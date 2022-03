BRAUEREI WEIHENSTEPHAN

Mit Leidenschaft und Freude dabei: Martin Redl, Disponent bei der Arbeit im Logistikzentrum. © Staatsbrauerei

Beschäftigte der Staatsbrauerei Weihenstephan kommen nicht nur in den Genuss modernster Arbeitsbedingungen, sondern dürfen sich auch über eine malerische Lage freuen.

Die Staatsbrauerei Weihenstephan ist die älteste Brauerei der Welt. Doch nicht nur eine lange Tradition und ein Vollsortiment an ober- und untergärigen Bieren zeichnen das Unternehmen aus, sondern auch modernste Arbeitsbedingungen. „Durch die Kooperation mit der TU sind wir immer auf dem neuesten Stand der Technik“, berichtet Prof. Dr. Josef Schrädler. Die Weihenstephaner Biere werden in über 50 Ländern gern getrunken und gewinnen jedes Jahr hohe internationale Auszeichnungen. Die Identifikation der Mitarbeiter mit Produkt und Unternehmen ist daher groß.

Die Beschäftigten der Staatsbrauerei kommen gern zur Arbeit. Auf dem Freisinger Nährberg wartet auf sie in malerischer Lage die Brauerei in einem historisch schönen Gebäude. „Hier kann man in einem geschichtsträchtigen Umfeld arbeiten“, sagt Schrädler. „Auch wenn wir international agieren, herrscht doch ein familiäres Klima bei uns.“ Das neu gebaute Logistikzentrum bietet ebenfalls eine hochmoderne Ausstattung. Kein Wunder, dass die Fluktuation im Betrieb gering ist.

Als Teil der großen Weihenstephaner Familie stehen neben fachlicher Expertise auch Werte wie Teamgeist, Vertrauen und Hilfsbereitschaft an oberster Stelle. „Wir sind der Überzeugung, dass ein Unternehmen nur dann erfolgreich ist, wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen und mit Leidenschaft für ihr Produkt arbeiten“, betont Schrädler. „So trägt jeder Mitarbeiter seinen Teil zum weltweiten Erfolg der Brauerei Weihenstephan bei.“ (mes)

Weihenstephan freut sich auf Ihre Bewerbung

Freie Stellen finden Sie unter: https://www.mein-check-in.de/weihenstephaner

Kontakt

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Alte Akademie 2

85354 Freising

Tel. 08161/536-0

info@weihenstephaner.de

www.weihenstephaner.de

