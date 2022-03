Mehr zum Thema

BRK KITA

Qualifizierte Fachkräfte sind bei Kindertagesstätten das A und O. © BRK Dachau

Mit rund 230 bestens ausgebildeten Mitarbeiter:innen ist die Kinderbetreuung der größte Fachbereich im BRK Kreisverband Dachau.

Aufgrund der großen Verantwortung für die Kinder und ihre Familien unterliegt die Kinderbetreuung einem sehr hohen Qualitätsanspruch. Ständige Weiter- und Fortbildung ist die Garantie für Pädagogik auf dem neuesten Stand. Für die Erzieher:innen, Kinderpfleger:innen und Auszubildenden ist das neben dem guten Arbeitsklima eine große Motivation.

Respekt, Zuverlässigkeit und Vertrauen

Das BRK Dachau betreibt in den Landkreisgemeinden Altomünster, Hebertshausen, Haimhausen, Karlsfeld, Vierkirchen und Weichs 15 Kinderhäuser. Die Kinderbetreuung richtet sich an den Grundsätzen des Roten Kreuzes aus. Diese gelten auch für die Mitarbeiter:innen. Nur wenn in einem Team gegenseitiger Respekt, Zuverlässigkeit und Vertrauen herrschen, können die ihm anvertrauten Kinder mit der nötigen Sorgfalt und Zuwendung betreut werden. Die Pädagogik des BRK Dachau ist geprägt von Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung.

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist deshalb sehr wichtig. In den Teams herrschen ein großer Zusammenhalt und eine familiäre Atmosphäre. Sowohl die Kita-Leitungen als auch die Mitarbeiter:innen fühlen sich wohl.

Markus Fuchs ist als Abteilungsleiter Kindertagesstätten für die BRK-Kinderhäuser mit allen ihren Mitarbeiter:innen verantwortlich. Mit dem Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka verbindet ihn der hohe Qualitätsanspruch und die herzliche und offene Art. Der direkte Austausch ist ihm wichtig. So oft es geht, besucht er die Kinderhäuser. Er sagt: „Ich will nicht nur Emails verschicken, sondern mit den Teams reden.“

Synergieeffekte nutzen und Kompetenzen stärken

Als pädagogische Fachberatung stehen der Abteilungsleitung die Pädagoginnen Monika Lipske, Lisa Zimprich und Nathalie Schieb zur Seite. Sie sind die Ansprechpartnerinnen für alle Kita-Leiterinnen im BRK Dachau. Monika Lipske für die Horte, Lisa Zimprich für die Kindergärten und Nathalie Schieb für die Kinderkrippen.

Alle drei Erzieherinnen kennen die Kindertagesstätten des BRK Dachau sehr gut, haben langjährige pädagogische Erfahrung und einige Zusatzqualifikationen. Monika Lipske leitet in Karlsfeld seit vielen Jahren den Hort „Mooshüpfer“ und kann auf die zusätzliche Ausbildung einer Fachberaterin zurückblicken. Lisa Zimprich hat eine heilpädagogische Ausbildung und leitet den Kindergarten „Flohzirkus“ an der Jahnstraße in Karlsfeld. Dort verwirklicht sie die Integration von Kindern mit geistigen und körperlichen Behinderungen sowie Entwicklungsverzögerungen. Nathalie Schieb leitet die Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Karlsfeld. Wie Lisa Zimprich verfügt sie über die Zusatzausbildung einer „Insoweit erfahrenen Fachkraft“. Dazu gehört eine besondere Qualifikation im Fall von Kindeswohlgefährdung. Der BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka erläutert die Vorteile: „Aus der Praxis für die Praxis hat sich bewährt. Die Pädagogik in der Qualität zu steigern und Synergieeffekte zu nutzen, ist unser Ziel.“

Abwechslungsreiche Teamarbeit

„Synergieeffekte zu nutzen, ist unser Ziel“: (v.l.) Lisa Zimprich und Monika Lipske (in der Nestschaukel), dahinter Markus Fuchs, Pual Polyfka, Bernhard Seidenath und Nathalie Schieb im „Flohzirkus“. © BRK Dachau

Ob Krippe, Kindergarten oder Hort – der Arbeitsalltag ist vielseitig und abwechslungsreich. Erzieher:innen und Kinderpfleger:innen können eigene Ideen in die Arbeit einbringen, beispielsweise in Projekten, im Spiel oder in den Bereichen Musik, Umwelt, kreatives Gestalten sowie in der Erlebnispädagogik. Jede pädagogische Fachkraft versteht sich als teilnehmende und partnerschaftliche Begleitung der Kinder.

