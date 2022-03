KAMMERMEIER

Lenkt das Autohaus Kammermeier in die Zukunft: Mit Service-Leiter Felix Kammermeier ist in dem Freisinger Familienunternehmen bereits die vierte Generation am Start. © Eser

Stolze 89 Jahre gibt es das Mercedes-Autohaus Kammermeier nun schon: Das Freisinger Familienunternehmen ist auch für die Zukunft gut gerüstet.

Mit Felix Kammermeier ist nun bereits die vierte Generation am Start. Der Service-Leiter ist von den beiden Geschäftsinhabern Robert und Helmut Kammermeier kontinuierlich in die Führung der Firma integriert worden – und prägt das Unternehmen bereits. Im Interview berichtet Felix Kammermeier von den neuesten Errungenschaften des Unternehmens und verrät, warum es in der Belegschaft fast keine Fluktuation gibt.

Herr Kammermeier, Sie haben das Online-Buchungssystem für das Mercedes-Autohaus aufgebaut. Führen Sie das Unternehmen in die Zukunft?

Das geschieht gemeinsam mit meinem Vater Helmut und Robert, dem Cousin meines Vaters. Aber es stimmt, dass ich mich federführend um den Aufbau des Online-Buchungssystems gekümmert habe. Wer unsere Homepage autohaus-kammermeier.de aufruft, gelangt über einen Button direkt auf den Online-Terminkalender. Zugang dazu erhalten Interessierte aber auch über die App „Mercedes me“ oder einen QR-Code, den Kunden inzwischen auf ihren Rechnungen finden.

Wie kommt das digitale Angebot bei Kundinnen und Kunden an?

Sehr gut. Bei den Online-Bewertungen kommen wir auf 4,9 von fünf Sternen. Wir erhalten auch immer wieder positive Kommentare, in denen unser Service als „unkompliziert“, „erstklassig“ oder „zuvorkommend“ beschrieben wird. Das freut einen natürlich, wenn der Kunde zufrieden ist. Uns ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen Wir bleiben aber trotzdem ein Familienunternehmen, dem der persönliche Kontakt zu den Menschen wichtig ist. Jeder, der möchte, kann auch weiterhin telefonisch einen Termin vereinbaren oder bei uns vorbeischauen. Wir wollen unseren Kunden einfach noch mehr Möglichkeiten bieten.

Das trifft auf den Werkstatt-Service ebenfalls zu. Sie haben im Unternehmen nicht nur das Knowhow für die Reparatur oder Instandsetzung von Oldtimern, sondern sind inzwischen auch für Elektrofahrzeuge zertifiziert. Ist es eine Kammermeier-Spezialität, Altes und Neues sinnvoll zu kombinieren?

Wir wollen auch hier up-to-date sein. Deshalb haben wir unseren Hof mit einer neuen Lade-Infrastruktur und diversen Sonderwerkzeugen ausgestattet. Jetzt sind wir in der Lage, Autos anzunehmen und instand zu setzen – egal, ob sie 1938 gebaut wurden oder erst vor einem Jahr.

Mit Ihrer Firmenphilosophie treffen Sie auch den Nerv Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt in Ihrem Haus quasi keine Fluktuation.

Stimmt. Das ist für uns auch ein großes Kompliment. Uns liegen die Angestellten am Herzen.

Was ist Ihr Geheimnis?

Man muss die Leute – egal ob Kunden oder Kollegen – anständig und ehrlich behandeln. Deshalb bezahlen wir auch nicht Leistungslohn, was zu Akkordarbeit zwingt, sondern Stundenlohn. Und wir nehmen den Begriff „Familienunternehmen“ wörtlich: Bei uns geht es familiär zu, überschaubar, ungezwungen. Bei uns hat zum Beispiel niemand einen Maulkorb: Jeder soll sagen, was er denkt.

Klingt verlockend, Teil Ihrer Mannschaft zu sein. Nehmen Sie denn im Herbst neue Azubis auf?

Ja, wir können wieder einige Kfz-Mechatroniker oder -Mechatronikerinnen gebrauchen. Wir geben jungen Leuten nicht nur die Möglichkeit, direkt am Fahrzeug zu arbeiten, sondern bieten ihnen mit Mercedes auch eine Premium-Marke mit hoher Anziehungskraft. Daher haben unsere Azubis später auch hervorragende Perspektiven. Wenn sie nicht von uns übernommen werden, dann mit großer Wahrscheinlichkeit bei einer anderen Werkstatt. (Manuel Eser)

Das Autohaus Kammermeier freut sich auf Ihre Bewerbung:

Das Autohaus bietet Ausbildungen als

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Beinahe 90 Jahre ist das Autohaus ein kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um Ihren Mercedes. © Mercedes-Benz

Kontakt

Karl Kammermeier GmbH & Co.KG

Mainburger Straße 4

85356 Freising

Tel. 08161/97080

service@autohaus-kammermeier.de

www.autohaus-kammermeier.de

