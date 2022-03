HP PRASKI

Überall in Bayern unterwegs und fest hier verwurzelt: Herbert Puchinger sen., Chef der hp praski GmbH. © hp praski GmbH

Sie haben feste Wurzeln und gleichzeitig wachsen und wachsen sie: die bayerischen Pioniere der hp praski GmbH.

Seit 1976 gibt es den Systemhersteller für Flächenheizungen und Flächenkühlungen. „Wir waren im bayerischen Raum mit die Ersten in diesem Metier“, berichtet Prokurist Anton Filgertshofer stolz. „Seitdem ist es noch kein Jahr rückwärts gegangen, sondern immer nur nach vorne, und so soll es bleiben.“ Deshalb steht bei dem Unternehmen aus Hohenkammer auch der nächste Wachstumsschub an. Interessierten bietet sich die Chance, mit dabei zu sein. Die Auswahl an Jobs ist groß.

„Egal ob Flächenklimasysteme für Trocken- oder Nassbau oder Trinkwassersysteme – wir liefern die Komponenten an die Installateure, unterstützen sie bei Auslegung und Berechnung, bieten ihnen beim Einbau Hilfestellungen“, erklärt Filgertshofer. Rund 45 Beschäftigte wirken daran aktuell mit. Techniker, kaufmännische Angestellte, Grafiker, EDV-Spezialisten, Lageristen, Außendienstler und Lkw-Fahrer tragen dazu bei, das Unternehmen immer erfolgreicher zu machen.

„Wir sind in den vergangenen Jahren – trotz Pandemie – gewachsen“, berichtet Prokurist Herbert Puchinger jun. „Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir geballte Verstärkung in allen Bereichen benötigen, um weiterzuwachsen. Jeder, der anpacken will, ist willkommen.“ Filgertshofer berichtet, dass die hp praski GmbH zwar schon vielerorts im Einsatz sei. „Aber es gibt noch genug Ecken in Bayern, wo wir uns noch austoben können.“

Alle sind miteinander per Du – auch der Chef

Wer „mittoben“ will, kommt in ein familiär geführtes Traditionsunternehmen, das den Service-Gedanken großschreibt – und die Heimat BAYERN gleich mit dazu. Filgertshofer buchstabiert: „B steht für bodenständig, A für aufrichtig, Y ist der Trichter, der für Loyalität und Zuverlässigkeit gegenüber Gesellschaft und Vertragspartnern steht, E bedeutet Erfahrung, R ist die Regionalität und N die Nachhaltigkeit.“

Mit diesem hp-praski-Alphabet können sich die Beschäftigten voll und ganz identifizieren. „Bei uns sind alle erst zufrieden, wenn es auch der Kunde ist“, betont Puchinger. „Flexibilität, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Service und Qualität sind unsere Stärken.“

Und wer Spezialist für Flächenklima ist, der sorgt auch für ein warmherziges Betriebsklima. „Bei uns sind alle per Du und sprechen sich mit Vornamen an. Das gilt auch für den Chef“, berichtet Filgertshofer. Auf der einen Seite moderne Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Tischen und zwei Bildschirmen pro Schreibtisch, auf der anderen Seite ein Chef, der gerne in Tracht ins Büro kommt – das zeichnet das Unternehmen aus. Laptop und Lederhose eben.

In jedem Mitarbeiter wird der Mensch gesehen

Die Beschäftigten wissen es nicht nur zu schätzen, dass sie einen krisensicheren Job haben – so musste etwa in der Pandemie niemand in Kurzarbeit. Auch das familiäre Ambiente sorgt für große Arbeitszufriedenheit. Bei der hp praski GmbH wird in jedem Mitarbeiter auch der Mensch gesehen. Deshalb sitzt man auch nach der Arbeit hin und wieder noch gesellig zusammen. Und deshalb finden regelmäßig Feiern und Ausflüge statt, nach Prag oder Kitzbühel zum Beispiel, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihre Familien mitbringen können.

Zugleich haben die Führungskräfte ein offenes Ohr, wenn es mal Probleme gibt. „Die Tür zum Chef steht für alle immer offen“, betont Puchinger. Auch Ideen und Verbesserungsvorschlägen gegenüber ist man aufgeschlossen. So hat es auf Anregung aus der Belegschaft auch schon Fortbildungen gegeben – einen Erste-Hilfe-Kurs etwa oder eine Reklamationsschulung. „Wir sind erpicht darauf, mündige Mitarbeiter zu haben.“ (Manuel Eser)

hp praski freut sich auf Ihre Bewerbung:

Wer bei der hp praski GmbH mit anpacken will, findet Jobangebote unter hp-praski.de/karriere.html

Kontakt

hp praski GmbH

Am Königholz Ost 5

85411 Hohenkammer

Tel. 08166/9967-0

bewerbung@hp-praski.de

www.hp-praski.de