Die Kinder werden mit Freude und großem Engagement betreut. Die Liebe zum Beruf macht es möglich. Die Arbeit mit jungen Menschen macht Spaß und ist anspruchsvoll. Kinder entwickeln sich täglich weiter und machen Fortschritte, deshalb wird die Arbeit mit ihnen nie langweilig.

Aus Liebe zum Beruf

Anett Gotter, Leiterin des Kindergartens „Tatü Tata“ in Haimhausen, sagt: „Unser Kindergarten ist ein Erziehungs- und Bildungsort für alle Kinder. Wir verstehen uns als Wegbegleiter, stärken Kinder in ihrer Persönlichkeit, bieten Hilfestellungen, um eigene Lösungen zu finden, und fördern das kreative Denken.“ Ein zusätzliches Angebot zu den vorhandenen Gruppen im Kindergarten „Tatü Tata“ ist die Naturgruppe am Heiglweiher. In einem Bauwagen am Waldrand erfahren die Kinder die Natur mit allen Sinnen.

Die Kinderkrippe „Regenbogen“ in Altomünster befindet sich in direkter Nähe zum gleichnamigen Kindergarten. Die Leiterin Tamara Dick sagt: „Unser Team besteht aus engagierten, für alles Neue offenen und einfühlsamen pädagogischen Fach- und Hilfskräften. Wir legen sehr viel Wert auf gute Zusammenarbeit im Team. Eine gute Teamarbeit bildet den Grundstein einer guten pädagogischen Arbeit.“

In Karlsfeld führt das BRK Dachau seit vielen Jahren an der Sesamstraße, an der Jahnstraße und in der Röntgenstraße sechs Kinderhäuser. Die „Schatzinsel“ ist die größte Einrichtung. Dort werden in Krippe und Kindergarten rund 150 Kinder betreut. Die Leiterin Kathrin Ferland berichtet: „Um anstehende Themen in Ruhe besprechen zu können, treffen wir uns regelmäßig zu Teamsitzungen. Durch Fortbildungen, Coaching und Selbstreflexion streben wir stets eine Verbesserung der pädagogischen Arbeit an.“ Als siebtes Kinderhaus in Karlsfeld ist im vergangenen Jahr die „Sonneninsel“ an der Allacher Straße dazu gekommen.

Für die Leiterin Sarah Weidner ist das Wohl am Kind das Wichtigste in der pädagogischen Arbeit. Sie betont: „Fürsorge ist unsere Aufgabe. Jeden Tag merken wir, dass sie ankommt.“

„Das Wohl der Kinder ist das Wichtigste“: Sarah Weidner, Leiterin des Kinderhauses „Sonneninsel“, mit Arian, Luca und Tiana aus der „Fischegruppe“. © BRK Dachau

Perspektiven durch Weiterqualifikation

Dank ständiger Aus- und Weiterbildung sind alle Mitarbeiter:innen auf dem neuesten Stand kindgerechter Pädagogik. Zu den Fortbildungsmaßnahmen gehören Seminare, Workshops und Fachtage zu speziellen Themen, wie zur Kinderarmut, zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Kindern aus sozial benachteiligten Familien und zum Umgang von Kindern mit digitalen Medien. Ein eigenes Fortbildungsprogramm für Führungskräfte und Teammitglieder stärkt das hohe Verantwortungsbewusstsein des BRK Dachau als Qualitätsmarktführer im Landkreis.

Darüber hinaus fördert das BRK Dachau mit verschiedenen Angeboten die Weiterqualifikation, beispielsweise zur Kinderpfleger:in und Erzieher:in, oder von der Kinderpfleger:in zur Fachkraft in Kindertagesstätten beziehungsweise zur Fachkraft Integration. Langjährige Mitarbeitende haben ebenfalls die Chance zur weiteren Qualifikation, beispielsweise von der Mitarbeiterin in der Mittagsbetreuung zur pädagogischen Ergänzungskraft.

Qualifizierte Fachkräfte sind gefragter denn je! Der BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka betont: „Durch die Stärkung unserer eigenen pädagogischen Kompetenz werden auch Kapazitäten für weitere Expansionsschritte frei. Wir sind bereit, weitere Kindertagesstätten im Landkreis zu übernehmen.“

