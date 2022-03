LANDRATSAMT FREISING

Spannende Aufgaben im Team bewältigen: Im Landratsamt Freising arbeiten viele Berufsgruppen gemeinsam für das Gemeinwohl. © Landratsamt Freising

Traumjobs im Landratsamt Freising? Davon gibt es jede Menge – vom Architekten bis zum Verwaltungswirt.

Der Türöffner zu zahlreichen neuen Jobs heißt Thomas Gabriel. Als stellvertretender Personalleiter des Landratsamtes kümmert er sich unter anderem um das Recruiting und die Ausbildung junger Talente. „Wir haben eine große Vielfalt an Berufen und Aufgaben“, sagt er. „Aber was uns alle eint: Wir arbeiten für die Menschen und das Gemeinwohl im Landkreis.“

Gabriel ist selbst ein „Kind des Landratsamtes“, wie er sagt. Vor zehn Jahren hat er hier in einem dualen Studium die Ausbildung absolviert, durfte in diesem Rahmen bereits die verschiedensten Bereiche der Behörde kennenlernen. Anschließend wurde er Personalsachbearbeiter – der Beginn einer Laufbahn, die, obwohl – oder gerade weil – er erst 30 Jahre alt ist, beeindruckt. Er kümmert sich um die Azubis, die seiner Abteilung zugewiesen werden, und ist für das Recruiting verantwortlich – von der Stellenausschreibung über die Bewerbungsgespräche bis zur finalen Personalauswahl.

Inzwischen ist Gabriel stellvertretender Personalleiter – und bescheiden geblieben: „Meine Geschichte ist auch ein Beleg dafür, dass das Landratsamt ein toller Arbeitgeber ist“, sagt er. „Die Mitarbeitenden können sich hier weiterentwickeln, dürfen Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen. Und es ist auch möglich, die Abteilung zu wechseln und so neue Impulse für das eigene Berufsleben zu setzen.“

Vom Lehrling zur Führungskraft: Thomas Gabriel ist ein „Kind des Landratsamtes“. © Landratsamt Freising

In kürzester Zeit wurden mehr als 300 Homeoffice-Plätze geschaffen

Er selbst findet auch nach zehn Jahren im Amt noch jeden Arbeitstag spannend. „Es herrscht nie Stillstand. Bei uns kommen immer neue Themen auf, die bewältigt werden müssen.“ Eine der großen Herausforderungen der jüngsten Zeit: die Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge. Involviert waren und sind hier nicht nur Verwaltungsexperten, die sich etwa mit Asylrecht auskennen, sondern auch Techniker und Ingenieure, die kurzfristig angemietete Gebäude so umgestaltet haben, dass dort Menschen untergebracht werden konnten, und sozialpädagogische Kräfte, die traumatisierte Menschen nach der Ankunft im Landkreis begleitet haben.

„Aktuell beschäftigt uns immer noch Corona“, berichtet Gabriel. Er muss immer up-to-date bleiben, welche Regelungen für die Mitarbeiter:innen gelten. „Auch intern müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sowohl handlungsfähig zu bleiben, als auch die Beschäftigten zu schützen.“ Innerhalb kürzester Zeit etwa wurden über 300 Homeoffice-Plätze geschaffen.

Inklusive Auszubildende arbeiten rund 850 Menschen im Landratsamt. Als Gabriel 2014 fest angestellt wurde, waren es deutlich weniger. Tendenz weiter steigend. Und so kümmert er sich nicht nur jeden Tag um die Belange der Beschäftigten, um Mutterschutz und Elternzeit, Renteneintritte oder Arbeitszeugnisse, sondern ein Großteil seines Arbeitstages dreht sich auch um die Einstellung neuer Kräfte.

Keine Überstunde geht verloren

„Egal ob Verwaltung, Sozialpädagogik oder technische Berufe – wir suchen überall motivierte Mitarbeiter:innen.“ Im Jobcenter etwa können sich Interessierte u.a. an der Leistungsgewährung von Arbeitslosengeld verdient machen. An Schulen werden Jugendsozialarbeiter:innen gesucht, und auch Ingenieure für Hoch- und Tiefbau sind begehrt, haben zum Beispiel die Möglichkeit, am Neubau oder der Sanierung landkreiseigener Schulen mitzuwirken.

„Wichtig sind Zuverlässigkeit, ein sicheres Auftreten, Team- und Kommunikationsfähigkeit“, sagt Gabriel. Abhängig von der jeweiligen Vorbildung sind auch eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, eine Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt oder ein abgeschlossenes Studium (Jura, Soziale Arbeit, Architektur) gefragt. „Berufserfahrung ist wünschenswert“, betont Gabriel. „Aber die meisten Stellen sind auch für Berufseinsteiger geeignet.“

Mitarbeiter:innen des Landratsamtes dürfen sich über einen krisensicheren Job freuen. Für eine ausgewogene Work-Life-Balance und eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie sorgen neben Homeoffice auch flexible Arbeitszeiten und eine digitale Arbeitszeiterfassung. „Bei uns geht keine einzige Überstunde verloren“, sagt Gabriel, der als Ansprechpartner für Dienstvereinbarungen einen wesentlichen Beitrag zu vielen Errungenschaften im Amt geleistet hat. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge, in die sie selbst keinen Cent einzahlen müssen. „Das Besondere ist, dass sie rein arbeitgeberfinanziert ist. Diese Superzusatzrente ist ein Megapluspunkt.“ (Manuel Eser)

Das Landratsamt Freising freut sich auf Ihre Bewerbung

Eine Vielzahl an Traumjobs wartet auf dem Karriereportal des Landratsamtes: mein-check-in.de/kreis-freising

