JUNGHEINRICH

Teilen

Mit einer Riesenauswahl an Flurförderzeugen machen die Jungheinrich Mitarbeitenden Kunden fit für die Herausforderungen der Industrie 4.0. © Jungheinrich

Vor fast 70 Jahren begann die erfolgreiche Geschichte von Jungheinrich – eines der heute weltweit führenden Intralogistikunternehmen.

Neben seinen vielfach ausgezeichneten Produkten und Lösungen setzt das börsennotierte Familienunternehmen mit den markanten gelben Flurförderzeugen seit jeher auf ein starkes Wertefundament, Unternehmergeist, Innovationskraft sowie nachhaltiges Handeln. Das Zusammenspiel von Mitarbeitenden in 40 Ländern ermöglicht diese Erfolgsgeschichte. Fortgeführt werden soll sie mit vielen neuen Teammitgliedern an allen Standorten. Jungheinrich bietet zukünftigen Kolleginnen und Kollegen dazu ein hervorragendes Arbeitsumfeld mit vielen Vorteilen und Entwicklungsmöglichkeiten.

„Wir sind ein börsennotierter Konzern, der sich seinen familiären Charakter bewahrt hat und damit Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen anspricht“, sagt Lars Planko, Geschäftsführer am Standort Moosburg, wo das Unternehmen an zwei Produktionsstandorten, Moosburg und Degernpoint, vertreten ist. Jungheinrich bietet seinen Kunden mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Automatiksystemen und Dienstleistungen passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0 aus einer Hand.

„Wir verfügen über eine brancheneinmalige Energiekompetenz und sind Vorreiter in der Lithium-Ionen-Technologie“, berichtet Planko. „Mit unserer Konzernstrategie 2025+ haben wir uns entsprechend dem Ziel verpflichtet, nachhaltig Werte zu schaffen – für unsere Kunden, Mitarbeitenden, Aktieninhabenden und Geschäftspartner sowie für die Gesellschaft insgesamt.“ Dazu tragen mehr als 18.000 Jungheinrich Beschäftigte bei.

Ob Berufseinstieg oder Expertenposition – Jungheinrich bietet viele Chancen

Das Unternehmen mit 3,8 Milliarden Euro Jahresumsatz (2020) hat sich auch für die Zukunft ambitionierte Wachstumsziele gesetzt, die gemeinsam mit allen Mitarbeitenden und vielen neuen Kolleginnen und Kollegen erreicht werden sollen. Über 100 offene Stellen bietet Jungheinrich derzeit allein in Moosburg. Gesucht werden vor allem (m/w/d) Interessierte für verschiedenste Ingenieurstellen sowie kaufmännische Positionen.

Nachwuchskräfte haben ebenfalls gute Chancen, bei Jungheinrich ins Berufsleben zu starten. Ausgebildet werden (m/w/d) Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker, Fachkräfte für Lagerlogistik und Technische Kaufleute. Auch ein Duales Studium Elektro- und Informationstechnik ist möglich, berichtet Andreas Seibold, Personalleiter für den Standort Moosburg. „Auf die jungen Erwachsenen wartet in den nächsten Jahren eine praxisnahe Ausbildung mit vielfältigen Perspektiven.“

Die Basis für Erfolg: Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Neben einer attraktiven Vergütung dürfen sich Jungheinrich Beschäftigte über eine 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub und Gleitzeit freuen. Darüber hinaus spielt das Gesundheitsmanagement im Unternehmen eine wichtige Rolle, denn das Thema Gesundheit zahlt direkt auf die Zufriedenheit und das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeitenden ein. So steht allen ein Betriebsarzt zur Verfügung, und das Betriebsrestaurant wird bezuschusst, um allen eine bewusste, vielseitige Ernährung zu ermöglichen.

Für Personalchef Andreas Seibold ist das Thema Gesundheit eine Herzensangelegenheit: „Wir haben hier am Standort ein nachhaltiges Konzept geschaffen, das einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden leistet.“ Dieses Engagement wurde im Werk Degernpoint erst kürzlich mit dem AOK-Zertifikat „Gesundes Unternehmen“ in Silber honoriert.

Nachhaltig aktiv

Ausgezeichnet ist Jungheinrich auch beim Thema Nachhaltigkeit. Die renommierte internationale Corporate Social Responsibility Ratingagentur EcoVadis hat dem Unternehmen 2021 mit dem Zertifikat „Platin“ die höchste Auszeichnung für seine Nachhaltigkeitsaktivitäten verliehen. Damit darf sich Jungheinrich zu den „Top 1 Prozent“ der global nachhaltigsten Unternehmen zählen. „Für uns als Familienunternehmen heißt das konkret, dass wir soziale und ökologische Verantwortung mit profitablem Wachstum vereinen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Lars Brzoska.

So hat sich Jungheinrich schon vor Jahren zu einem eigenen Arbeits- und Menschenrechtskodex in all seinen Direktvertriebsgesellschaften in weltweit 40 Ländern verpflichtet. Außerdem bekennt sich das Unternehmen klar zum Pariser 1,5-Grad-Ziel und hat sich Klimaneutralität zum Ziel gesetzt. Schon jetzt werden alle deutschen Standorte ausschließlich mit Ökostrom versorgt, die ausländischen Werke und Niederlassungen ziehen nach.

Die positive Energie spüren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So zählt Jungheinrich bei diversen Umfragen unter Beschäftigten seit Jahren zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands. Zuletzt sicherte sich das Unternehmen bei der Erhebung durch die Zeitschrift Stern und das Marktforschungsinstitut Statista Platz 48 von 650 sowie Platz 6 auf der Branchenliste der besten deutschen Arbeitgeber. (Manuel Eser)

Jungheinrich freut sich auf Ihre Bewerbung:

Viele Jobs und Ausbildungsberufe warten: www.jungheinrich.com/karriere/jobs

Kontakt

Jungheinrich Moosburg AG & Co. KG

Steinbockstraße 38

85369 Moosburg

Tel. 08761/800

marketing@jungheinrich.de

www.jungheinrich.com

Zurück zur Übersichtsseite