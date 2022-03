ANIMA FINEST SPORTS & SPA

Egal ob Weihnachtsfeier oder Volksfestbesuch – die Trinkgeldkasse wird gerne für gemeinsa-me Teambuilding-Events „geplündert“. © anima FINEST SPORTS & SPA

Auch Mitarbeiter dürfen die Vorteile von „anima FINEST SPORTS & SPA“ nutzen. Aktuell sucht das topmoderne Fitnessstudio in Dachau nach Verstärkung.

Auf 4000 Quadratmetern präsentiert sich das „anima FINEST SPORTS & SPA“ am Wettersteinring 16 in Dachau als topmodernes, gehobenes Fitnessstudio mit wunderschönem Wellnessbereich, Outdoor-Trainingsmöglichkeiten, Pool und vielem mehr. All diese Vorteile dürfen und sollen Arbeitnehmer des regionalen Marktführers auch nutzen. „Wir bieten einen wunderschönen Arbeitsplatz in einem tollen, sympathischen Team“, betont Geschäftsführer Wolfgang Perret. Derzeit sucht er Fitnesstrainer auf der Geräte- und Trainingsfläche, Rezeptionisten und Abituriennt:innen für das Studium „Bachelor of Arts Sportökonomie“. Kostenlose Fort- und Weiterbildungen sind im Rahmen der dynamischen Mitarbeiterförderung ein fester Bestandteil des Arbeitgeber-Konzepts des „anima FINEST SPORTS & SPA“.

Von der Rezeption zum Bachelor of Arts? Auch das ist möglich. Das beweist die Erfolgsgeschichte von Laura Sieghart, die genau diesen Karriereweg durchlaufen hat und jetzt mit ihren 23 Jahren für die Rezeptionsleitung und Kurskoordination verantwortlich zeichnet. Im April 2018 fing Laura als Aushilfe auf 450-Euro-Basis an der Rezeption im „anima FINEST SPORTS & SPA“ an, hatte damals eigentlich schon einen Ausbildungsplatz in einem Discount-Fitnessstudio in der Tasche. Doch es sollte anders kommen. Begeistert vom „Team-Spirit“, von den netten Kollegen und Vorgesetzten, den sympathischen Gästen und dem wunderschönen Arbeitsplatz entschied sie sich stattdessen für das duale Studium „Fitnessökonomie“.

„Ich bin unfassbar dankbar für den Job“

Bereits nach zweieinhalb Jahren – also noch während des Studiums – wurde sie zur Kurskoordinatorin befördert, kurz darauf übernahm sie auch die Rezeptionsleitung. Und bereits vor den letzten Abschlussprüfungen 2021 bot ihr Geschäftsführer Wolfgang Perret einen unbefristeten Arbeitsvertrag an. „Ich bin unfassbar dankbar für den Job und gehe ausnahmslos jeden Tag gerne in die Arbeit“, schwärmt die 23-Jährige über ihren „vielseitigen und abwechslungsreichen“ Beruf, in dem sie täglich mit „ganz vielen netten Menschen“ arbeiten darf. Ihr Arbeitsfeld ist umfangreich und vielseitig: Tätigkeiten im Büro, Erstellen von Dienstplänen, Fitnessberatung für Mitglieder, Kursstunden leiten, Gäste an der Rezeption begrüßen und einchecken,

Der Teamgeist, das gute Verhältnis zu den Gästen und Kollegen, der topmoderne Arbeitsplatz mit unbefristeten Verträgen und überdurchschnittlichen Konditionen und Bezahlung machen das „anima FINEST SPORTS & SPA“ als Marktführer für hochwertige Fitness-, Wellness- und Gesundheitsangebote zu einem absoluten Top-Arbeitgeber.

Dazu gehören auch zahlreiche „add-ons“ wie Gratis-Obst, Vergünstigungen an der „unverzicht-Bar“, Tankgutscheine, kostenlose Teamkleidung, kostenloses Clubtraining, kostenlose Fortbildungen und Schulungen und vieles mehr. Auch der Spaß außerhalb der Arbeitszeiten kommt nie zu kurz im „anima FINEST SPORTS & SPA“. Die Trinkgeldkasse wird regelmäßig für gemeinsame Ausflüge, Volksfestbesuche oder schöne Essenseinladungen genutzt. Bei der Weihnachtsfeier oder der Poolparty im Sommer wird – außerhalb von Coronazeiten – ganz entspannt der „anima-team-spirit“ gefeiert.

Es gibt also viele gute Gründe, sich im „anima FINEST SPORTS & SPA“ zu bewerben und Teil des „anima spirits“ zu werden.

