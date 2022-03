THEO MÜLLER GROUP

Die Molkerei Weihenstephan bietet eine Vielzahl interessanter Arbeitsplätze: Angelika Schneider (rechts) ist am Produktionsstandort Freising für die Personalgewinnung zuständig. „Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man ,seine‘ eigens geprüften Produkte im Kühlregal sieht“: Saskia Kraus (links), Laborleiterin bei der Traditionsmarke Weihenstephan. © UTM

Die Milchprodukte der Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM) sind aus den Kühlregalen der Geschäfte nicht mehr wegzudenken.

Doch die UTM ist weit mehr als „nur“ eine Molkerei. Auch namhafte Marken im Segment Fisch und Feinkost, Saucen und Dressings sowie Logistik und Dienstleistungen gehören dazu. So bietet das Unternehmen eine entsprechend große Vielzahl an Berufen und Ausbildungsberufen – über verschiedenste Produkte und Ländergrenzen hinweg.

Was vor über 125 Jahren mit einer kleinen Dorfmolkerei in Aretsried bei Augsburg begann, zählt heute zu einer der größten Unternehmensgruppen im Bereich Food und Logistics. Das Familienunternehmen hat sich zu einem internationalen Multimarken-Konzern mit einem Jahresumsatz von sieben Milliarden Euro* und 17 Produktionsstätten weltweit entwickelt. Rund 31.700 Beschäftigte arbeiten für die UTM, oftmals wurden sie hier auch ausgebildet. Über 200 Azubis pro Jahr erhalten hier einen tollen Einstieg ins Berufsleben. Bis zu 95 Prozent der Absolventen werden regelmäßig als Berufseinsteiger übernommen.

Die Unternehmensgruppe steht für Vielfalt, Unabhängigkeit und Sicherheit. Neben den vielfältigen Produkten und Marken sorgen ein eigenes Verpackungsunternehmen, ein Transport- und Logistikunternehmen und sogar ein eigenes Kraftwerk für Unabhängigkeit. „Dass wir ein attraktiver und sicherer Arbeitgeber sind, hat sich gerade in Pandemiezeiten bestätigt. Während andere Unternehmen Kurzarbeit anmelden mussten, ist bei uns die Auftragslage gestiegen“, berichtet Helena Schneider, HR Brand & Marketing Manager bei der UTM.

Weihenstephan bietet interessante und zukunftsfähige Arbeitsplätze

Über 200 Berufe und Ausbildungen ermöglichen bei der Unternehmensgruppe Theo Müller vielfältige Karrieren über verschiedene Marken und auch Länder hinweg, wie Helena Schneider betont: „Denn wir sind sowohl ein internationales Familienunternehmen als auch ein regional verwurzelter Arbeitgeber. Egal ob Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder Berufserfahrene – wir bieten vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.“

Zum Beispiel warten am Standort der Traditionsmarke Weihenstephan in Freising bei München attraktive Jobangebote auf Bewerberinnen und Bewerber. Hier wird Rohmilch von mehreren hundert Landwirten aus dem Einzugsgebiet verarbeitet.. „Hohe Innovationskraft und die Kompetenz für Milchprodukte im Premiumsegment haben Weihenstephan zu eine der führenden deutschen Molkereien und damit zu einem attraktiven Arbeitgeber im Freisinger Umland gemacht“, erklärt Christian Goldammer, Geschäftsführer Operations Aretsried & Freising. Das liegt auch an den permanenten Investitionen in das Werk, zuletzt rund 20 Millionen Euro für eine neue Butterei.

„Wir sind die Wächter der Milchstraße“

„Selbstverständlich bietet die Molkerei Weihenstephan auch eine Vielzahl interessanter und zukunftsfähiger Arbeitsplätze“, sagt Angelika Schneider, die am Standort Freising für die Personalgewinnung verantwortlich ist. Rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in über 130 verschiedenen Berufen in Verwaltung und Produktion der Molkerei Weihenstephan sowie in Zentralfunktionen der Unternehmensgruppe, wie Qualitätsmanagement, Forschung und Entwicklung und Unternehmenskommunikation. Derzeit ist die Nachfrage nach Labormitarbeitern, wie Biologie-/ Chemielaboranten und medizinisch-technischen Assistenten groß, aber auch Maschinen- und Anlagenführer, Elektroniker und Qualitätsmanager werden gesucht.

Die Mitarbeiterin Saskia Kraus arbeitet schon seit 13 Jahren am Produktionsstandort in Freising. „Weihenstephan ist ein Traditionsunternehmen, das die Verbraucher schätzen und das abwechslungsreiche Aufgaben bietet.“ Als Laborleiterin ist sie für die Überwachung der Qualitätskontrolle verantwortlich – von der Wareneingangsprüfung der Rohstoffe bis zur Endkontrolle der Fertigprodukte. „Wir sind die Wächter der Milchstraße“, erklärt sie. „Für einen milchwirtschaftlichen Laboranten gibt es keinen Tag, der so ist wie der andere, da die Produktionsanlagen unterschiedliche Produkte abfüllen. Es ist auf jeden Fall immer ein schönes Gefühl, wenn man ,seine‘ eigens geprüften Produkte im Kühlregal im Handel sieht.“(Manuel Eser)

*vorläufiges Ergebnis

Die Theo Müller Group freut sich auf Ihre Bewerbung

www.muellergroup.com/karriere

Kontakt

Unternehmensgruppe Theo Müller

Standort Weihenstephan

Milchstraße 1

85354 Freising

Ansprechpartnerin: Angelika Schneider

Tel. 08161/172-250

Angelika.Schneider@muellergroup.com

www.muellergroup.com/karriere

