeboten – unterhält das Franziskuswerk Schönbrunn im Landkreis Dachau ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche und deren Eltern. © Franziskuswerk Schönbrunn

Das Franziskuswerk Schönbrunn (FWS) verfügt über zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Aktuell ist Verstärkung gesucht.

Das Franziskuswerk Schönbrunn (FWS) ist nicht nur Ansprechpartner für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung, sondern verfügt auch über Angebote für die Jüngsten der Gesellschaft, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Der dafür zuständige Geschäftsbereich Kinder und Jugend ist ein Ort mit vielen liebenswerten, wertvollen und außergewöhnlichen Menschen, die sich entwickeln und miteinander wachsen und erwachsen werden wollen, die sich angenommen fühlen wollen, die brauchen und geben, miteinander spielen und Erfahrungen sammeln wollen. Die aber auch miteinander Abenteuer erleben, die Natur entdecken, Neues lernen oder auf Bewährtes zurückgreifen, die lachen und weinen, Süßigkeiten und Blumenkohl essen, sich zusammen Fragen ausdenken, gemeinsam beobachten und forschen und viele Gedanken denken.

Das alles passiert in den dazu gehörenden Einrichtungen, in der täglich etwa 650 Kinder betreut werden:

Was macht die Einrichtungen jedoch so einmalig? Es ist die personenzentrierte Pädagogik zum Wohle der Kinder und Jugendlichen. Diese werden tagtäglich mit ihren individuellen Besonderheiten und Bedürfnissen willkommen geheißen, begleitet, betreut und gefördert.

Die Mitarbeitenden begegnen den Heranwachsenden mit Humor auf Augenhöhe sowie Freude und Spaß an der Begleitung. Sie arbeiten in interdisziplinären Teams, die sich auch einrichtungsübergreifend unterstützen, sich Impulse zur Weiterentwicklung geben und den Kindern Gesprächspartner:in, Ermöglicher:in und Mitmacher:in sind.

Dabei legt das FWS Wert auf die entsprechend der Einrichtung nötige qualifizierte, pädagogische Ausbildung seiner Mitarbeitenden, die durch Kreativität, Impulse und Perspektivenwechsel die Inklusion vorantreiben wollen und eine dynamische, aktive und lösungsorientierte Arbeitsweise in einem management- und prozessorientierten Umfeld bevorzugen. Die sich Fragen stellen, sich fachlich weiterentwickeln wollen und sich gerne im Team, mit den Kindern und deren Eltern austauschen. Und denen – last but not least – die Umsetzung von Kinderrechten wie die Wertehaltung, der Partizipations- und Bildungsanspruch sowie die Autonomie und Selbstbestimmung am Herzen liegt, getreu dem Spruch: „Kinder haben nur eine Kindheit. Darum mach sie unvergesslich!“

Das Franziskuswerk Schönbrunn freut sich auf Ihre Bewerbung

Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher, Heilerziehungspfleger, Kinderpfleger, Kinderkrankenpfleger (alle m/w/d) ab sofort

Azubi Erzieher (m/w/d) zum 1.9.2022

Kontakt

Franziskuswerk Schönbrunn

Geschäftsbereich Kinder und Jugend

Pfundmairweg 6

84244 Schönbrunn

Tel. 08139/800-6002

simone.reinelt@schoenbrunn.de

www.franziskuswerk.de

